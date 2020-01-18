DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Mustafa Güllü (88) ve Esme Güllü (68) çifti, evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Esme ve Mustafa Güllü çifti dün gece uyumadan önce kömür sobasını yaktı. Bugün sabah saatlerinde ikiliden haber alamayan komşuları ve yakınları, evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca endişelenen yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis , Güllü çiftinin evinin kapısını kırıp içeri girdi. Evin salonuna giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esme ve Mustafa Güllü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çiftin cansız bedenleri İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ölen çiftin dış görüntüsü

Ambulans görüntüsü

Haber: Ufuk AKTUĞ Kamera: İSKENDERUN(Hatay),

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Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (3)

KAYIP KARDEŞLERDEN SEVİNÇLİ HABER GELDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11), akşam saatlerinde Şanıurfa kent merkezinde bulundu. Topçu Meydanında Çocuk Şube Kayıp Arama ekipleri tarafından fark edilen Baturalp kardeşler, önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen kardeşlerin karne korkusu yüzünden evden ayrıldıklarını yolda otostop yaparak Şanlıurfa kent merkezine geldikleri öğrenildi. Geceyi bir binan giriş katındaki merdiven arasında yatarak geçirdikleri öğrenilen çocukların çok üzgün oldukları görüldü. Müjdeli haber çocukların Siverek'te yaşayan ailesine haber verilmesi üzerine yakınları Şanlıurfa'ya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ekipleri tarafından hastaneye getirilen çocuklar

Polis aracına bindirilen ekipler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

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Termik Santrali'nin filtreleri Haziran'da tamamlanacak

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Mahir Ünal , 1 Ocak'ta mühürlenen Afşin ilçesindeki Çelikler Afşin- Elbistan A Termik Santrali'ndeki toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Filtrelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konuşuldu. Çelikler firmasının bize verdiği bilgi Haziran 2020'de bu işi tamamlayacaklarını belirttiler" dedi.

Mahir Ünal daha sonra Afin ilçesinde geçip, çevreyi kirletmesinden dolayı 1 Ocak 200'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca mühürlenen Çelikler Afşin- Elbistan A Termik Santrali'ne geçerek AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal , CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç , Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, firma yetkilileri, ilçe belediye başkanları, AK Parti, MHP ve CHP İl ve İlçe yönetimi ile işçi sendikası temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

ÜNAL: 4 BİN 300 KİŞİNİN İŞSİZ KALMAMASI BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ

Mühürlendiği için 1 Ocak'tan bu yana elektrik üretimi yapmayan santralde çalışan 4 bin 300 kişinin son durumu ile çevre yatırımlarının ele alındığı toplantı 3.5 saat sürdü. Toplantı sonunda açıklama yapan Mahir Ünal, A ve B Termik Santralleri'yle ilgili Elektrik üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile Çelikler firmasının yetkililerinden geniş bir brifing aldıklarını söyledi. Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada daha önce de ifade ettiğimiz gibi bizim birinci önceliğimiz içinde yaşadığımız çevrenin korunması ve halk sağlının muhafaza edilmesi. Bu konuda Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyet gösterdi gerekli şatları yerine getirmeyen termik santrallerin kapatılmasıyla ilgili bir karar ortaya çıktı. Ama biz bu konuda hassasiyetimizi dile getirirken diğer taraftan da burada çalışan yaklaşık 3 bin 700, 600 de dekapaj çalışan olmak üzere 4 bin 300 kişinin de işsiz kalmaması da bizim birinci önceliğimiz içerisinde. O yüzden biz ilgili şirketle filtre çalışmaları ne aşamada ve planlamaları ne durumda onu bir görüştük. Aynı zamanda EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nden C ve D'ye dönük, önümüzdeki süreçteki kamulaştırmaya ilişkin bir bilgi aldık. Çünkü nihayetinde burada devletimizin belli tasarrufları tabii ki olacaktır ama biz de toplumu, halkı temsil eden milletvekilleri olarak bu sorunun doğrudan muhatabıyız. Yani burada kamulaştırmadan kaynaklanacak sorunlar doğrudan siyaseti ilgilendirecek, diğer taraftan yeni yapılacak santrallerin yerinden tutun da işte Hurman Nehri'nin yerinin değiştirilmesine varıncaya kadar önümüzde birçok konu var" dedi.

KARAKUZ BARAJI'NIN PARASINI EUAŞ VERECEK, DSİ YAPACAK

Mahir Ünal, toplantıda yapılması planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali'nin soğutma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Karakuz Barajı 'nı de ele aldıklarını kaydederek, "Karakuz Barajı yapılsa zaten Hurman Nehri'ne gerek kalmıyor. Karakuz Barajı kurulacak. Bütün bunlarla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık ve yaptığımız toplantının sonunda da özellikle C ve D Santralleri ile ilgili EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile beraber milletvekillerimizle birlikte Ankara 'da bir toplantı yapma kararı aldık. Çünkü bütün bu planlamaların toplumsal karşılıklarını da oturup konuşmamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Bu arada bir de müjde verelim parasını EÜAŞ'ın karşılayacağı şekilde DSİ Karakuz Barajı'nı yapacak ve kısa bir süre içinde de inşallah ihalesi gerçekleşecek. Zaten Karakuz Barajı yapılmadığı sürece de bizim Hurman Nehri'nin kanalının değiştirilmesine müsaade etmemiz söz konusu değil çünkü özellikle ova köylerimiz kendi geçimini Hurman Nehri'nden sağlamakta ama Hurman Nehri'nin altında da yaklaşık 750 milyon tonluk bir kömür rezervi bulunmakta. Bütün bunlar değerlendirildi, konuşuldu. A Termik Santrali'nde çalışan 4 bin 300 kişinin durumu konuşuldu. Filtrelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konuşuldu. Çelikler firmasının bize verdiği bilgi Haziran 2020'de bu işi tamamlayacaklarını belirttiler"

ADLİYE VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve beraberindekiler daha sonra kısa süre önce yeni binasına taşınan Elbistan Adalet Sarayı'na geçerek Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı'yı makamında ziyaret etti. Ormancı'dan adliye binası hakkında bilgi alan Ünal, daha sonra Elbistan Belediyesi 'ne geçerek Başkan Mehmet Gürbüz 'ü ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Büyükşehir belediyesindeki toplantı

Mahir Ünal'ın açıklama yapması

A Termik Santrali

Soğutma bacaları

Duman bacaları

Santral tabelası

Mahir Ünal'ın gelişi

Ünal'ın toplantı salonuna girişi

Toplantıdan detay

Ünal'ın açıklama yapması

Ünal'ın adliyeyi ziyaret etmesi

Başsavcı Hayri Ormancı'nın bilgi vermesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Edirne'de, Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' kutlandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlardan kalma eski bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi', beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençlerin, evlerin pencerelerine vurup köy sakinlerini korkuttuğu etkinlikle kutlandı. Etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde korku masalı ve hikayelerin anlatılmasının ardından, gençlerin beyaz çarşaf giyip camları vurup köylülerin korkutulduğu 'Bocuk Gecesi' kutlaması yapıldı. Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle bu yıl 15'incisi düzenlenen Bocuk Gecesi'ne, Tekirdağ Kırklareli ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye 'nin çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi katıldı. Türk Patent Enstitüsü 'nce 'Çamlıca Bocuk Gecesi' olarak tescillenen ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatılan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan koreografiler ile gösteriler sahnelendi. Etkinlik alanına kurulan alternatif sahnelerde ise akustik ve DJ performansları sahnelendi.

CAMLARI VURARAK KÖYLÜLERİ KORKUTTULAR

Gecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin pencerelerine vurarak, içeridekileri korkuttu. İnanca göre evlerde tencereler içinde pişirilen kabak tatlısı, bocuk gelmemesi için yenilerek katılanlara dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Ünsal YÜCEL - Resul ORUÇOĞLU/ KEŞAN(Edirne),

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İrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturdu

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Karfest'te sahne alan şarkıcı İrem Derici, eksi 4 derecede konser verirken, kendisini dinlemeye gelenleri doyasıya eğlendirdi.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartepe'nin yamaçlarındaki Sisli Vadi'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nce ortak düzenlenen Karfest'te eğlence İrem Derici konseri ile devam etti. İrem Derici hava sıcaklığının eksi 4 derece olarak ölçüldüğü karla kaplı festival alanındaki binlerce hayranını 'Kalbimin tek sahibine', 'Acemi balık' gibi sevilen şarkıları ile coşturdu. Saat 19.00'da başlayan konser yaklaşık 2 saat sürerken, hayranları İrem Derici'nin şarkılarına eşlik edip, dans etti. İrem Derici'nin ardından yerel sanatçılar sahne aldı.

Konser öncesinde festivalde yapılan etkinlikleri anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın , "Sürekli söylüyoruz. 'Mutlu şehir Kocaeli' diyoruz. Mutlu şehir işte bu arkamızda gördüğünüz etkinlik. Bu insanlar mutlular. Çocuklar, gençler, yaşlılar, babalar, anneler, hepsi buradalar. Çocuklarıyla birlikte eğleniyorlar. Eğer bunu yapmaya devam edersek burası çok daha mutlu bir şehir olacak. Bu ilk etkinliğimiz ama inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecek ve burası çok çok daha güzel bir turizm merkezi olacak. Kartepe ve birçok ilçemizde bizim turizm ile ilgili birçok şey yapma şansımız var. Bu bir başlangıç, inşallah bundan sonraki dönemde Kocaeli'nin hem denizi, hem dağları, bütün bu doğal güzellikleri çok daha güzel bir şekilde tanıtılacak. Kocaeli aynı zamanda turizmin de muhteşem bir merkezi olacak. Kocaeli aynı zamanda bir festivaller şehri olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İrem Derici'nin sahnede görüntüleri

Konser alanından görüntüler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın açıklaması

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KARTEPE(Kocaeli),

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