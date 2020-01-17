DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Şehit Teğmen Sinan Bilir, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin Telabyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Teğmen Sinan Bilir (29) memleketi Tokat'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünde meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in naaşı, Şanlıurfa'daki törenin ardından uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Tokat Havaalanı'nda şehidi il protokolü, eşi Sibel Bilir ve yakınları karşıladı. Şehit Sinan Bilir'in Türk bayrağına sarılı tabutu askeri uçaktan alınıp, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına götürülürken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Bilir'in cenazesi daha sonra kent merkezindeki baba ocağına götürülerek burada helallik alındı. Helalığın ardından şehir Bilir'in naaşı Tokat Valiliği önüne getirildi. Burada şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, kardeşinin tabutuna sarılara gözyaşı döktü. Şehidin otizimli kardeşi Aşkın Bilir'e ise yetkililer ağabeyinin resmini gösterdi.

Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazına Adelet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 5'inci Piyade Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Aykut Tombul, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Namaz sonrası şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, kardeşinin fotoğrafını askerlerden alarak cenaze aracına kadar götürdü. Cenaze namazının ardından Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin havalanına getirilişi ve karşılanması

-Baba evi önünde helallik alınması

-Eşinin görüntüleri

-Yakınlarının üzüntüsü

-Tören alanından görüntüler

-Otizimli kardeşine fotoğrafının gösterilmesi

-Cenaze namazı ve uğurlanışı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Ağaçtaki kedi, yürüyen çocuğun üzerine atladı

ISPARTA'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarılmaya çalışılırken o anda yoldan yürüyen çocuğun üzerine atladı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçtan kedi sesi geldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptığı sırada, kedi yaklaşık 9 metre yükseklikteki ağaç dalından yere atladı. Tam o anda yoldan yürüyen çocuğun üzerine düşen kedi, ardından hızla uzaklaştı.

Çocuk büyük korku yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekipleri ağaçtaki kediyi kurtarmaya çalışırken

Kedinin çocuğun üzerine atlama anı

Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı

BOLU'da, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonunda kaldığı evde 552 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüphelinin cinayet suçundan kaldığı cezaevinden bir süre önce firar ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.Ç.K.(31) isimli şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 552 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan A.Ç.K. gözaltına alındı.

CİNAYET SUÇUNDAN KALDIĞI AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Şüphelinin yapılan kontrolde Eskişehir'de kaldığı açık cezaevinden firar ettiği de ortaya çıktı. 'Kasten Öldürme' suçundan kaldığı kapalı cezaevinden bir süre önce açık cezaevine gönderildiği öğrenilen şüphelinin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı. A.Ç.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Hapların fotoğrafı

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi

İZMİT'te, Suriye uyruklu ailenin oturduğu 2 katlı evde, soba yüzünden çıktığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

İzmit'e bağlı Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan, Suriyeli ailenin yaşadığı 2 katlı evde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Salondaki sobadan çıktığı sanılan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 2 katlı evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan çatı

-İtfaiye ekiplerinin müdahelesi

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN - İZMİT/ Kocaeli

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Tekirdağ'da budanan ağaç dalları, yakacak oldu

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokak üzerinde ağaçların bakım ve budama çalışmaları sırasında çevreye saçılan dallar, vatandaşlar tarafından sobada yakılmak üzere toplanarak evlere götürüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda bulunan ağaçları budayarak bakım çalışmalarına başladı. Belediye, budama yapılan caddelere park edilen araçların budama işlerini aksattığını vatandaşların araçlarını çekerek kendilerine yardımcı olmalarını isteyince ortaya ilginç görüntüler de çıktı.

Daha temiz bir görünüm için yürütülen çalışmalar sırasında bölgeye gelen vatandaşlar, çevreye saçılan dalları kışın sobada yakmak üzere topladı. Vatandaşlar topladıkları dalları evlerine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ağaçların Budama çalışmalarından detay

Ekiplerin çalışmasından detay

Çevreden detay

Ağaç dallarının yere düşmesi ve dallardan detay

HABER: Murat YAYIN/ TEKİRDAĞ

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AK Partili Kaya: Suriyelilere yaptığımız yatırımlar 40 milyar doları aştı

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölge toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteciler için yapılan yardımların 40 milyar doları aştığını söyledi.

Afyonkarahisar'da AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölge toplantısı gerçekleştirildi. Bir termal otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, bakan yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, belde, belediye başkanları ve partililer katıldı.

'SOSYAL YARDIMA AYRILAN KAYNAĞI 55 MİLYAR TL'YE YÜKSELTTİK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, ülke olarak sosyal yardımlara önem verdiklerini söyledi. Daha çok ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Ülke olarak sosyal yardımlara daha çok mali kaynak ayırdık. Böylece daha fazla ihtiyaç sahibi haneye ulaştık. Sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan mali kaynak 2002 yılında 1,6 milyar TL iken, 2019 itibariyle bu miktarı 33 kat artırarak 55 milyar TL'ye yükselttik. Sosyal yardım uyguladığımız program sayısı da 2002 yılında sadece 4 iken, günümüzde bu sayıyı 43'e çıkarttık. Böylece, sosyal yardımlar kapsamında devletimizin şefkat elini bugün 3,5 milyon haneye ulaştırıyoruz. Bu sayı 2002 yılında 1 milyondu. Bugün ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları eğitimden kopmasın diye sadece Şartlı Nakit Transferi programıyla ulaştığımız hane sayısı 1,3 milyondur."

'ŞİDDETLE HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ'

Şiddetin asla kabul edilemeyeceğini ve insanlık suçu olduğuna dikkat çeken Kaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'de özellikle kadına yönelik şiddet konusu 1980'li yıllardan itibaren gündeme gelmeye başlamış, günümüzde toplumsal farkındalık daha da artmıştır. Bu sorun dünyanın diğer ülkelerinde de yaşanmaktadır. Elbette şiddet mağduru kadınlarımız susmamalı ve hakkını aramalıdır. Nitekim hükümetlerimiz döneminde kadına şiddetle mücadele konusunda önemli yasal düzenlemeler yaptık, uygulamaya koyduk. Ayrıca bu alanda ciddi kurumsal yapı ve kapasite oluşturduk. Şiddetin her türlüsünü, bu kapsamda da kadına yönelik şiddeti en aza indirmek ve hatta sıfıra indirmek, bizim temel gayemizdir ve öyle de olmalıdır. Ancak kadına şiddet, sadece belirli bir kesimin duyarlı olduğu ve mücadele alanı gördüğü bir sorun değildir. Böyle bir algı oluşturulması kesinlikle kasıtlıdır. Zira bizim inanç ve kültür değerlerimizde şiddete asla yer yoktur. Dolayısıyla bu hepimizin sorunudur ve hep birlikte mücadele edeceğimiz bir alandır."

'3,7 MİLYON SURİYELİ KARDEŞİMİZİ MİSAFİR EDİYORUZ'

Mülteci sorununun bir insanlık dramı olduğunu ifade eden Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk milleti, sahip olduğu inanç, kültür ve insani değerleri sebebiyle tarihin hiçbir döneminde mağdur ve mazlumlara asla sırtını dönmemiştir. Bugün ülkemiz, yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir etmektedir. Suriyeli kardeşlerimize her alanda hizmet sunabilmek için ensar ve muhacir bilinciyle hareket ettik, hiçbir karşılık beklemeksizin seferber olduk. Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hükümet olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aşmış durumdadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokol üyelerinin salona girişi

Toplantıdan detaylar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Tekirdağ'da 186 bin öğrenci karne aldı

Tekirdağ'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 186 bin 374 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Aziz Yıldırım'ın elinden karnelerini alan okul öncesi öğrencileri ise sevinç yaşadı.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesinde Şehit Piyade Er Ercan Ay Okulu'nda Valilik tarafından karne töreni düzenlendi. Vali Aziz Yıldırım'ın da katıldığı törende öğrencilerin karne heyecanı gözlerinden okundu. Vali Yıldırım, ilk defa karne alacak birinci sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Yıldırım, öğretmenleri ve velileri tebrik ederek, öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesi temennisinde bulundu.

Ayrıca Yıldırım öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Vali Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve öğretmenler eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valinin okula gelişi

-Valiyi karşılayan öğretmenler

-Valiye çiçek verilmesi

-Valinin sınıfta öğrenciler ile sohbet etmesi

-Valinin öğrencilere tek tek karne vermesi

-Detay görüntüler

Haber - Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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İslahiye'de karne sevinci

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,19 bin 316 öğrenci karne sevinci yaşadı. Karne dağıtım töreni sırasında Cumhuriyet İlokulu eski öğrencilerinden Bilge Erdoğan'ın keman çalması ise ilgiyle izlendi.

İlçede 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi ile 72 okulda 19 bin 316 öğrenci karnelerini aldı. Karne töreninde Cumhuriyet İlkokulu eski öğrencilerinden Bilge Erdoğan, öğrenci ve velilere keman resitali yaptı. Keman ezgilerin dinleyen öğrencilen daha sonra karnelerini aldı. Öğrencler kadar velilerinde heycanlandığı karne dağıtımında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ise öğrencilere yarı yıl tatilinde kitap okumalarını tavsiyesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cumhuriyet ilokulu

Okul çıkışları

Sınıf'ta keman resitali

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen öğrencinin karnesini vali ve belediye başkanı götürdü

ERZİNCAN'da kronik nötropeni enfeksiyon hastası olan ve evinde eğitim gören, 16 yaşında ki 9 sınıf öğrencisi Ayşe Osma'nın karnesini Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun evine giderek verdi.

Doğduğundan itibaren kronik nötropeni enfeksiyon hastası olan 16 yaşındaki Ayşe Osma, hastalığı nedeniyle okula duydukları özlemi Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sağlanan imkanla evde gördükleri eğitim ile gideriyor. Evde eğitim sayesinde yaşıtlarından geri kalmayan Osma, karnesini kendisini ziyaret eden Vali Arslantaş ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'dan aldı.

Sabah saatlerinde Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile birlikte Ergenekon Mahallesi'ndeki evine Ayşe Osma'nın giden Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, Osma ailesi tarafından karşılandı. Vali ve belediye başkanı Ayşe Osma ile bir süre sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında okula gidemeyen öğrencilere evde eğitim verildiğini belirten Vali Arslantaş, "Ayşe kızımız daha önce Ankara'da aynı eğitimden faydalanıyordu. Bu sene Kavakyolu'na taşınınca burada da faydalanmaya devam etti. Ayşe kızımız gibi 19 çocuğumuz evinde eğitim alıyor. En az haftada 10 ders saati eğitim görüyorlar. Bu iş içinde 15 öğretmenimizi görevlendirmiş durumdayız. Anaokulunda ilkokulda, ortaokulda, lise de bu hizmeti devletimiz çocuklarımıza evine kadar getirip onları eğitim öğretimden yoksun bırakmayacak şekilde veriyor. Ayşe 9 sınıf öğrencimiz. Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ki kaydı ile birlikte burada devam ediyor. Kısa sürede de orada ki öğrenci arkadaşlarının arasına katılacağı günü özlemle bekliyoruz biz Ayşe ile" diye konuştu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "Komşu ülkelerde çocuklarımız yerlerde süründürülürken biz evinde eğitim verecek kadar güçlü bir devletin bir ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kızımıza da başarılar diliyorum. İnşallah en kısa zaman da eğitim içerisine arkadaşları ile birlikte devam etmesini diliyoruz" dedi.

Ziyarette daha sonra Ayşe Osma'ya karnesi ve çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ailenin vali ve belediye başkanını karşılaması

-Vali belediye başkanı ve öğrencilinin sohbet etmeleri

-Valinin açıklaması

-Belediye başkanının açıklaması

-Hasta kıza karnesinin verilmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Batman'da, 170 bin öğrencinin karne heyecanı

BATMAN'da eğitim gören 170 bin öğrenci, karnelerini alıp, yarıyıl tatiline başladı. Vali Hulusi Şahin, karne töreninde velilere seslenerek, "Çocuklarımızı sıkıştırmayalım. Motivasyon ve ödül ile çocuklarımızı güdülemeliyiz. Onlara moral vermeliyiz" dedi.

Batman'da, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan 170 bin öğrenci karnelerini aldı. Gültepe Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu'nda, karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve öğrenciler ile velileri katıldı. Folklor gösterileriyle başlayan törende Vali Şahin, 1'inci sınıf öğrencilerine karne dağıttı. Tatilde öğrencilerin moral depolaması gerektiğini belirten Vali Şahin, "Kısa bir tatil. Öğrenciler dinlensinler, eğlensinler. Moral ve enerji depolasınlar. İkinci eğitim dönemine şevkle güçle hazır hale gelsinler. Çocuklarımızı sıkıştırmayalım. Karnelerinde negatif şeyler olabilir. İki çeşit güdüleme yöntemi var. Biri ceza ile biri ödül ile ama cezayla yapılan güdülemenin kesinlikle uzun vadeli olmadığını uzmanlar söylüyor. Motivasyon ve ödül ile çocuklarımızı güdülemeliyiz. Onlara moral vermeliyiz. Onları mutlaka yapabileceklerine inandırmalıyız. O zaman emin olun, hepsi başarılı olacaktır" diye konuştu.

Vali Şahin, daha sonra Türkiye'de ilk olan ve öğrencilerin evde sebze- meyve çekirdeklerini kurutarak, oluşturduğu 'İyi Tarım Atölyesi'nin açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okula valinin karşılanması

Vali Hulusi Şahin öğrencimere karne dağıtması

İyi tarım sınıfının açılı ve ziyareti

İya tarım sınıfını oluşturan din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nursema Nergiz Kara'nın konuşması

Batman Valisi Hulusi Şahin'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ/ BATMAN,

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Tekirdağ'da minik öğrenciler 'Vatan Sevgisi' adıyla kitap yazdı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesine bağlı Yoncalı Mahallesi'nde Yoncalı İlköğretim Okulu'nda 5'nci sınıf öğrencileri 'Vatan Sevgisi' adıyla şiir ve hikaye kitap yazdı. Okulun Türkçe öğretmeni Ertürk Semiz'in (30)desteği ile 28 öğrencinin vatan sevgisinin şiirlerle de anlatıldığı kitap 48 sayfadan 500 adet basıldı.

Saray ilçesine bağlı Yoncalı Mahallesi, Yoncalı İlköğretim Okulu 5'nci sınıfın 28 öğrencisi okulun Türkçe öğretmeni Ertürk Semiz'in desteği ile şiir ve hikayeden oluşan 48 sayfadan oluşan 500 sayfalık 'Vatan Sevgisi' adıyla kitap bastı. Okul öğretmenleri, veliler ve hayırseverlerin desteği ile basılan kitap, öğrencilerin vatan sevgisini, şiir ve düşüncelerini yansıtıyor.

Kitabın çocukların vatan sevgisi hakkında düşüncelerini öğrenmek için şiir ve kompozisyon şeklinde hazırlandığın belirten Türkçe öğretmeni Ertürk Semiz, "Öğrencilerimiz ile birlikte 'Vatan Sevgisi' adı altında bu projemizi hayata geçirdik. Küçük kalplerin için vatan sevgisi ne ifade ediyorsa bu düşüncelerini kaleme almalarını istedim. Bu kitap benim ve öğrencilerimin ilk defa yazarlık tecrübesi tatmış oldular kendi yazdıkları metinleri bir kitap haline getirerek yazarlılıklarını temelini atmış bulundular. Belki de bu proje ilerisi için onları cesaretlendirecektir. Belki de bu ülkenin yazar ve şairlerini ortaya çıkarmamızda öncülük olacaktır.Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Bu kutsal mesleğin bir neferi olarak geleceğimiz öğrencilerimi hayata hazırlarken, vatan sevgisi, bayrak ve Atatürk sevgilisi aşılamak, onların kalbine dokunabilmek, Vatanını seven kişi işini en iyi yapandır."dedi.

Kitap yazarlarından 5'nci sınıf öğrencisi Aysun Arda, kitapta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sevgisinden bahsettiğini belirterek, "Atatürk'ün bize hediye ettiği bu vatan öyle güzel hoştur ki, atamızı anlatmaya kelimeler yetmez."şeklinde konuştu. Kitap yazarlarından Melek Karaca ise, 'Güzel Vatanım' adıyla yazdığı şiirle kitpta vatan sevgisini anlatığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Okul içinden genel detay

Öğrenci detayı

Ertürk Semiz ile röp.

Detay görüntü

Öğrenciler ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY,(Tekirdağ)

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Elazığ'da şehit babası, mini kamyonet yaptı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 19 Ekim 2011 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Raşit Ercan'ın babası İsrafil Ercan, 'Yerli, Milli ve Köylü' ismini verdiği mini bir kamyonet yaptı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca beldesinde yaşayan ve yaklaşık 50 yıl TIR şoförlüğü yapan şehit babası İsrafil Ercan, evinin bahçesinde 2 yıl önce kendi imkanlarıyla mini bir kamyonet yapmaya başladı. Ercan, 2 yıldır devam eden çalışmalarının ardından çalışır duruma gelen mini kamyonete 'Yerli, Milli ve Köylü' ismini verdi.

İsrafil Ercan, "2011'in Ekim ayında oğlum şehit oldu. O şehadet mertebesinden sonra üzerimdeki stres ve acıyı atmak için bu aracı yapmaya başladım. Şehit, bizim için büyük bir gururdur. Hepimizin istediği bir şeydir. Ben ve dört tane oğlum daha var, devletimiz ve vatanımız uğruna gerektiği her an şehit olmaya hazırız" dedi.

Hurdalardan kamyonet yaptığını dile getiren Ercan, "Stresimi atmak için bu işe yöneldim. Bu makineyi kendi imkanlarımla hurdaların parçalarını toplayıp yaptım. 2 senedir uğraşıyorum ve daha sekiz aylık bir işi var. Normalde traktör olarak yapmak istiyordum. Uluslararası TIR şoförlüğü yapıyordum. Bu nedenle kamyonet yapmaya karar verdim. İki parçası torna ile yapıldı. Diğer bütün parçaları ellerimle yaptım. Damperini de yapacağım. Zamanla olacak bu çalışmalar" diye konuştu.

Kamyonetine 'Yerli, Milli ve Köylü' ismini verdiğini de dile getiren Ercan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, öyle bir proje yaptı ki dünya çapında birinci sırada. Çok güzel bir proje. Ne kadar sevindiğimi ve gurur duyduğumu anlatamam. Onun yapmış olduğu arabalar, 'Yerli ve Milli', benimki ise 'Yerli, Milli ve Köylü' tarzında bir proje. Benim kamyonetimin de adı bu. Şoför olarak kafamın içinden gelenleri yaptım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamyonetten görüntü

Şehit babasının kamyonet ile ilgilenmesinden görüntü

Röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Çocuk koordinatörleri Kayseri'de çalıştay yaptı

'YİRMİNCİ Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesinin Uygulanması ve İşbirliği Çalıştayı', Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü nezdinde Kayseri'de yapıldı.

Geçen Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirilen 20'nci Ulusal Çocuk Forumu'nda oluşturulan sonuç bildirgesiyle ilgili uygulama sürecini görüşmek üzere, Türkiye'nin her bir bölgesini temsilen bir ilden çocuk koordinatörleri Kayseri'de toplandı. Kayseri Valiliği ve Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü himayesinde Kayseri'de gerçekleştirilen toplantının başkanlığını, Ulusal Çocuk Forumu'nda Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü olarak seçilen Kayserili Mustafa Bütün ve Bartınlı İnci Yılmaz yaptı.

Çalıştay hakkında bilgi veren Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, çalıştayın verimli geçtiğini belirterek, "Çocuklarımız bu çalıştayda Ulusal Çocuk Forumu'nda belirlenen başlıklar üzerinde durdular. Bu alanlarda istişarelerde bulundular. Bu çalıştayı bir rapor haline getirdikten sonra bakanımız Zümrüt Ziya Selçuk hanımefendiye sunacağız. Bakanımız gençlere çok önem veriyor. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin rasyonel anlamda bilinç düzeyinde bir farkındalık oluşturmak, gençlerimizin her alanda ve bulunduğu coğrafya ile ilgili fikir hakkında bulunmak ve bu sürecin içerisine dahil olmalarını sağlamaktır. Çünkü ülkemizin geleceğine yön verecek olanlar bu çocuklarımızdırö dedi.

Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörlerinden Kayserili 16 yaşındaki Mustafa Bütün ise, koordinatörlük görevlerine dair şu bilgileri verdi:

"2 yıllık bir görev süremiz var. Tüm Türkiye'de çocuk haklarını koordine edeceğiz. Aldığımız kararlar doğrultusunda 2 yıllık bir eylem planı ortaya çıkaracağız. Çocuk haklarını da bu konuda ilerletmeye çalışacağız. 4 günlük çalıştayımız da Ulusal Çocuk Forumu'nun sonuç bildirgesindeki; koruma, katılım, eğitim ve yaşam adı altında 4 konuyu ele aldık. Bu konularla ilgili çözüm önerilerini sunduk. Çözüm önerileni de rapor haline dönüştürerek bakanlığımıza ileteceğiz ve hayata geçirilmesine destek vereceğiz. Katılım alanlarında çocuk hakları komitesinin etkileşiminin arttırılması ve iller arasında aktiflik yapmaya çalışıyoruz. Bu çalıştayımız da buna bir örnekti.ö

Bartınlı diğer koordinatör yine 16 yaşındaki İnci Yılmaz ise, çalıştayın katılımcılar için verimli geçtiğini ve çalıştay sayesinde diğer illerle daha yakın ilişkiler kurabildiklerini dile getirdi. Öğrenciler, çalıştay süresi içerisinde Kayseri'de bazı kurum ve kuruluşları da ziyaret etme ve kenti gezme imkanı buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Buluşmadan detaylar

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ile röportaj

-Türkiye Koordinatörleri ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber: Selma KARA Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,