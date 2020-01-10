DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Diyarbakır'da HDP önündeki 1 aile daha evladına kavuştu (2)

TORUNUNA KAVUŞAN BABAANNE EYLEME DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan İbrahim Halil Kadran'a (21) kavuşan babaannesi Halime Kadran, HDP binası önüne gelerek, diğer ailelerle beraber oturma eylemini sürdürdü. Kadran, torununa kavuştuğu için mutlu olduğunu; ancak diğer anneler için ciğerinin yanmaya devam ettiğini söyledi. Halime Kadran, torunu İbrahim Halil ile onun küçük kardeşini, anne ve babaları öldüğü için kendisinin büyüttüğünü belirtti. Halime Kadran, "Lütfen bu çocukları bırakın gelsinler. İbrahim, daha yeni babasını kaybetmişti, 6 yaşında yetim kardeşi kaldı. Ben onunla bir defa konuşmuştum. Ağladım, ağladım dedim 'Gel, annenizden çok cefanızı ben çektim'. 'İmkan bulursam geleceğim; ama etrafımız doludur gelemem, bizi öldürecekler' dedi. Sevinçliyim ama hepsi evlatlarımdır. Ciğerim çok yanıyor. Bu annelere bakıyorum ciğerim yanıyor; çünkü ben bu acıyı yaşamışım biliyorum. Lütfen gelin, Allah için gelin. Kimseyi dinlemeyin gelin. Hem kendinizi hem ailenizi düşünün. Bakın, aileler burada perişan oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Çadırda oturan aileler

Halime Kadran'ın röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp, kaçtı

GAZİANTEP'te, park halinde bulunan otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı. Tutuklanan şüphelinin kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Geçen 21 Aralık günü yaşanan olayda, kimliği açıklanmayan şüpheli, park halindeki otomobile yaklaştı. Otomobilde bulunan çocuğun elindeki cep telefonunu açık olan camdan alıp, kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine araştırma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheliyi belirledi. Daha sonra kimliği tespit edilen şüpheli, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'kapkaç suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapkaç anı

Şüphelinin kaçışı

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: GAZİANTEP

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Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı

DÜZCE'de, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak üzerine çıktı. Aracın alev alan motoru söndürülürken, yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hasan Ön idaresindeki 34 TF 8893 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, çelik bariyerlerle arkasında bulunan beton bariyerlerin üzerinde yan yattı. Hasan Ön aracın motorundan duman çıktığını görünce araçta bulunan ablası Beran Deniz'i (55) hemen araçtan çıkardı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Motoru tutuşan otomobil söndürüldü. Yaralanan Beran Deniz, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralıya müdahale edilmesi

Yaralının ambulansa alınırken görüntüsü

Kaza yapan aracın görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma (2)

'MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ'

Isparta Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, 8 Ocak'ta, Isparta Şehir Hastanesi endoskopi ünitesindeki 2 odada, toplam 24 hastaya sedasyon eşliğinde endoskopi yapıldığını belirtti. Uygulanan endoskopi işlemi sırasında hastalardan 6'sının, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşarak, yoğun bakıma kaldırıldığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Bir hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. Diğer 5 hastamızın tedavisi devam etmektedir ve genel durumları iyidir. Sağlık Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen idari süreçte Bakanlığımız tarafından bir müfettiş görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütmektedir. Olayda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimizi sunarken olayın bütün yönleriyle Müdürlüğümüz ve Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliğimiz tarafından da hassasiyetle takip edilmekte olduğunu ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini hatırlatırız."

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Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı

Mersin'de bir mağazanın önüne bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından konrol edilen bavulun boş olduğu görüldü.

Akdeniz ilçesindeki Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın öündeki ağacın kenarında olan bavulu gören vatandaşlar, polisi aradı. Bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra bavulu açarak kontrol etti. Boş olduğu görülen bavul polis ekiplerince teslim alındı. Daha sonra yol, trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ağaç kenarındaki bavul

-Polisler önlem alırken

-Vatandaşlar panikle koşarken

-Bomba imha uzmanının çalışması

-Şüpheli bavul araca konulurken

-Bomba imha uzmanı araca binerken

-Trafiğe açılan cadde

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kandilli köyü sakinleri, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza yapan içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kandili köyünün içme suyu şebekesinde, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza meydana geldi. Susuz kalan köylüler de yeni bir çığ tehlikesine rağmen, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, arızanın bulunduğuoluştuğu yere gitti. Arızayı 4 saatte tamir etti. Köylüler, o anları ise cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Öte yandan bölgede kapalı olan yollar karla mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonunda ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Su şebekesine giden köylüler

Su şebekesinin bulunduğu bölge

-Küreklerle dereyi aşan köylüler

-Yaşanan olayı cep telefonuna kaydeden köy sakini

-Çevreden detaylar

-Çalışmaları hem kaydedip hem de konuşan vatandaş

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Bolu'da, MÜSİAD yönetimi istifa etti

BOLU Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) yönetimi ve Genç MÜSİAD yönetimi, genel merkezle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifa etti.

MÜSİAD Bolu Şubesi Yönetim Kurulu'nda bulunan 10 kişi, önceki gün toplu istifa etti. Bunun üzerine MÜSİAD'ın alt kolu olan Genç MÜSİAD yönetimi de toplu istifasını sundu. Noter aracılığıyla istifa eden bazı üyeler, gerekçelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Cihan Yavuz, istifa gerekçesi için "Kuruluş felsefesine inanarak başlayan, manevi iştiyak ve gayretle devam eden MÜSİAD üyeliğimden ve yönetim kurulu üyeliğimden, Genel Merkez yöneticilerinin, milli ve manevi birliğimize kasteden paralel sızma yaklaşımına yol verici atama konusunda ısrarcı, insani ve İslami olmayan usullere tevessül eden kabul edilemez davranışlarından dolayı şuurlu ve şahsiyetli bir imanla istifa ettiğimi beyan ve ilan ederim" dedi.

İstifa eden MÜSİAD Bolu Şubesi Başkanı Davut Uzun ise yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz Ocak 2019'dan itibaren vizyonuna ve misyonuna güvendiğimiz aidiyet duygusu ile bağlandığımız MÜSİAD'ın Bolu Şubesi Yönetim Kurulu olarak gerek üyelerimiz, gerek memleketimiz Bolu, gerekse ülke ve ümmet için elimizden gelenin en iyisini en hayırlısını yapmaya gayret ettik. Lakin şube olarak bazen genel merkezimizin ilgisini ve desteğini tam alamadığımızdan muzdarip olduğumuz doğrudur. Geldiğimiz son noktada genel merkezin üsten bakan kibirli tavrı, şube görüşlerine değer vermeyen arka plana atan tutumu ve son olarak Genç MÜSİAD başkanı seçiminde yaşanan anlaşmazlık ve inatlaşma sebebiyle MÜSİAD'dan istifa ettik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-MÜSİAD binasından görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,