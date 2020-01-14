DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Apartmanın 4. kat balkonundan düşüp, ağır yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 4. katın balkondan iki bina arasındaki boşluğa düşen Murat Balık (40) ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Orta Mahalle Kızderesi Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4. katındaki balkona çıkan Murat Balık, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, iki apartman arasındaki boşluğa düştü. Murat Balık'ın yaklaşık 20 metreden düştüğü olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki ayağının bilek kısmında kırıklar oluşan Murat Balık, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tedavisi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Yaralının sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilmesi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 4 gözaltı

ADIYAMAN'da, motosiklet çalan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Cebrail Demir evin önüne park ettiği 02 HY 361 plakalı motosikletin yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmanın ardından motosikleti A.A., B.B. ve M.B. ve E.G.'nin çaldığını belirledi. Ekipler kent merkezinde düzenlediği operasyon ile 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polis ekipleri

Şüpheliler gözaltına alınması

Motosikletten görüntü

- Olay yeri inceleme ekipleri

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Motosiklet sahibi Cebrail Demir ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Edirne'de 5 liralık hamsiye ilgi büyük

DENİZLERDE bollaşan Karadeniz'in incisi hamsi, Edirneli balıkçılar ve balık severleri de sevindirdi. Vatandaşlar kilosu 5 liraya düşen hamsiyi alabilmek için Balık Pazarı'na akın etti.

Sezon başında umduğunu bulamayan balıkçıların havaların soğumasıyla bollaşan hamsi ile yüzleri gülmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de ağları dolduran hamsi, denize kıyısı olmayan kentlerdeki balık severleri de sevindirdi. Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsi için, vatandaşlar balık tezgahlarının başına koştu.

Edirne kent merkezindeki Balık Pazarı esnafından Feridun Biztiren, hamsinin ucuzlamasının hem kendilerini hem de vatandaşı çok mutlu ettiğini dile getirdi. Biztiren, "Hamsi denizlerde bollaştı, dolayısıyla tezgahımızda da fiyatı düştü. Gördüğünüz gibi hem vatandaş memnun hem biz memnunuz. Umarız uzun süre böyle gider ve fiyatlar yükselmez" dedi.

Sezon başında kilosu 20 liradan satılmaya başlayan hamsi, son dönemde 30 liraya çıkmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balık tezgahlarından detaylar

İlgi gösteren vatandaşlar

Hamsilerden detaylar

Biztiren ile röp.

Balık alanlar

Kalabalıktan detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Minibüs sürücüsü direksiyon başında okey oynadı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförü, hareket halinde aracın multimedya ekranından okey oynadı. Minibüste bulunan bir yolcu sürücünün okey oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kocaali ile Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün sürücüsü, araç hareket halindeyken minibüsün multimedya sistemi üzerinden okey oynadı. Adapazarı istikametine seyir halinde olan aracın sürücüsü, olası bir kazayı, araçta bulunan insanların canını tehlike attığını düşünmeden yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdü. Bu sırada minibüste bulunan bir yolcu o anları cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sürücünün okey oynaması

Araca yolcu binmesi

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Göçmen faciasında ölen 7 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve 8'i çocuk 11 göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından, cenazelere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan göçmenlerden 7'sinin cenazesi, yakınlarınca teslim alındı.

Olay, cumartesi saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Ardıç Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk, 1'i hamile 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarılan 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için fiber tekneye binen 19 göçmenin, Suriye uyruklu ve birbirleriyle akraba oldukları öğrenilirken, yaklaşık 9 yıl önce Suriye'de çıkan iç savaş sebebiyle Haseke kentinden göç ettikleri belirtildi. Yakınları, göçmenlerin Manisa'nın farklı ilçelerinde ikamet ettiğini ve amaçlarının Almanya'ya gitmek olduğu söyledi.

7'SİNİN CENAZESİ TESLİM ALINDI

Öte yandan, tekne faciasında hayatlarını kaybedenlere, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı. İşlemleri tamamlanan cenazelerden 3 çocuk ve onların annesi olan 1 kadının cenazesi Turgutlu'da, 2 çocuk ve onların annesi olan 1 kadının cenazesi ise, İzmir'in Menderes ilçesinde defnedilmek üzere, yakınları tarafından teslim alındı. Ayrıca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenazelerin alınmasından görüntü

Tabutların cenaze aracına yüklenmesinden görüntü

Ölenlerin yakınlarından görüntü

Cenaze aracının yola çıkmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Kazalardan bıkan mahalleli yolu kapattı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan halk, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği karayolunu ulaşıma kapatarak eylem yaptı.

Elmatepe Mahallesi sakinleri, son olarak dün öğle saatlerinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan komşuları Mustafa Demir (56) ve Ali Yanmaz'ın (68) ardından bugün kazanın meydana geldiği karayolunda eylem yaptı. Yaklaşık 50 kişi yolu ulaşıma kapatarak, araçların geçişini engelledi. Eylem yapan mahalleli, karayolunda sık sık yaşanan trafik kazaları nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını savundu. Eyleme destek veren CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, yaşanan trafik kazaları sonucu birçok insanın yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını söyleyerek, yetkililerin önlem almasını talep ettiklerini ifade etti. Çevre sakinleri, yaklaşık yarım saat sonra yolu ulaşıma açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden aracın görüntüsü

-Aracın üzerindeki kanlar

-Jandarmanın arabada inceleme yapması

-Jandarmanın arabayı çekiciye itmesi

-Evden detaylar

-Zanlıların adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),

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Kızılay'dan Telabyad'a 'Sevgi Mağazası'

TÜRK Kızılayı'nın Suriye'de kurduğu 7'nci 'Sevgi Mağazası' Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telebyad ilçesinde açıldı.

Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Telabyad ilçesinde 'Sevgi Mağazası' açtı. İlçe merkezinde yapılan açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet İnan ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Hüseyin Can, açılan mağazanın yaklaşık 50 bin kişiye hizmet vereceğini belirterek, "Suriye'de açtığımız 7'nci mağaza Telabyad'da oldu. Şimdiye kadar mağazalarımızda toplamda 4 milyon kişiye giyim yardımı yaptık ve devam ediyoruz" dedi

'TELABYAD'IN TÜM SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ'

Vali Abdullah Erin ise, "Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle bir işimiz yok. Yeter ki siz DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerini sözlerine kanmayın. Telebyad'ın tüm sorunlarını tek tek çözüyoruz. Elektrik ve su sıkıntısı kalmadı. Güvenlik için 400 kişi göreve başladı siz onlara yardımcı olun. Kızılay'ın açtığı bu sevgi mağazasında hepinizin ihtiyaçları giderilecek. Ben bu mağazanın açılışında emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. Konuşmaların ardından mağazanın açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kızılay Genel Sekreteri'nın mağazada inceleme yapması

Genel Sekreterin konuşması

Vali Erin'in konuşması

Mağazanın açılışı

Vali Erin'in bir kız çocuğuna mont ve ayakabı giydirmesi

Genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA

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Uludağ'da kar üzerinde sürpriz evlilik teklifi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatil yapan Oğuzhan Kurhan, kız arkadaşı Burcu Sagun'a karlar üzerinde meşaleler yakarak, evlilik teklifi etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuzhan Kurhan ve kız arkadaşı Burcu Sagun, arkadaş grubuyla ile Uludağ'da geziye gitti. Gezi sırasında Kurhan'ın arkadaşları tarafından karlar üzerinde yakılan meşaleleri gören Sagun, büyük şok yaşadı. Diz çöken Kurhan, elindeki yüzük ile Burcu Sagun'a "Benimle bir ömür yaşlanmaya evet mi'ö diye sordu. Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Burcu Sagun, 'Evet' diyerek, Kurhan'ın evlilik teklifini kabul etti. Bu anlar ise çiftin bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Amatör kamera ile evlilik teklifi edilme anından görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,