DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

ŞEHİT NİŞANLISINI, ASKERİ KIYAFETLE UĞURLADI

SURİYE'nin Resulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık (26) için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Şehit uzman çavuşun nişanlısı Melek Şanlı, üniforma giyerek asker selamı verdi. Şehidin tabutuna nişanında giydiği takım elbise ve Fenerbahçe atkısı örtüldü.

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde dün akşam saatlerinde TSK'nın kontrol noktası yakınlarında teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık için Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

NİŞANLISI ÜNİFORMA İLE ASKER SELAMI VERDİ

Dört kardeşten biri olan Erol Yanık'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine nişanda giydiği takım elbise ile tuttuğu takım olan Fenerbahçe'ye ait atkı bırakıldı. Şehidin tabutuna kapanan şehidin annesi Halise Yanık ve nişanlısı Melek Şanlı, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin askeri üniformasını giyerek asker selamı veren nişanlısı Melek ile bir başka akrabası genç kız gözyaşı döktü. Nişanlısının ardından gözyaşı döken Melek Şanlı, "Yüzüğümü hala çıkarmadım. Parmağımda duruyorö dedi.

Şehit uzman çavuşun cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,-

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ŞEHİT UZMAN ONBAŞI FATİH AKBULUT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'nin Resulayn kentinde teröristlerin kontrol noktasına bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün akşam saatlerinde teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından helikopterle Mardin'e, oradan da karayoluyla baba evinin bulunduğu Midyat ilçesindeki Bağlar Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından baba Mehmet Şerif Akbulut, anne Ayşe Akbulut ve kardeşleri şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Akbulut'un naaşı daha sonra Ebuzeyt Camii'ne getirildi. Buradaki törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Milletvekili Şehmus Dinçel, şehidin babası Mehmet Şerif Akbulut, yakınları ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Şehit Fatih Akbulut, kılınan cenaze namazının ardından Kible Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçen yıl Temmuz ayında evlenen şehit Fatih Akbulut'un çocuğu bulunmuyordu. 7 kardeş olan Fatih Akbulut, ailesinin 3'üncü çocuğuydu.

Görüntü Dökümü

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Şehit cenazesinin gelişi

Şehit yakınlarının cenaze başında ağlaması

Türk Bayraklarıyla toplanan kalabalık

Cenazenin Omuzlarda Camiye götürülüşü

Cenaze namazı

Askerlerin cenaze için tören atışı

Genel ve detay görüntüler

MARDİN

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ŞEHİT ASTSUBAY KÖSE, TARSUS'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'de 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, yol kontrolü sırasında, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Astsubay Sinan Köse (27), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Arbani köyünde, yol kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sina Köse ile 3 asker şehit oldu. Şehit Köse'nin cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Ulu Cami'de şehit Köse için cenaze töreni düzenlendi. Törene Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın yanı sıra İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerler, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve binlerce kişi katıldı.

Şehidin eşi Yeter, babası Hacı ve annesi Songül Köse, cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü. Anne Songül ve baba Hacı Köse, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Songül Köse, oğlunun tabutuna sarılarak, "Canım oğlum, kuzum benim" diyerek, gözyaşı döktü. İlçe Müftüsü Ali Can'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Köse için helallik alınmasıyla Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Şehit Astsubay Sinan Köse'nin cenazesi, götürüldüğü Taşobası Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

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ATATÜRK'ÜN 'YAŞASIN ASKER ÇOCUĞU' DEDİĞİ FATMA TOPAL, YAŞAMINI YİTİRDİ

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ü, 82 yıl önce Elazığ ziyareti sırasında tren istasyonunda karşılayanlar arasında yer alan öğrencilerden Fatma Topal (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 17 Kasım 1937'deki Elazığ ziyareti sırasında karşılayanlar arasında bulunan ve o tarihte 7 yaşında olan Fatma Topal tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Topal, bir süre önce kendisiyle röportaj yapan gazetecilere o unutamadığı günü, "Atatürk trenden tam bizim önümüzde indi. Annem, 'Babası asker' dedi. Atatürk de, 'Yaşasın asker çocuğu' dedi. Beni öptü ve bir avuç bozuk para verdi" sözleriyle anlatmıştı.

Fatma Topal için bugün Bölge Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Topal'ın çocukları, torunları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Fatma Topal'ın cenazesi kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Tartışma sonrası okulunu değiştiren liseli Cihan'ı, mahallede öldürdü

KAYSERİ'de, lise öğrencisi Enes S. (17) geçen yıl 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışmaları ardından başka bir okula naklini yaptıran Cihan A'yı (17) mahallede karşılaşınca bıçaklayarak öldürdü.

Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Enes S. ile Cihan A. arasında geçen yıl Eylül ayında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki öğrenci arasındaki gerginlik büyüyünce Cihan A, okulunu değiştirip, Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'ne nakil yaptırdı. Aralarındaki husumet devam eden Enes S. ve Cihan A., dün akşam saatlerinde oturdukları Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. İki öğrenci tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Enes S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Cihan A., gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihan A., bugün doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Enes S.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cinayet zanlısının Adli Tabiplikte görüntüsü

-Genel detay

HABER: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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El freni çekilmeyen otomobil hareket edip, yola çıktı

YOZGAT'ta, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Sürücünün arkasından koşmasına rağmen yetişemediği araç, E-88 karayoluna çıkarken, bu sırada yoldan aracın geçmemesi kazayı önledi.

E-88 karayolunun Köseoğlu mahallesi mevkiinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yokama bölümünde sürücüsünün yıkanması için park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Geriye doğru giden otomobil, E-88 karayoluna yöneldi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü durumu fark edip, aracın peşinden koştu. Ancak hareket halindeki araca binemedi. Otomobil, E- 88 karayoluna çıktı. Otomobil, refüje çarptıktan sonra bu kez ileriye doğru hareket etti. Bu sırada yoldan şans eseri başka bir aracın geçmemesi kazayı önledi. Sürücü, yolun kenarında kendiliğinden duran otomobile binip, uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Gazeteci Aydemir'in acı günü

HABERTÜRK TV Ankara Temsilcisi Gazeteci Bülent Aydemir'in bir süredir tedavi gören annesi Nazmiye Aydemir (78) yaşamını yitirdi. Aydemir'i acı gününde meslektaşları yalnız bırakmadı.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Gazeteci Bülent Aydemir'in annesi Nazmiye Aydemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, bu sabah hayata veda etti. Aydemir'in cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak, Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Camisi'ne getirildi. Nazmiye Aydemir, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra çok ayıda siyasi ile iş adamının çelenk gönderdiği cenazede, Bülent Aydemir'i, meslektaşları yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Cenazeye katılanlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

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Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında

BURSA'nın Karacabey Ovası'nda, yoğun yağış sonrası yaklaşık 3 bin dönümlük tarım arazisi su altında kaldı. Su tahliyesini sağlayan pompa istasyonuna daha önce hırsızların girdiği ve verdikleri zarar nedeniyle çalışmadığı ortaya çıktı.

Karacabey ilçesinde geçen hafta kırsal Şahinköy Mahallesi'ndeki pompa istasyonuna bakır kabloları çalmak için giren hırsızlar, istasyonda yer alan elektrik panosuna da zarar verdi, tahliye pompaları çalışmaz hale geldi. Karadere ile Görecik Deresi arasındaki sensörlü su tahliye pompaları, yoğun yağışın görüldüğü bölgede devreye girmeyince Görecik Deresi taştı. Karacabey Ovası'ndaki lahana, soğan, pırasa ve karnabaharın ekili olduğu tarlaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin dönümlük alan su altında kaldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Düzen, "Burada yoğun yağışlarda su, tamamen pompa ile atılıyor. Devletin yaptığı pompalar var, bu pompalar çalışırsa sular tahliye oluyor. Hırsızlık ardından istasyon zarar gördüğünde ikazlara rağmen sorun giderilmedi. Pompalar yağıştan bir gün sonrasında yapılıyor. Yağmur yağışlarından önce yapılsaydı, bu kadar zarar olmayabilirdi" dedi.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÇİFTLİĞİ DE ZARAR GÖRDÜ

Ayrıca bölgedeki bir büyükbaş hayvan çiftliğini de su bastı. Çiftlikte hayvan yemleri su altında kaldı ve maddi zarar meydana geldi. Çiftliğin sahibi Serdar Ün, 2 bin hayvanın bulunduğuna işaret ederek, "450 civarında hayvanımızı yemleyemedik. Yemlerimiz su baskınından ötürü ziyan oldu, samanlığın alt tarafı da zarar gördü. Aşağı yukarı 300 bin lira zarara uğradık. Hırsızlığa yeltenilmiş, ancak daha sonrasında da ihmal var. Bu su, her sene gelen bir su, pompaların daha önceden çalışması gerekiyordu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bölgeden detaylar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa)

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Paralarını alamayan işçiler, 30'uncu kata çıkarak eylem yaptı

İzmir'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre taşeron firmadan alacaklarını tahsil edemeyen 5 işçi, beton döktükleri şantiyenin 30'uncu katına çıkarak eylem yaptı. İnşaat firmasının yetkililerinin devreye girmesiyle işçilerin eylemi sona erdi.

Olay saat 14.00 sıralarında Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre 5 ay boyunca şantiye alanında beton döken çalışanlar, 2 ay önce işlerini tamamladı. Fakat işçiler, geride kalan sürede taşeron firmadan ücretlerini tahsil edemedi. Bunun üzerine beton döktükleri şantiyenin 30'uncu katına çıkan 5 işçi eyleme başladı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AKS 110 ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Taşeron firmanın, mağduriyetleri gidermemesi üzerine devreye giren inşaat firması yetkileri, işçileri ikna etti. Bunun üzerine işçiler, yaklaşık üç saat süren eylemlerini sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Eylem yapan işçilerden görüntü

Şantiyeden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Vali Şıldak: Salda Gölü'nde yüzde 200 ziyaretçi artışı yaşandı

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, 2019 yılını bütün Burdur'da turizm yılı olarak yaşadıklarını belirterek, "İlimizdeki İnsuyu Mağarası, Salda Gölü, Sagalassos, Kibyra, müzelerimiz bütün ziyaret alanlarımızda geçen yıla göre yüzde 30 ile yüzde 70 arasındaki oranlarda bir artış yaşadık. Salda Gölü'nde bu artış yüzde 200 oranında gerçekleşti. Neredeyse 1.5 milyona yakın vatandaşımız ve yabancı turist ilimizin bu gözbebeği noktasını görmek için geldi" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, kent merkezi ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin Burdur'a özgü hediyelik eşya eserlerinin sergi açılışına katıldı. Açılışta Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, 2019 yılını bütün Burdur'da turizm yılı olarak yaşadıklarını söyledi.

Vali Şıldak, "En başta düşüncemizi ifade ederken Burdur'un bu alanda sahip olduğu geniş potansiyele dayandırmıştık. Hakikaten ilimizde turizm faaliyetleri 2019'un bütün aylarına yaygın şekilde büyük bir canlılık içinde geçti. Bu itibarla baktığımızda gerek tarihi, gerek doğal, gerek halk kültürü zenginliklerimizin ülke genelinde itibar görmeye, tanınırlığı, bilinirliği arttıkça Burdur'a gelen ziyaretçi sayılarının yükselmeye başladığını gördük. İlimizdeki İnsuyu Mağarası, Salda Gölü, Sagalassos, Kibyra, müzelerimiz bütün ziyaret alanlarımızda geçen yıla göre yüzde 30 ile yüzde 70 arasındaki oranlarda bir artış yaşadık. Salda Gölü'nde bu artış yüzde 200 oranında gerçekleşti. Neredeyse 1.5 milyona yakın vatandaşımız ve yabancı turist ilimizin bu gözbebeği noktasını görmek için geldi" dedi.

Sagalassos Antik Kenti'ni 2018 yılında 51 bin 45 kişi ziyaret ederken, 2019 yılında bu sayının 80 bin 472'ye yükseldiğini aktaran Vali Hasan Şıldak, "Burdur Müzesi 2018 yılında 21 bin 634 ziyaretçi ağırlarken, 2019 yılında bu sayı 34 bin 644'e, Doğa Tarihi Müzesi'ni 2018 yılında 5 bin 931 kişi ziyaret ederken, 2019 yılında bu sayı 7 bin 323'e, İnsuyu Mağarası'nı 2018 yılında 86 bin 898 kişi ziyaret ederken, 2019 yılında bu sayı 114 bin 253'e, Kibyra Antik Kenti'ni 2018 yılında yaklaşık 8 bin 860 kişi ziyaret ederken, 2019 yılında bu sayı 14 bin 847'e ulaştı" diye konuştu.

Kentte hediyelik eşya konusunda büyük bir açık olduğunu gördüklerini ve bunun için kent merkezi ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde hediyelik eşya üretimine yönelik bir hareket başlattıklarını vurgulayan Vali Hasan Şıldak, "Bu konuda halk eğitim merkezlerimizin bazıları İŞKUR'dan da destek alarak kursiyerlerimize günlük bir yevmiye sundu. Sergide her biri otantik çok orijinal ürünler üretilmiş. Kurslarımıza gelen bütün kursiyerlerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sergi açılışı

Sergiden detay

Vali Şıldak'la röportaj

Detay

Turizm bölgelerinden detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Suluk Belediye Başkanı: Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde yaşam, terörden arındırılmasının ardından normale döndü. Tel Abyad Yerel Meclisi'nce Suluk Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Süleyman Hüseyin Ahmed, "Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik" dedi.

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde halk, huzur ve güven ortamı içinde yaşamaya başladı. Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali nedeniyle hiçbir hizmet alamayan Suluk halkına, Türkiye sayesinde kamu hizmeti sunuldu. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yürütülen faaliyetlerle belde halkı, hizmet almaya başladı. Suluk beldesinde lokanta, eczane, bakkal ve diğer iş yerleri açılırken, terör örgütü işgali nedeniyle uzun yıllar kullanılmayan 40 senelik değirmende de taşlar dönmeye başladı.

Suluk'ta babadan kalma değirmenlerini Türkiye'den temin ettikleri parçalarla yeniden aktif hale getirdiklerini ve hizmet vermeye başladıklarını anlatan İbrahim Mahmud, 'Barış Pınarı Harekatı' ile özgürlüklerine kavuştuklarını belirterek, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Tel Abyad Yerel Meclisi tarafından Suluk Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Süleyman Hüseyin Ahmed ise PKK/YPG işgali altındayken, kendilerini ülkelerinde yabancı olarak hissettiklerini dile getirdi. Türkiye sayesinde yeniden yurtlarına döndüklerini ve memleketlerini yönetmeye başladıklarını kaydeden Ahmed, "Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik. Türkiye hükümeti ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Suluk beldesinde gezen vatandaşlar

Çarşıda alışveriş yapanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA

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Doğa tutkunları, 2019'da Bolu'ya akın etti

BOLU'nun gözde turizm merkezleri Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya 2019 yılı boyunca 1 milyon 783 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bolu'nun gözde turizm merkezleri doğa tutkunlarının tercihi oldu. Milli parkları, tabiat parkları ve kayak merkezleri ile Batı Karadeniz'de turizm açısından önemli bir merkez olan Bolu'ya tatilciler akın etti. Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Milli Parkı ve ünlü kayak merkezi Kartalkaya başta olmak üzere Bolu'ya 2019 yılında 1 milyon 783 bin kişi geldi. 311 bin nüfusu olan Bolu kendi nüfusunun yaklaşık 6 katı ziyaretçiyi ağırladı.

ABANT EN GÖZDE YER OLDU

Bolu'da en çok ziyaret edilen yer Abant Tabiat Parkı oldu. Yazın ayrı, kışın ayrı güzelliklere bürünen Abant Tabiat Parkı'na 2019 yılında 910 bin 435 kişi tatil için geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı'na 252 bin 247 ziyaretçi geldi. Gölcük Tabiat Parkı ise 2019 yılında 571 bin 40 kişiyi misafir etti. Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte, kayakseverlerin ilk tercihlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi ise, yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Abant görüntüleri

-Gölcük görüntüler

-Kartalkaya görüntüleri

-Yedigöller arşiv

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Bağbaşı Yaylası'nda kartpostallık kış manzaraları

DENİZLİ'nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 1500 metre yükseklikteki tesisi olan Teleferik ve Bağbaşı Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, Pamukkale ilçesinde 2015 yılında hizmete sunduğu 1500 metre yükseklikteki Teleferik ve Bağbaşı Yaylası kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yaylaya giden ziyaretçiler, karın keyfini doyasıya çıkarıyor. Muhteşem kar manzarası ile kartpostallık görüntülerin oluştuğu yaylada kartopu oynayıp sevdikleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar şehrin stresinden uzaklaşarak farklı bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın her mevsim farklı güzellikleri barındırdığına dikkat çekerek, "Özellikle kent merkezinde karla buluşmak isteyenlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Denizli merkezde kar yokken yaylada ziyaretçilerimiz karın keyfini çıkarıyor. Tesisimiz, kış mevsiminin eşsiz manzarası, yağan kar ve temiz havasıyla büyük rağbet görüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sis altındaki teleferikten görüntü

Yaylada kar yağışından görüntü

Ziyaretçilerden ve kartopu oynayanlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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