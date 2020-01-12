DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Kar topu sonrası vücudunda yanıklar oluşan 9 çocukla ilgili rapor bekleniyor

AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynayan çocuklardan 9'unun vücutlarındaki yanıkların nasıl oluştuğuna ilişkin incelemeler sürüyor. Çocuklardan 7'si taburcu edilirken, 2'sinin hastanede tedavileri devam ediyor. Yanığa neyin neden olduğunu belirleyecek raporu bekleyen veliler ise açıklama yapmaktan kaçınıyor.

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İKİ AYRI TEST YAPILDI

Vali Mustafa Tutulmaz, olayın ardından il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürüyle acil toplantı yaparak, incelemelerin titizlikle yapılması talimatını verdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alındığı ve laboratuvarda incelenerek yanığa neden olan maddenin ne olduğunun tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ve bina içinde KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ve radyolojik bir madde olup olmadığı yönünde 2 ayrı test yapıldığı, kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanılmadığı açıklandı.

HİZMETLİYE EL ARABASIYLA TUZ BIRAKILDI

Afyonkarahisar Belediyesi de olayla ilgili yaptığı açıklamada, okul idaresi bilgisi dahilinde en son 8 Ocak'ta okul bahçesinde kar temizleme çalışmasının yapıldığını, ancak bu çalışmanın kepçe ve kürekle yapıldığını, tuzlama, solüsyon ve kumlama çalışması yapılmadığını, yine okul idaresinin bilgisi dahilinde hizmetli personele 1 el arabası tuz bırakıldığını duyurmuştu.

SONUÇLAR PAZARTESİ ÇIKACAK

10 Ocak'tan bu yana konuyla ilgili çalışmalar sürerken, vücutlarında yanık meydana gelen çocukların aileleri olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Tahlil ve tetkiklerin ardından ortaya çıkacak rapor ve yanığın sebebinin açıklanmasından sonra konuşmayı tercih edeceklerini belirten aileler, ortada bir kusur varsa kusuru işleyenler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatarak sonuna kadar arkasında duracaklarını da kaydetti.

9 çocuğun vücudundan alınan patoloji örneklerinin sonucunun ise yarın çıkabileceği belirtildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, ilgili kamu kurumlarının, olayın nedenini titizlikle araştırdığını, süreci kendisinin de yakından takip ettiğini belirtti. Olayda kusur ve ihmalin olup olmadığı, kusur ve ihmal varsa kimler tarafından işlendiğinin de araştırılması için idari ve hukuki işlemlerin başlatıldığını aktaran Vali Tutulmaz, olayın aydınlatılmasının ardından konunun kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.

Diğer yandan okulun ana giriş kapısı asma kilitle kapatılırken, polis tarafından güvenlik kameralarının incelemeye alındığı kaydedildi.

- Okulun bahçesinden detaylar

Okulun tabelasından detay

DHA Muhabiri Satılmış Akkaş'ın anonsu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi dış plan detay

DHA Muhabiri Satılmış Akkaş'ın anonsu

Detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ- Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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NCL hastası Ahmet için umutlar artıyor

BATMAN'da, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın (6) tedavisine gerekli olan paranın toplanması için başlatılan kampanya kapsamında kermes düzenlendi. Kermese katılan Vali Hulusi Şahin, "Herkes karınca kararınca bu kampanyaya destek verdi. Belli bir yol aldık. Ben açıkçası ümitliyim. Bu parayı toplayacağız, öyle görünüyor" dedi.

Öğretmenlik yapan Fatma- İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar, beyincik erimesi olarak bilinen NCL hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet için gerekli olan 3 milyon liranın toplanması için Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu. Ahmet'in tedavisi için kent sakinleri seferber olurken, özel bir eğitim kurumu da kermes düzenledi.

'BU PARAYI TOPLAYACAĞIZ ÖYLE GÖRÜNÜYOR'

Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan kermesin geliri, Ahmet'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına aktarılacak. Kermeste konuşan Vali Hulusi Şahin, Ahmet'in tedavisi için gerekli paranın toplanacağına inandığını söyledi. Vali Şahin, "Herkes bu kampanyaya destek verdi. Belli bir yol aldık. Ben açıkçası ümitliyim. Bu parayı toplayacağız, öyle görünüyor. Bunun dışında başka girişimlerimiz de var. Umut ediyoruz Ahmet'e çare olacak. Sadece para yetmiyor, dua da gerekiyor. Gençlerin sahiplendiği her şey bir başka oluyor. Bugün o kadar güzel bir kermes düzenlemişler ki; gerçekten duygulanmamak elde değil. Gençlerimizin duyarlılığı, sosyal sorumluluk duyguları gerçekten çok ileri seviyedeö dedi.

'SOSYAL MEDYADA 170 BİN KİŞİ DESTEK VERDİ'

İhsan Abay ise oğlu Ahmet için dün akşam sosyal medyada başlatılan '#ahmeteumutolalım' etkinliğine 170 bin kişinin destek verdiğini söyledi. Kampanyaya destek olan herkese teşekkürlerini ileten Abay, umutlu olduğunu söyledi. Abay, "Dünden beri ümitlerim epey arttı. 700 bin Euro tedavi masrafları söz konusu. Keşke SGK bu tedaviyi üstlenebilseydi, ama ilaç firmaları ne yazık ki bu durumu istismar ediyor. Valimizin, halkımızın ve toplumun diğer kesimlerinin duyarlılığı bizleri duygulandırdı. Allah hepsinden razı olsun. Sosyal medyada yaklaşık 170 bin insan Ahmet Çınar'ı destekledi. Türkiye'de uzun süre birinci sıradaydı. Dünyada ise 4-5 sıraya girdi. Epey gündeme tuttuk, halk seferber olmuş. Halk da Ahmet Çınar'ın kurtulmasını istiyor. Dolayısıyla halk bu kadar Ahmet Çınar'ı desteklemişken Sayın Cumhurbaşkanı'mız zamanında el atar ve bu işi çözüme kavuştururlar. Sayın Valimiz Hulusi Şahin yardım kampanyasını başlattı. Kendileri de bu sorunu çözeceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kermesten görüntü

Kermese katılanlar

Vali Şahin'in açıklamaları

İhsan Abay'ın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 'Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin' projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı. 150 kitaptan çıkarılan 20 bin 23 sayfa kullanılarak tasarlanan gelinlik, 48 metre duvak uzunluğuyla dikkat çekti.

Fethiye'de yaşayan yazar Yiğit Caner Ertoşi, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesine karşı başlatılan proje kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlamaya karar verdi. Yazarın 'Kül Tablası' isimli kitabının sayfaları kullanılarak tasarlanan gelinlik, ilçedeki Myra Park Sitesi'nde sergilendi. Yeminli tercüman Aslıhan Baydar'ın üzerine giyerek poz verdiği gelinlikte omuzdaki kalem detayları da dikkati çekti. Gelinliği giyerek sergileyen Aslıhan Baydar projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce hiç gelinlik giymemiş bir kadın olarak projeye destek vermek istediğini anlatan Baydar, gelinliği, ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandığını belirtti. Proje hakkında bilgi veren yazar Yiğit Caner Ertoşi ise "Projemizde çocuk gelinlere dikkat çekmeye çalıştık. Çocuklarımızı nikah masalarında değil, okul sıralarında görmek istiyoruz. Amacımız bir farkındalık yaratmak. Zaten kitabımın sayfaları da kadınlara ait hikayeler barındırmakta. Tüm kadınlarımızı projemize destek vermeye çağırıyoruz. Umarım elbirliğiyle ülkemizdeki bu sorunu tamamen ortadan kaldırırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gelinliğin havadan görüntüleri

Gelinliğin görüntüSÜ

Projenin yaratıcısı yazar Yiğit Caner Ertoşi ile röp.

Gelinliği sergileyen Aslıhan Baydar ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Yusufeli'nde 6 katlı apartmanın çatısında yangın

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Okuranların tahliye edildiği binadaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Ersiz Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Vehbi Kara'ya ait daireye de sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de binalarda oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın görüntüleri

Ekiplerin müdahalesi

HABER KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),-

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Köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Batuhan S. (20), köpeğini dövdüğü iddiasıyla kavga ettiği babası Ali S.'yi (40) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan Ali S.'nin eşi Sevgi S., "Keşke önüne atlayabilseydim" diyerek feryat etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Irmak Apartmanı'nda meydana geldi. Batuhan S., köpeğini dövdüğünü iddia ettiği babası Ali S. ile tartışmaya başladı. Bu sırada evde bulunan pompalı tüfeği alan Batuhan S., mutfakta kahvaltı yapan babasına ateş etti. Evde bulunan annesi Sevgi S.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali S.'nin öldüğü belirlendi.

Sinir krizi geçiren Ali S.'nin eşi Sevgi S., "Elimle kanayan yere bastırmaya çalıştım ama olmadı. Keşke önüne atlayabilseydim" diyerek feryat etti.

Ali S.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından kaçan Batuhan S. ise Akçay Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Batuhan S. ilk ifadesinde babasıyla sürekli tartıştıklarını, bugün de babasının köpeğini dövdüğünü bunun üzerine kavga ettiklerini belirtti. Batuhan S. evdeki tüfeği alıp mutfakta oturan babasının başına doğru iki el ateş ettiğini söyledi.

Batuhan S.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

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Antalya'da sahiller doldu

ANTALYA'da kent sakinleri ve tatilciler, sahilleri doldurdu, güzel havanın keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 17, nemin 32 derece kaydedildiği Antalya'da, parçalı bulutlu havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenler bu kez denize girmeyip kumsalda güzel havanın tadını çıkardı. Bazı çiftler sahilde satranç oynarken, bazıları da balık avlamayı tercih etti. Sahil kenarındaki işletmeciler de doluluktan memnun olduklarını söyledi. İşletmeci Ali Akın, vatandaşların, dağların eteğindeki karı izlerken sahilde ayaklarını denize uzatmanın keyfini yaşadığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahilden detay görüntü

Vatandaşlardan detay görüntü

İşletmeci röp

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,