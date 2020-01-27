DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Kadın komutandan enkaz altındaki anneye moral veren sözler: Siz çıkana kadar buradayım (2) röportajlarla

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız için enkaz altında kurtarma çalışması yapan ekip, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. O anlarda yaşanan çarpıcı diyalog da kameralara yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız 25, annesi Ayşe Yıldız 28 saat sonunda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Anne Ayşe Yıldız'ın sesini ilk duyuluduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Yıldız'a moral veren kurtarma ekibinden Zehra astsubayın ankaz altındaki büyük çabası takdir topladı. Görüntülerde "Çocuğunuz çıktı ve sağ, şu an hastanede. Siz çıkana kadar buradan ayrılmayacağım" diyen kadın komutan ve ekibin çalışması sonrası anne de kurtarılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Kurtarma anları

Röportajlar

Jandarma Binbaşı JAK tabur komutanı Burak Özer

Jandarma Yüzbaşı JAK bölük komutanı Yusuf Mataracı

Jandarma Astsubay Çavuş Zehra Yıldız

HABER KAMERA: Can ÇELİK - Fatih POYRAZ - ELAZIĞ

=============

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarılmştı, kurtarma anları kameraya yansıdı

Erzurum AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı. O anlar kameraya yansıdı. Kurtarma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söylemişti. Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmıştı. Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırılmıştı. O anlar kameraya yansıdı. Kurtarma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER KAMERA: Can ÇELİK/ ELAZIĞ

=======================

Eski eşinin ölümüne neden olan sürücüye verilen cezayı duyunca kriz geçirdi

Muğla'nın Ula ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Canlı'ya (33) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Nihat Koç (55), tutuksuz yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı. Canlı'nın boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı eski eşi Aysel Gelebek, verilen cezayı az bulup, adliye bahçesinde kriz geçirdi.

Ula'nın Sarayyanı mevkisinde, 8 Aralık 2018 tarihinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu. Jandarma, ölen kişinin Erol Canlı olduğunu belirledi. Trafik kazasına kurban gittiği ortaya çıkan Canlı'ya çarpıp, ölümüne neden olan Nihat Koç, Menteşe ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

Koç hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Muğla 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Nisan 2018'de görülen ikinci duruşmasında Nihat Koç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KARAR ÇIKTI

Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Nihat Koç, ölen Erol Canlı'nın eski eşi Aysel Gelebek ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, son sözü sorulan Koç,"Öleni kaza mahallinde görmedim. Görmüş olsaydım gerekli müdahaleyi yapardım. Olay nedeniyle üzgünüm. Beraatime karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını isterim" dedi.

Mahkeme 15 dakika verdiği aranın ardından Nihat Koç'u önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından da sanığın geçmişi ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak, cezayı 2 yıl 6 aya indirdi. Koç'un E sınıfı sürücü belgesine ise 1 yıl süreyle el konuldu.

ESKİ EŞİ FENALIŞTI

Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Erol Canlı'nın boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı eski eşi Aysel Gelebek, duruşma salonundan koşar adımlarla çıktı ve adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Kendini yerden yere atan Gelebek'i avukatı ile polis ekipleri, güçlükle sakinleştirdi.

Gelebek, 3 çoğunun boynunun bükük kaldığını söyleyerek, "33 yaşındaki bir kişiyi hayattan kopartan bir adam 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bugüne kadar duruşmalarda bir kez bile pişmanlık kelimesi kurmadı. İlk başlarda verdiği ifadenin hiçbir zaman arkasında durmadı. Erol Canlı'nın vücudunda 40'a yakın kırık var. 'Çarptığımı görmedim' diyor. Çocuklarım benden güzel haber bekliyordu. Her ne olursa olsun onların yanında olmaya çalışıyorum. Yedi duruşmadır elimden geleni yaptım. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Bu dosya benim sonum olsa da peşini bırakmayacağım. Canımla başımla savaşacağım. 29 yaşıma girdim. Türkiye'de kadın olmak zor. Kadının gücünün neler başarılacağını herkese göstereceğim" dedi.

Canlı'nın avukatı Hümeyra Nur Yavuz ise, Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına, 7 gün içinde İzmir Bölge İstinaf Mahkemesi'nde, itiraz edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Aysel Gelebek ve Erol Canlı'nın birlikte fotoğrafı

Adliye bahçesinde ağlayan Aysel Gelebek'in görüntüsü

Aysel Gelebek'in karara tepki göstermesi

Avukat ve polislerin Aysel Gelebek'i sakinleştirmesi

Aysel Gelebek ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

=======================

Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara İzmir'den yardım eli

Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Elazığ ve Malatya'da bulunan hayvanlar da zarar gördü. Malatya'da evi yıkılan bir ailenin göçük altında kalan 10 inekten hayatta kalan bir tanesi, AHBAP Platformu tarafından sahibinden satın alınarak, geçici bakıma alındı. 'Afet' adı verilen inek gibi birçok hayvanın tedavileri bittikten sonra İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilecek.

Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerdeki hayatı da etkiledi. Birçok evin çöktüğü depremde, hayvanlar da göçük altında kaldı. Malatya'da evi yıkılan bir ailenin 10 gebe ineğinden sadece biri kurtarılabildi. Omurgasında ve kafasında yaralanmalar olan gebe inek, sahibi bakamayacak durumda olduğu için AHBAP Platformu tarafından sahibinden satın alınarak bir ahırda geçici olarak tedaviye alındı. Deprem sonrası kurtarılan kedi, köpek, eşek, kuzu gibi birçok hayvanın geçici tedaviye alındığını, tedavileri bittikten sonra toplu olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilecek. Yaralı hayvanlara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan barınak sahibi Sibel Çakır, bu hayvanlara bakabileceklerini duyurduklarını söyledi. Çakır, "Hayvanlar orada toplanıyor. Hepsine bir araç ayarlayıp birlikte barınağa getirmek istiyoruz. Enkazda kalan başka hayvanlar da var. Onların kurtarılmasını bekliyoruz. Geldiklerinde barınakta tedavilerine devam edeceğiz ve bizimle yaşayacaklar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kurtarılan inekten görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,