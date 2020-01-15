DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Bebeğine teşhis konulamayan anne yardım istedi

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 6 buçuk aylık Mihriban bebeğin annesi Ceylan Gedik, hasta kızına tanı konulamadığını belirterek, "O kadar çaresizim ki elimden bir şey gelmiyor. Tüm doktorlara sesleniyorum; lütfen yardım edin" dedi.

Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde temizlik işleri görevlisi Atilla ve Ceylan Gedik çifti, tek çocukları olan 6 buçuk aylık Mihriban'ın iyileşebilmesi için çare arıyor. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen Mihriban, 2 ay boyunca yoğun bakım kuvözünde kaldı. Bu sürede Mihriban'ın kalbinde doğuştan delik olduğu ve akciğerinin gelişmediği ihtimali üzerinde duruldu. Taburcu edilen Mihriban bebek, 5 buçuk aylıkken akciğerine mama kaçması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı. Burnundan akciğerine hortum takılan Mihriban, böyle beslenmeye başlandı. Mihriban bebeğe normal yollardan yemek yedirilince akciğerine gittiği ayrıca solunum yetmezliği olduğu öğrenildi. Aylardır Aydın, İzmir ve son olarak Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin hastalığına doktorlar teşhis koyamadı. Mihriban bebeğin PAÜ yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

"ÇOK ÇARESİZ HİSSEDİYORUM"

Hasta bebeğinin iyileşmesini bekleyen gözü yaşlı anne Ceylan Gedik, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Kızına tanı konulamadığını belirten Gedik, "Çocuğuma teşhis konulamıyor. Bekleyişimiz sürüyor. Bebeğimin tedavisi için yardım istiyorum. Bebeğimin ciğerlerinin gelişmediği, kalbinin delik olduğu söylendi. Mama yediği zaman burnundan geliyor. Öksürüyor tıkanıyor. Sürekli olarak ateşleniyor. Şuan yoğun bakımda yatıyor. Çocuğum kötü durumda. Ben bir anne olarak çok çaresiz hissediyorum. Bebeğime teşhis konulsun, yardım edilsin. Sadece bize yardım edebilecek bir doktor istiyoruz. Çocuğumun durumuyla ilgili tam bir bilgi verilsin. Çok üzülüyorum. Sürekli onu düşünüyorum. O kadar çaresizim elimden bir şey gelmiyor. Tüm doktorlara sesleniyorum; lütfen yardım edin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anne Ceylan Gedik'ten detaylar

-Anne Ceylan Gedik'in konuşması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Gönüllü annelerden çocuklara hediye

MERSİN'in Silifke ilçesinde gönüllü anneler tarafından örülen çorap ve bereler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Canbazlı İlkokulu'na teslim edildi.

Silifke Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Gönüllü Anneler Örüyor, Çocuklar Üşümüyor' kampanyasında annelerin ördüğü çorap ve bereler, Canbazlı İlkokulu'na teslim edildi. Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Yaşadığımız kentte farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığımız projede ihtiyaç sahibi çocuklarımıza verilmek üzere gönüllü annelerimiz tarafından örülen bereleri ve çorapları bugün Canbazlı İlkokulu'na ulaştırdık. Belediyemiz Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Gönüllü Anneler Örüyor, Çocuklar Üşümüyor' adlı kampanyamızda ilçemizde yaşayan gönüllü annelerimiz tarafından örüler bereleri ve çorapları ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmak istedik. Silifke Belediyesi olarak bu güzel mutluluğa aracı olmak, köprü görevinde bulunmak mutlulukların en güzeli olduğuna inanıyoruz. Annelerin el emeklerinin yanı sıra sevgilerini de katarak ördükleri bu hediyeler sayesinde, çocuklarımız artık üşümeyecek. Kampanyaya destek veren tüm annelerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Canbazlı İlkokulunda eğitim gören tüm öğrencilerimize ve okul idaremizde başarılar diliyorumö dedi.

Öğrencilere çorap ve bereleri hediye eden Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'a, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can ve Sosyal yardım İşleri Müdürü Hatice Selda Altın eşlik etti. Canbazlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz'da törende yaptığı kısa konuşmada, mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler veren Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'a ve okul idaresine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İlkokul öğrencilerine berelerinin takılması

Ana sınıfı öğrencilerine berelerinin takılması

Haber: Mehmet OKUR-Kamera: SİLİFKE,(Mersin),

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Savaş: Doğal enerji kaynakları seferberliğimiz sürecek

HATAY Büyükşehir belediye Başkanı Lütfü Savaş, her ay 13 buçuk milyon lira elektrik faturası ödediklerini, bu parayı yatırıma dönüştürmek için enerji seferberliği başlatarak doğal enerji kaynaklarını değerlendirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun'da yüzde 85'i Avrupa Birliği hibesiyle olan Güneş Enerjisi Santrali temelini düzenlenen tören ile attı. HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, güneş enerjisi tesisinin 14 dönüm üzerine kurulacağını belirterek, "Enerji santralinde 2920 adet güneş enerjisi paneli kurulacak. Tesis devreye girmesi durumunda HATSU yılda 1 milyon ile 1 milyon 200 bin TL tasarruf sağlayacak. Mayıs 2020'de üretime geçmesi planlanıyor" dedi.

'TESİS SAYILARINI ARTTIRACAĞIZ'

Antakya 'da yaklaşık 15 bin evin aydınlatmasını sağlayan düzenli depolama tesisinden elektrik üretip belediyeye kazanç sağladıklarını kaydeden Başkan Lütfü Savaş ise, "İkinci tesisimiz ayda 100 bin liralık elektrik üretecek. Bizim HATSU olarak enerji üretime ihtiyacımız var. HATSU olarak 13 buçuk milyon TL her ay elektrik faturası ödüyoruz. Ödenen su faturalarının yüzde 65'i elektrik faturası olarak geri dönüyordu. Bununla ilgili çalışmalar yaparak, su faturaların geri hizmete dönmesi için elektrik üretmeye seferberlik yaptık. Paramızı hizmet yönünde nasıl harcayacağızımın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törene katılanlardan görüntü

-HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali'nin konuşması

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması

-Güneş panelinin konulacağı yere beton dökülerek temel atılması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Temsa işçileri üretimin başlaması için eylem yaptı

ADANA'da üretime ara verilen Temsa fabrikasında işçiler, fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için eylem yaptı. Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türkiye'nin adını onlarca ülkede duyuran Temsa'nın yok olmasına seyirci kalınmaması gerektiğini söyledi.

Adana'da yıllık 10 binin üzerinde ürettiği otobüs, midibüs ve hafif kamyonu yaklaşık 70 ülkeye ihraç eden Temsa, geçen yıl Mayıs ayında 182 milyon 693 bin TL'ye İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satılmıştı. Bankalara olan kredi borçları nedeniyle üretime ara vermesi nedeniyle bin 500 işçi, işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bugün, Özçelik-İş Sendikası işçilerle birlikte fabrikanın yeniden üretime başlaması için eylem yaptı.

'TEMSA'NIN YOK OLMASINA SEYİRCİ KALINMAMALI'

Temsa fabrikası önünde düzenlenen eylemde konuşan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yerli otomobil için sevinç çığlıkları atıldığı bir dönemde, Türkiye'nin adını onlarca ülkede duyuran Temsa'nın yok olup gitmesine seyirci kalınmaması gerektiğini belirterek, "Biz Temsa'yla doğduk, Temsa'yla büyüdük. Kazandık ve kazandırdık. Bugün hak etmediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte bu yüzden gün birlik, beraberlik, Adana'nın ve Türkiye'nin günüdür. Ekmek kapımıza vurulan kilitleri kırmaya, yeni umutlara yelken açmaya geldik. Buraya Temsa için yazılmış ölüm fermanını yıkmaya geldik. Evimize yeniden ekmek götürmek için sesimizi Türkiye'ye duyurmaya, otobüsümüzün tekerine çomak sokanları yaptıkları yanlıştan döndürmeye geldik" dedi.

'TEMSA İŞÇİSİ ÜRETMEYE HAZIR'

Temsa işçisinin dün olduğu gibi bugün de üretmeye hazır olduğunu dile getiren Değirmenci, "Temsa işçisi bedeniyle, ruhuyla burada. Yetkililerin elini taşın altını koyup, gerekeni yapmasını istiyoruz. Temsa işçisini kapının önüne koymanın vebali ağır olur. Onun için çağrımıza olumlu cevap verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Özçelik-İş Adana Şube Başkanı Sedat Aydın ise üretimin durmasından dolayı endişe içerisinde olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından işçiler, fabrikadan ayrılarak D-400 karayolunda bir süre grup halinde yürüdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Özçelik-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın'ın konuşması

-Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin konuşması

-İşçşlerden genel ve detaylar

-TEMSA önünden genel görüntü

-Polislerden görüntü

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: Ceren BEGEÇ/ADANA,

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Bayramiç'te yetiştirilen 5 kiloluk turp şaşırttı

ÇANAKKALE'de yaşayan Aysel Sezer'in (45) baraj havzasında yetiştirdiği 5 kilo 190 gram ağırlığındaki kırmızı turp, pazar tezgahında görenleri şaşırttı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Bayramiç Barajı kenarında kalan Akçakıl köyünde yaşayan Aysel Sezer, yetiştirdiği sebze ve meyveleri çarşamba günleri ilçe pazarında satıyor. Yetiştirdiği 5 kilo 190 gram ağırlığındaki turbu da bugün pazar tezgahına getiren Sezer, küçük turpları kilosu 1,5 liradan satarken, yetiştirdiği dev turbu 10 liradan satışa çıkardı. Bir lokonta işletmecisi tarafından satın alınan dev turp, herkes görsün diye sergilenmek üzere pazar sona erene kadar tezgaha bırakıldı.

Dev turbu, gübre kullanmadan organik olarak baraj havzasının alüvyonlu topraklarında tarım yaparak yetiştirdiğini söyleyen Aysel Sezer, "Bu sene yağmurlar az olduğu için baraj havzası suyla dolmadı. Halen baraj havzasında tarım yapıyoruz. Yetiştirdiğim turplardan en büyüğü bu. Ancak 3,5-4 kilo gelen turplar da var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazar yerinden görüntüler.

-Kırmızı turbu yetiştiren Aysel Sezer ile röp.

-Aysel Sezer'in bir elinde büyük bir elinde küçük turbu tutması.

-Dev turbun tartılması

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

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Demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 5 mahallenin kullandığı hemzemin geçidin kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar, sırtlarında tabutla hemzemin geçit önünde eylem yaptı.

Pamukova Hayrettin Mahallesi mevkiinde bulunan hemzemin geçit, Devlet Demiryolları tarafından güvenli ulaşım sağlanması amacıyla kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar Hayrettin, Bacı, Pınarlı, Oruçlu ve Fevziye mahallelerine ulaşımın sağlandığı hemzemin geçidin yeniden açılması için kapatılan hemzemin geçit önünde eylem yaptı. Konuyla ilgili olarak konuşan Bacı Mahallesi Muhtarı Ahmet Tokaç, "Buranın insanları hayvancılıkla geçiniyor. Bu geçit bizim için çok önemli. En önemli olaylardan biri ise hayvanlarımızın aşağıya geçememesi ve mahsullerimizi toplayıp pazarcılara götüremiyoruz. Mezarlığımız kapatılan geçidin alt tarafında. Mezarlığa defin için kilometrelerce yol yürüyoruz." dedi.

Fahrettin Önal ise, "Gelip yeri görmeden kapansın diyerek atıyorlar imzaları, burada vatandaşın ne çile çektiğini görmüyorlar. Burada biz çiftçiyiz, kolumuzu bacağımızı kesmekten başka bir şey değil burası. Yetkililerden rica ediyorum, gelin yerinizi görün ve öyle karar verin." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hemzemin geçit önü detay

-Tabutlu eylem detay

-Ahmet Tokaç Röp.

-Yaşar Ulukaya Röp.

-Fahrettin Önal Röp.

-Detay

Haber-Kamera: Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA (Sakarya),

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HO-RE-CA'da hedef 3 buçuk milyar dolar

ANTALYA'da ANFAŞ Fuarcılık tarafından bu yıl 31'inci ANFAŞ Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) ile 27'nci ANFAŞ Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), 'Hotel-Restoran-Cafe' (HO-RE-CA) adı altında birleştirildi. Fuarda, 3 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor.

Türkiye'nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi hotel, restoran ve cafe buluşması, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle başladı. Törene Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı eski bakan yardımcısı ve Ak Parti eski Milletvekili Abdurrahman Arıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Gülşah Özdemir, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile yurtdışı ve yurtiçinden çok sayıda katılımcı yer aldı.

ANTALYA ÜÇÜNCÜ

Antalya 'nın geçen yıl 16 milyona yakın ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, "Yılbaşında gerçekleştirilen bu fuarla da Antalya, turizmde ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. 650 bin yatak kapasitesi ve milyonlarca ziyaretçisi ile turizmde dünya şehriyiz. Antalya'nın turizmden daha fazla pay alabilmek için fuarlarda da etkinliğini göstermek istiyor. Antalya'da 28 fuar gerçekleştirilmekte. Ülkemizde en fazla fuarın düzenlendiği üçüncü kent. Birincisi İstanbul , ikincisi İzmir" dedi.

40 BİN METREKARE DOLDU

Turizm ve gıda sektörlerine yön veren Türkiye'nin en büyük fuarları Hotel Equipment'e 31'inci kez, Food Product'a 27'nci kez ev sahipliği yapmaktan gururlu olduklarını söyleyen Ali Bıdı, 40 bin metrekarelik alanı ile fuarların doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını açıkladı. Bu yılki fuarlarda 600'ün üzerinde firma, 3 bin 700'den fazla markanın yer aldığını belirten Bıdı, 50 binden fazla yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçi beklediklerini söyledi.

HİSSE SATIŞI ÇAĞRISI

Bu fuarların oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ali Bıdı, Almanya 'da fuarcılığın çok ileride olduğu ve yüksek gelirler elde edildiğinden bahsederek, Türkiye ve Antalya'nın da fuarcılıkta Almanya seviyelerini yakalaması gerektiğini söyledi. Fuarcılığın gelişmesi için bütün yatırımını ANFAŞ'a yaptığını kaydeden Bıdı, fuarcılığın gelişmesi için herkesin katkı ve destek vermesini istedi. Bıdı, bazı ortakların hisse satışı yapacağını belirterek, bu konuda istekli olanlara da çağrıda bulundu.

3.5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Yurtdışı alım heyetleri ve katılımcılar arasında düzenlenecek B2B görüşmelerinde toplam 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflendiğini belirten Bıdı, "Ekibimiz sektörün önünü açacak uluslararası yeni hedef pazarlara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Yurtiçinin yanı sıra, ABD, Almanya, Brezilya Cezayir , Çin, Hindistan Ukrayna 'nın olduğu toplam 70 ülkeden alım ve heyeti ve ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

'YAŞASIN ANADOLU' TEMASI

Hotel Equipment ve Food Product fuarlarında, Türkiye'nin sektördeki satın alma platformları otel, restoran, kafe, hastaneler, yurt ve misafirhaneler gibi sektör ve kamu kurum yöneticilerinden oluşan alım heyetleri biraraya gelecek. Fuarlarda, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği Derneği ve ANFAŞ işbirliğiyle 'Yaşasın Anadolu Food Show etkinleriyle, turistik tesislerde yerli malı kullanımını teşvik için yemek yarışmaları, workshop ve söyleşiler yapılacak.

VERİMLİ ENERJİ

Otel Baristaları Derneği tarafından 'Latte Art Yarışması ve Kahve Etkinlikleri, fuarın her günü ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca Hotel kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği tarafından 8'inci Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları ile enerjinin verimli kullanımı ve elektrik maliyetlerinin düşürülmesi konusunda bilgilerin verileceği Enerex Enerji temalı özel oturumlar yapılacak.

Fuar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protokolün görüntüsü

-Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin'in konuşması

-ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın konuşması

-Açılış kurdelasının kesimi

-Protokolün standların gezmesi

-Detay görüntüler

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Babasının arama çalışmasına ara verip, kayıp genci aramaya başladı

ÇORUM'da, 16 gün önce çarşıya gitmek için evden çıkıp, geri dönmeyen Mücahit Bolat (21) için arama çalışmalarına yeniden başlandı. Kayıp gencin arama çalışmalarına, 51 gün önce kaybolan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı'nın (78) oğlu Uğur Kayalı da katıldı. Kayıp babasının arama çalışmalarına ara verildiğini belirten Kayalı, "Her iki kayıp da bizim kaybımız. İnşallah buluruz" dedi.

Akkent Mahallesi 'nde oturan Mücahit Bolat, 29 Aralık 'ta alışverişe gitmek için evden ayrıldı. Bolat, geri dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Mücahit Bolat'ın bulunması için jandarma, polis ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kayıp gence ait iz bulanamaması üzerine ekipler, çalışmalarına ara verdi.

YENİDEN ARAMA BAŞLATILDI

Kayıp Mücahit Bolat'ın bulunması için, 3 gün önce ara verilen arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de kadavra köpeğiyle çalışmalara destek verdi. Ekipler, aramalarını Çorum- Samsun karayolunun 10'uncu kilometresindeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

BABASINI ARAMAYI BIRAKTI GENCİ ARIYOR

Kayıp gencin arama çalışmalarına, 51 gün önce Ulukavak Mahallesi'nde camiye gitmek için evden çıkıp, geri dönmeyerek kaybolan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı'nın oğlu Uğur Kayalı da katıldı. Kayıp babasının arama çalışmalarına ara verildiğini belirten Kayalı "Bu süre içerisinde genç bir kardeşimiz de kayboldu. Ben bir taraftan babamı ararken bir taraftan da bu kayıp kardeşimizin arama çalışmalarına katılmak istedim. Bu sadece bizim sorunumuz değil, herkesin sorunudur. İnsanlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Sokakta, caddede, pazarda geçerken gördüklerinde en yakın güvenlik güçlerine haber vermelerini istiyoruz. İnşallah buluruz" diye konuştu.

YAŞLI ADAM DA KAYBOLMUŞTU

Ulukavak Mahallesi'nde oturan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım günü camiye gitmek için evinden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayalı'nın yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Mahalle çevresinde süren ve iz takip köpeğinin de eşlik ettiği aramalardan kayıp yaşlı adama ait bir bulguya rastlanılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin kayıp genci ormanda arama çalışmaları

-Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın oğlu Uğur Kayalı açıklama

-Drone

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,

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Yabancıya konut satışında 2019 rekoru

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 2019'daki konut satışı, bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak, 1 milyon 348 bin 729 oldu. Türkiye genelinde konut satışı 332 bin 508'i ipotekli, 1 milyon 16 bin 221'i diğer satış türünde gerçekleşti.

Türkiye'de 2019 yılında ilk el konut satışı 511 bin 682, ikinci el konut satışı ise 837 bin 47 olarak gerçekleşti. Konut satışında 2019 yılında, İstanbul 237 bin 675 konut ve yüzde 17,6 payla ilk sırayı aldı. İstanbul'u, 132 bin 486 konut satışı ve yüzde 9,8 payla Ankara , 79 bin 221 konut satışı ve 5,9 payla İzmir izledi. En az satış ise 185 konutla Ardahan 'da oldu.

ANTALYA'DA SATIŞ ARTTI

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya'da konut satışlarının 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 3,7 oranında artarak 65 bin 258 olduğunu açıkladı. Öncel, konut satışının bölgeye bağlı Isparta 'da yüzde 4,8 oranında azalarak 6 bin 73, Burdur 'da yüzde 19,8 oranında azalarak 3 bin 400 konut satıldığını söyledi.

YABANCILARA SATIŞTA YÜZDE 14.7'LİK ARTIŞ

Yabancılara konut satışının da 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,7 oranında arttığını belirten Abdi Öncel, "Yabancılara konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 bin 951 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 539 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 213 konut satışı ile Bursa izledi" dedi.

TÜM YILLARIN REKORU

Yabancılara yönelik konut projeleri üreten ve satışını yapan GYODER ve İNDER üyesi Helmann Construction Firması Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Türkiye'de 2019'da yabancılara satılan konut sayısının, 45 bin 483'e yükseldiğini ve tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Yabancıların en çok tercihi ettiği ilin 20 bin 857 konutla İstanbul olduğunu belirten Özgün, 2018'de 14 bin 270 satışın gerçekleştiği İstanbul'da, 2019'da büyük artış gözlendiğini kaydetti.

IRAKLILAR İLK SIRADA

Türkiye'de yabancıların en çok rağbet ettiği ikinci ilin Antalya olduğunu dile getiren Özgün, "2019'da Antalya'da yabancılara 8 bin 951 konut satıldı. Hem İstanbul hem Antalya hem de Türkiye geneli toplam satışları, tarihin en yüksek sayısına ulaştı ve rekor kırıldı. Türkiye'den konut satın alan ülkelere göre ilk sırada Irak var. İkinci sırada İranlılar, üçüncü ise Ruslar en çok konut alımı yaptı" diye konuştu.

AVRUPALI VE RUSLAR SAHİLLERİ SEVİYOR

Yabancıların konut aldığı bölgelere göre değerlendirmede bulunan Özgün, Irak ve İran gibi Ortadoğu ülke vatandaşlarının daha çok Bursa, Yalova , İstanbul ve Ankara'yı tercih ettiğini söyledi. Rus, Alman ve İngilizlerin Antalya ve Muğla gibi sahil kentlerini daha çok tercih ettiğini aktaran Selman Özgün, "Yabancılar, konut seçiminde ulaşımın daha rahat, uçuş sayısının fazla olduğu, gidiş-gelişin ekonomik olduğu illeri tercih ediyor" dedi.

FUL EŞYALI VE AKILLI EV İSTİYORLAR

Konut özellikleri açısından Avrupalılar ve Rusların 1+1, 2+1 gibi küçük konutları tercih ettiğini, Ortadoğu'dan ise villa veya geniş metrekareli çok odalı konutlar için daha çok talep geldiğini anlatan Selman Özgün, "İç özellikler açısından da eşyalı, akıllı ev teknolojisi gibi özellikler öne çıkıyor. Örneğin bizim yeni tamamlanan ve tamamına yakını yabancılara satılan projemizde sadece bavullarını alıp gelmeleri yeterli olacak. Ful eşyalı, ısıtma-soğutma, havalandırma, ışıklandırma gibi işlemleri ülkelerindeyken bile yapabilecekleri akıllı ev teknolojisi sistemi var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Antalya'dan genel görüntü

-Evlerden görüntüler

-Satılık ev tabelalarından detay görüntü

-Maket ev görüntüsü

-Selman Özgün'den detaylar

-Selman Özgün'ün röportajı

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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