DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

'Kıran-11 narko-terör' operasyonunda 13 sığınak tespit edildi, 456 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında sürdüren 'Kıran-11 narko-terör' operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı 13 sığınak kullanılmaz hale getirilirken, 100 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş patlayıcı ile 456 kilo esrar ele geçirildi.

Terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesinin kırsal alanında 21 Aralık günü başlatılan 'Kıran-11 narko-terör' operasyonu sürüyor.

456 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde, iki farklı bölgede, 456 kilo esrar ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI 13 SIĞINAK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon bölgesinde yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kullanılan 2'si odalı 50 ve 60 metrekare büyüklüğünde olmak üzere 13 adet kış sığınağı tespit edildi. Sığınaklar, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi ve Mayın-EYP Tespit ve İmha Timleri'nce (METİ) alınan önlemlerin ardından kullanılamaz hale getirildi.

AMONYUM NİTRATLA GÜÇLENDİRİLMİŞ PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Operasyonda sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, 2 Kalaşnikof tüfeği, RPG-7 roketatar silahı, tabanca, 15 kilo amonyum nitrat, 4 kilo C-4 patlayıcı, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 17 Kalaşnikof şarjörü, 57 kütüklük, adet güneş paneli, çok sayıda yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

Operasyonda ayrıca, Hedik Mahallesi kırsalında toprak altına gizlenmiş, 100 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edildi. Patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildi.

Görüntü Dökümü

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Helikopterin inişi

Jandarmanın helikoptere binişi

Sığınağın içerisi

Ele geçirilen malzemeler

Ele geçirilen mühimmatlar

Malzemelerin imha edilmesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Denizli'de yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı (2)

KAZADA 8 YAŞINDAKİ HALİL CAN ÖLDÜ

Kaza, saat 09.00 sıralarında Denizli- Uşak karayolu, Zıpır Rampası yakınlarında meydana geldi. Çivril- Denizli seferini yapan Cengiz Koca, kullandığı 20 L 9969 plakalı yolcu midibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçip, şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan Halil Can Solak (8) yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Solak'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen midibüsteki yolcuların yakınlarından bazıları gözyaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım yaklaşık bir saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak verilebildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen midibüsten görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Kazada ölen ve yaralanların yakınlarının olay erinde ağlamaları

-Kaza yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi

Kütahya 'da eşini dövüp, 2,5 yaşındaki kızıyla kendisini eve kilitleyen Dursun Y. (58), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kadın ve kızı sığınma evine yerleştirilirken, Dursun Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde oturan Dursun Y., önceki gün eşi Y.Y.'yi (40) döverek evden attıktan sonra minik kızıyla birlikte kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine giden Jandarma ekipleri Dursun Y.'yi ikna ederek kapıyı açmasını sağladı. Şüpheli Dursun Y., gözaltına alınırken, eşi Y.Y. ve kızı A.Y. savcılık talimatıyla sığınma evine yerleştirildi. Kütahya Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Dursun Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Dursun Y.'nin geçen nisan ayında da eşi Y.Y.'yi dövmekten suç kaydı olduğu belirlendi.

JANDARMA MEGAFONLA UYARDI

İnceğiz köyünde komşuları tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, jandarma ekipleri araç hoparlöründen Dursun Y.'ye hakkında gözaltı kararı olduğunu söyleyip, kapıyı açmasını istedi. Cep telefonu görüntülerinde jandarma ekiplerinin arama ve gözaltı kararı olduğunu söylemesine karşın Dursun Y.'nin 'Savcı gelsin o zaman' diye karşılık vererek bir süre sonra kapıyı açtığı görüldü. Jandarma ekiplerince gözaltına alındığı sırada konuşan Dursun Y., 'İçerde çocuğum var, benim suçum ne? Bunun sonucu hiç iyi olmaz, bak içerde uyuyan çocuğum var' dediği duyuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüleri

-Jandarmanın gözaltı kararını anons etmesi

-Kendisini eve kilitleyen Dursun Y.

-Jandarma ile konuşması

-Kapıyı açması ve gözaltına alınması

-Evden çıkarılması

-Kadına çocuğunun teslim edilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Metruk binada intihar girişimi

Isparta 'da metruk binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Şehir Hastanesi karşısında bulunan ve bir süre önce yanan 3 katlı metruk binada meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarda bir kişinin binanın üst katında bulunduğu ve intihar edebileceği bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Binanın üst katında dolaşan ve adının M. olduğu belirlenen şüpheli, polislere ilk olarak "Fotoğrafımı çekerlerse atlarım" diyerek gazetecilerin uzaklaştırılmasını istedi. Emniyet ekipleri M.'nin yanına çıktı ve kendisini ikna etmeye uğraştı. Kısa sürede ikna olan ve polislerle birlikte binadan inen M. olay yerinde bekleyen ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen M. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Binanın çatısındaki şahıstan görüntüler ve detay

İtfaiye ekiplerinin gelişleri

Şahsın görüntüleri

Polisler eşliğinde binadan inişi

Ambulansa götürülmesi

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları sahiplendiler

Mersin 'de, ölü köpeğin diğer köpekler tarafından yenildiği görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından, bir grup hayvansever barınakta yetkililerden bilgi alıp, kedi ve köpekleri sahiplendi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde bulunan Kaşlı Geçici Hayvan Barınağı'nda, 16 Aralık günü köpeklerin birbirlerini yediklerine dair görüntü sosyal medyada gündeme gelerek tepkilere neden oldu. Köpeklerin açlıktan birbirini yediği iddiaları gündeme gelirken, büyükşehir belediyesi yönetimi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları kabul etmeyerek, görüntülerinin 'uyuz' hastalığına yakalanan hayvanların kaldığı bölümde meydana geldiğini savundu.

Görüntülerin ardından harekete geçen yaklaşık 50 kişilik bir grup hayvansever, barınağa gidip inceleme gezisi yaptı. Barınakta hayvanseverleri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek karşıladı. Görevlilerle birlikte barınağı gezerek hayvanlarla yakından ilgilenip, bilgiler alan hayvanseverler, 12 kedi ve 4 köpeği de sahiplendi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Gökçek, "Hayvanseverlerimiz bugün barınaktaki uygulamaları yerinde görmek için misafirimiz oldular. Biz de kendilerini en iyi şekilde ağırladık, akıllarındaki tüm soruları giderdik. Hayvanseverlerle hiçbir sorunumuz olamaz, bizim zaten onlarla birlikte çalışma gibi bir vizyonumuz var" dedi.

'TALEPLERDE BULUNDUK'

Hayvansever grup adına konuşan Sevil Kumaş, hayvanların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için de bazı taleplerde bulunduklarını belirtti. Hayvanların kaldığı padokların içerlerine saman ya da karton konulmasını isteyen Kumaş, "Biliyorsunuz geçen hafta ve onun öncesinde hem kediler hem de köpeklerle ilgili olarak kötü olaylar yaşandı. Çok üzüldük, üzücü şeyler keşke olmasaydı, daha dikkatli olunsaydı. Onun sonucunda barınağımızı ziyaret ettik. Daire başkanımız, şube müdürümüz, veterinerlerimiz ve bütün personel buradaydı. Gerekli görüşmelerimizi yaptık, olması gerekenleri söyledik. Gelen arkadaşlarımızla birlikte 5 köpek, 12 kedi sahiplendik. Petshoplardan hayvan satın almayın, gelin barınaklardan öncelikle engelli ve yavru köpekleri ve kedileri sahiplenin. Umarım örnek oluruz, bundan sonra güzel şeyler olur. Bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Biz de güzel şeyler için barınağa geliriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Barınak girişi

Barınakta gezen hayvan severler

Hayvan severler, köpeklerle ilgilenirken

Hayvanların görüntüsü

Sevil Kumaş, yetkilerle konuşurken

Hayvanları sahiplenenlerin görüntüsü

Hayvanları kucaklayanlar

Sahiplenen hayvanların kafeste taşınması

Vatandaşlarla sahiplendikleri hayvanlarla

Sevil Kumaş'ın açıklaması

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek açıklaması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Roman oyuncular, izleyicilerden tam not aldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde amatör Roman oyuncular tarafından sahnelenen ve Nazi Almanya'sında Roman soykırımını anlatan müzikli dans ve drama oyunu, izleyicilerden tam not aldı.

Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu bünyesinde amatör Roman oyuncuların kurduğu 3+1 Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan ve 2'nci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sında Romanlara uygulanan soykırımı konu edinen tek perdelik müzikli dans ve drama oyunu, dün akşam Keşan Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Oyun, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, mahalle muhtarları ve çok sayıda sanat sever tarafından izlendi. Yaklaşık 1,5 saat süren oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

'TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK'

Oyunun yazarı ve yönetmeni Dündar Kılıç Gülgün, Türkiye 'de ilk kez Roman katliamını anlatan bir oyunun sahneye koyulduğunu belirterek, "Ortaya çok enteresan bir oyun çıktı. Oyunda 1935-1945 yıllarında Nazi Almanya'sında geçen bir dönem anlatılıyor. Hitler'in iktidara geldikten sonra yasak olan ama kendisinin yasalaştırdığı kısırlaştırma, zihinsel engellilerin öldürülmesi, Romanları katletme çabaları oyunda anlatılıyor. Biz politikaya değinmedik. Sadece yaşadığımız acıları ele almaya çalıştık. Bunu dansla anlatmaya çalıştık. Yahudi soykırımını, Hitler'i herkes biliyor ama Roman soykırımını kimse bilmiyor. Biz bunu anlatmak istiyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.

'ROMAN SOYKIRIMINI BİZE UNUTTURMAYA ÇALIŞTILAR'

3+1 Kültür ve Sanat Topluluğu kurucularından Batuhan Devrim Kapucu da, amatör Roman oyunculardan oluşan topluluğun, ilk önce Romanların geçmişteki sorunlarını anlatan bir oyun sahneye koyduklarını ifade ederek, "Nazi Almanya'sındaki Roman soykırımını bize unutturmaya çalıştılar. Biz bunu gündeme getirmek istedik. Yarım milyon Roman katledildi. Bunu insanlara hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

'KENDİ TARİHİMİZİ ANLATMAK İSTEDİK'

Dans kareografı Eray Erkanlı da topluluğun amatör tiyatro oyuncuları ve dansçılardan oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Birbirimizle iletişime geçerek böyle bir topluluk kurduk. Daha sonra ilk olarak Roman katliamını anlatan bir oyun sahneye koymaya karar verdik. Artık Roman denilince akla gelen cennet mahallesi kıvamından çıkıp, kendi tarihimizi anlatmak istedik. Bu gösteriye 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlandık. Bu oyuncularımızın yetenekli olduğunu da ortaya çıkarıyor."

Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu Başkanı Hasret Dinç ise Roman soykırımını, Roman halk danslarıyla birleştirerek sahneye taşıdıklarını kaydederek, oyunun hem tiyatro hem de dans gösterisi olduğunu söyledi.

Etkinliği izleyen Klarnet Sanatçısı Serkan Çağrı da oyuncuları tebrik ederek, "Keşan, yetenekleriyle kendisini bu günlerde daha fazla gösterir hale geldi. Bu oyunun sahnelenmesi bizler için gurur verici" dedi.

Oyunun ardından sahneye çıkan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, tüm oyuncu ve dansçıları tebrik ederek, topluluğu sanat gösterilerinde her zaman destekleyeceklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Oyunu izleyenler

-Roman oyuncuların dans gösterisi

-Soykırımla ilgili tiyatro gösterisi

-Oyunun ayakta alkışlanması

-Belediye başkanının oyuncuları tebrik etmesi

-Oyunun yazarı ve yönetmeni Dündar Kılıç Gülgün röp.

-3+1 Kültür ve Sanat Topluluğu kurucularından Batuhan Devrim Kapucu röp.

-Dans kareografı Eray Erkanlı röp.

-Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu Başkanı Hasret Dinç röp.

-Klarnet Sanatçısı Serkan Çağrı röp.

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-