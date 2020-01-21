DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

HATAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, karşı şeritte park halindeki araçlara çarptı. Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Hatay Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 EH 01 plakalı otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Taklalar atan araç karşı yöndeki park halinde bir araca çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Aracın direksiyon yolda savrulması

Takla atması

Park halindeki otomobillere çarpması

Bir vatandaşın son anda kaçarak kurtulması

SÜRE: 33" BOYUT: 63 MB

Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY,

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Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

SİVAS'ta kar yağışı ile birlikte ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdare ekiplerince yoğun çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler, önceliği hasta ve cenaze olan köylere vererek 24 saat görev yapıyor.

Sivas'ta kar yağışının etkisini yeniden göstermesiyle birlikte dün itibariyle il genelinde 483 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeni ile kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar ile bugün kapalı köy sayısı 276'ya indi. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte ekipler grup köy yollarındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Önceliğini hasta ve cenazelerin bulunduğu köylere veren ekipler, hem yapılan planlama doğrultusunda hem de gelen acil ihbarlara göre hareket ederek 24 saat boyunca görev yapıyor. Köylerin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için yoğun bir mesai harcanıyor.

'32 YILDIR SEVEREK ÇALIŞIYORUM'

İl Özel İdare bünyesinde 32 yıldır greyder operatörlüğü yapan evli ve 3 çocuk babası Şükrettin Çakmak (56), yıllardır köy yollarında görev yaptığını belirterek, "Köy halkımızın sıkıntı yaşamaması için gece gündüz demeden, gerektiğinde dinlenmeden kapalı yolları açmak için çaba gösteriyoruz. Eskiden bölgemizde çok daha fazla kar yağışı olurdu ve yol açma çalışmaları bizi daha fazla zorlardı. Son yıllarda eskiye nazaran kar seviyesi daha az. Yılların verdiği tecrübeyle, tamamen karla kapanan köy yollarını bile göz kararı açıyoruz." dedi.

Bu mesleği yapan kişilerin cesaretli olması gerektiğini belirten Çakmak, "Bu iş cesaret gerektiriyor çünkü çok zorlu şartlarda çalışıyoruz. Son dönemde araçlarımızın yenilenmesi ile birlikte artık daha rahat imkanlarda çalışma yapabiliyoruz. Önceliğimiz hastası ve cenazesi olan köylerimiz. Bize bir ihbar geldiğinde saat kaç olursa olsun hemen harekete geçiyoruz. Bu işi 32 yıldır severek yapıyorum, severek çalışıyorum. İnsanlara yardım etmek, onların sıkıntısını giderebilmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

KÖYLÜLERDEN TEŞEKKÜR

Yol açma çalışması yapılan Hacıali köyü muhtarı Hüseyin Sarıtaş ise ekiplere teşekkür ederek, "Kar yağdığında köylerde sıkıntı yaşanıyor, yollarımız kapanıyor. Ama Özel İdareyi aradığımızda hemen yardımımıza koşuyorlar ve yollarımızı sürekli açık tutmak için gayret ediyorlar. Biz ekiplerimizin hepsinden çok memnunuz. Özellikle Sayın Valimiz Salih Ayhan'a ve Özel İdare yöneticilerimize yakın ilgileri ve hizmetleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin yol açma çalışmaları

-Greydere zincir takılması

-Köy yollarından görnütüler

-Sunum

-Greyden operatörü Şükrettin Çakmak'ın konuşmaları

-Köy muhtarı Hüseyin Sarıtaş'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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5 yıl önce keşfedilen Mavi Göl'e, 1 milyon ziyaretçi

GİRESUN'un Dereli ilçesi sınırlarında bulunan ve 5 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oldu. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer özelliğine sahip göl, 5 yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 5 yıl önce keşfedilen ve Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, her yıl binlerce tatilci ve turisti ağırlıyor. Tabiat parkı ve Mavi Göl, 1800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile de dikkat çekiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip Mavi Göl'de özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, ziyaretçileri adeta kendisine hayran bırakıyor. 3 gölden oluşan, halk arasında 'Sodalı Göl' diye de adlandırılan kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengini alan gölü, 5 yılda 1 milyon dolayında yerli ve yabancı turist, ziyaret etti.

Özellikle sosyal medyadaki paylaşımların etkisiyle kısa sürede büyük üne kavuşan göl, 2018'de 200 bin, 2019'da ise yaklaşık 400 bin kişiyi ağırladı. Turizmciler, yurt içi ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği gölün, yörenin önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ARŞİV

Mavi Göl drone detrayları

Gölden detaylar

Ziyaretçi detayları

Ziyaretçilerle röp.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN GİRESUN-DHA-ARSİV

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Çocuklara kamyonla taşınan kar sürprizi

TRABZON'da kent merkezine kar yağmayınca, vatandaşın talebi üzerine Ortahisar Belediyesi tarafından Zigana Dağı'ndan kamyonla Soğuksu Mahallesi'ne kar getirildi. Mahallede parka dökülen bir kamyon karda çocuklar doyasıya eğlendi.

Soğuksu Mahallesi'nde, kent merkezine uzun süredir kar yağmaması nedeniyle bir vatandaşın talebi üzerine Ortahisar Belediyesi tarafından Zigana Dağı'ndan kamyonla kar getirildi. Çamlık Engelsiz Parkı'na kamyonla yığılan karı gören çocuklar, büyük mutluluk yaşarken, arkadaşlarıyla kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Yol Amiri Abdurrahman Öztürk, çocukların mutlu olduğunu söyleyerek, "Kar yağmadığı için buradaki çocuk parkına bizden kar talep ettiler. Biz de mahalle sakinlerinin talebi üzerine çocukların kar oynayabilmesi için kar getirdik. 3 yıldır merkeze kar düşmediği için ilk defa bu yıl böyle bir taleple karşılaştık. Başkanımızın izniyle de bu talebi yerine getirdik. İyi olduğunu düşünüyoruz. Çocuklar çok mutlu oldularö dedi.

Ortahisar Belediyesi'nden kar talebinde bulunan Burak Bülbül da, "Daha önce Trabzon'da geçtiğimiz günlerde böyle bir uygulama olduğunu gördük. Ben de belediyenin ihbar hattına yazarak talepte bulundum. Dün ricada bulundum, bugün arayıp karın Zigana'dan geldiğini söylediler. Şaşırdım ve çok mutlu oldum. Çocuklar mutlu bir şekilde oynuyorlar. Getiren ve vesile olandan Allah razı olsunö diye konuştu.

ÇOCUKLAR KAR KEYFİ YAŞADI

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, ara tatilde çocukların en büyük eğlencelerinden bir tanesinin de karla oynamak olduğunu belirterek, "Bizim de çocukluğumuzun vazgeçilmeziydi kar topu oynamak. Özellikle de ara tatilde. Hepimizin malumu son yıllarda şehrimize çok az kar yağıyor. En son 2016 yılında yoğun bir kar yağışı olmuştu. Onun dışında şehir merkezine çok az miktarda kar yağışı oldu. Yağan kar da hemen çıktı. Çocuklarımız karın keyfini doyasıya çıkaramadılar. ve birkaç yıldır hakikaten kara hasret kaldık. Dolayısıyla çocuklarımıza karne hediyesi olarak Zigana dağından bir kar getirdik. Bu şekilde olsa da çocuklarımızı karla buluşturduk. Kar sevincini ve heyecanını yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösterdik. Umarız karne tatilinde çocuklarımız için çok hoş bir sürpriz olmuştur. ve hayatları boyunca unutamayacakları güzel, hoş bir anı olsun istedik" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynayan çocuklar ise karı görünce çok mutlu olduklarını, artık merkeze de kar yağmasını çok istediklerini söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kamyonla karın parka dökülmesi

-Çocukların kar oynaması

-Röportajlar

-Detaylar

Boyut: 590 Mb

HABER KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON, -

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Düzce'de otobüs şoförü yaşanan kaza anını anlattı

DÜZCE'de, hatalı dönüş yapan otomobile çarpan otobüste bulunan yolcular yere savrulurken, otobüs sürücüsü Hasan Acar (56) hatalı dönüş yapan sürücü nedeniyle ani fren yapmak zorunda kaldığını ve yolcuların yaralandığını belirterek, sürücülerin toplu taşıma araçlarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Kaza, cumartesi günü, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen halk otobüsü aniden sağdaki sokağa girmek için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsteki yolculardan bazıları yere savrulurken, bazı yolcular da başlarını önlerindeki koltuklara çarptı. Yaralanan yolculara otobüste bulunanlar yardımcı oldu. Bazı yolcular hatalı dönüş yapan kadın sürücüye tepki gösterdi. Kaza anı, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs sürücüsü Hasan Acar güzergahında ilerlediğini belirterek, "Solumda arabayı aynadan gördüm. Ancak yan yana ilerliyorduk. Daha sonra aniden önümden sağ tarafa doğru giriş yapmak istedi. Bende ani fren yaparak durdum. O sırada ayakta olan yolcularımız düştü. Koltukta olan bir amca vardı o düştü. Ben olaydan sonra aşağı indim ve daha sonra 112'yi aradım. 112 geldi, gerekenleri yaptı. Daha sonra diğer şoför arkadaşlardan yardım istedik. Diğer arkadaşlarımız otobüsteki yolcuları diğer otobüslere aktararak evlerine gitmelerini sağladık." dedi.

"TEPKİ HEMEN ŞOFÖRLERE GELİYOR"

Otobüs şoförü Hasan Acar, şoförlerin adeta günah keçisi ilan edildiğini belirterek, "Kurtarma şansım hiç yoktu. Görüntülerde de var. Fren yaptım ama yolcular diğer aracın benim önüne gelip bana vurduğunu görmediler ve bana tepki gösterdiler. Nasıl fren yapıyorsun diye biraz sert çıktılar. Zaten günah keçisi hemen şoför oluyor. Ben yolculara izah etmeye çalıştım. Bakın önüme araç çıktı neden bana bağırıyorsunuz? Yolcularımızı da daha sonra görünce kaza yaptığımızı anladılar. Bir yaşlı kadın vardı. O büyük tepki verdi. Haklıydı, ayakta yere kötü düştü. Bir kaza oldu ama tepkiyi hemen bana ya da diğer şoförlere de aynı şeyler oluyor." diye konuştu.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DUYARLI OLSUNLAR"

Acar, sürücülerin ve vatandaşların toplu taşıma araçlarına karşın daha duyarlı olmalarını isteyerek, şöyle konuştu:

"Biz toplu taşıma yapıyoruz. Diğer şoförlerden de ricamız şudur. Toplu taşıma yapan araçların önüne geçmeler, durmalar. Bunları her gün yaşıyoruz. Ama burada hemen şoförü suçluyorlar. Şoför frene basınca dengelerini kaybediyorlar. Sen nasıl fren yapıyorsun diyorlar. Bizde ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bizim ricamız diğer sürücülerin otobüslerin önüne, otobüs çıkarken ona yol vermemek için zorluyorlar. Ama Avrupa'da bir otobüs duraktan çıkıyorsa yada gidiyorsa diğer araç dörtlü yakar ve otobüse yol verir, otobüsün gitmesini sağlar. Bizde ise tam aksine, otobüs yola çıkınca diğer şoförler önüne geçmeye çalışıyor. Bu 14 tonluk araç, önüne aniden araç çıkınca ani frenlerde daha fazla tepki oluşturuyor. Herkesin duyarlı olması lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otobüs şoförü ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Enerji timlerinin, buz mesaisi

SİVAS'ın Gürün ile İmranlı ilçelerinde kar ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı, enerji ekipleri zorlu şartlarda görev yapıyor.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri, Arıza Giderim Bakım personellerinden oluşan enerji timleri Gürün ve İmranlı ilçelerinde şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı hızla devreye girerek kesintileri gideriyor. Gürün ilçesinde buz tutan elektrik tellerini temizleyen ekipler, İmranlı ilçesinde ise 25 metre uzunluğundaki buz tutan direğe tırmanarak oluşan arızaları kısa sürede çözüme ulaştırdı. Kopan elektrik telleri üzerindeki buzları da keser ile kırarak temizleyen ekipler, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yoğun çaba gösterdi.

Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

Haber: SİVAS, DHA

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