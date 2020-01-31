DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasını kaldırdığı Kılıç, tahliye edildi

SİVAS'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ile 2 otel görevlisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın hükümlüleri arasında olan ve sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını kaldırdığı Ahmet Turan Kılıç (86), tahliye edildi.

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ile 2 otel görevlisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın hükümlüleri arasında bulunan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılan Ahmet Turan Kılıç, tahliye edildi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ailesi ve sivil toplum kuruluşlarının af çağrısı yaptığı Kılıç için alınan karar, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Adli Tıp Kurumu'nca verilen sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca Kılıç'ın cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı. Kılıç ailesi, kararla sevinç yaşadı.

Kararın ardından Ahmet Turan Kılıç, hükümlü bulunduğu Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nden öğle saatlerinde tahliye edildi. Cezaevine giden yakınları, araçla aldıkları Kılıç'ı evine götürdü.

Görüntü Dökümü:

-Cezaevinden görüntü

-Kılıç'ın araç içinde çıkışı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmek isteyen yaşlı adama araç çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışan Bayraktar Alemdar'a (87) hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Alemdar, tedavi altına alındı.

Bursa-Ankara Karayolu üzerinde seyir halinde olan Metin T. (22) idaresindeki 34 UN 5238 plakalı hafif ticari araç, 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan karşı tarafa geçmek isteyen Bayraktar Alemdar'a çarptı. Yaşlı adam ağır yaralanırken, yardımına sürücü ile çevredekiler koştu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Alemdar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü;

-Kaza yerinden detaylar

-Yaralının hastaneye getirilişi

Süre: 1.16 dakika, Boyut: 85 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Kırgız Türkleri'nden depremzedelere yardım

AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, Elazığ'da ki depremzedelere yardım gönderdi. Daha önce battaniye ısıtıcı gibi yardımlar gönderen Kırgızlar, şimdide köyün yaşlıları tarafından toplanan para yardımını Kızılay Erciş Şubesi'ne teslim etti.

Doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, 1982'de Türkiye'ye getirilen ve Erciş'e 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkiinde oluşturulan Ulupamir Mahallesi'ne yaşayan Kırgız Türkleri, Elazığlı depremzedeleri unutmadı. Daha önce battaniye ısıtıcı gibi yardımları deprem bölgesine gönderen Kırgızlar, şimdi de mahallenin yaşlılarının kendi aralarında topladıkları 5 bin lira parayı köyün muhtarı Eyüp Han Koşar aracılığıyla Erciş Kızılay Şubesi Başkanı Kurbani Özdaş'a teslim etti.

Van ve Erciş'te 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 yılında deprem acısını yaşadıklarını belirten Muhtar Koşar, "Oradaki depremzede kardeşlerimizin acısını en iyi biz anlarız. Ulupamir Mahallesi muhtarı olarak mahalledeki yaşlılar aramızda 5 bin lira toplayıp Elazığ ve Malatya'da bulunan depremzede kardeşlerimize göndermek üzere Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş'a teslim ettik. Daha önce yine battaniye, ısıtıcı gibi bazı ihtiyaç olarak düşündüğümüz malzemeleri de yine Kızılay'a bağışta bulunduk. Allah devletimize, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kırgız muhtarın nakit yardımı yapması

-Muhtarın konuşması

-Kızılay başkanın konuşması

-Detaylar

-145 MB -2 Dakika 44 Saniye

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),-

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Kazada yaralanan usta, 'Çırağımı göremedim' diyerek ağladı

AKSARAY'da, buzlanma meydana gelen yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden asansör ustası Serhat Bor (23), sedyeyle ambulansa taşınırken görevlilere, yaralı Recep Küçükdemir (18) için "Çırağımı göremedim" diyerek, gözyaşı döktü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Aksaray'a asansör montajı için gelen Serhat Bor yönetimindeki 42 CHN 28 plakalı kamyonet, buzlanma meydana gelen yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Serhat Bor ve yanındaki mesai arkadaşları Mehmet Tokgöz (37) ile Recep Küçükdemir yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Asansör ustası Serhat Bor, sedyeyle ambulansa taşındığı sırada, sağlık görevlilerine, diğer yaralı Recep Küçükdemir'i sorarak, "Çırağımı göremedim" deyip, ağladı. Polis ve sağlık görevlileri, Küçükdemir'in ambulansa alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Bor'u sakinleştirmeye çalıştı. 3 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kazada yaralan 3 kişinin karda yatma ve 112 ekiplerinin müdahalesi

-Ustası Serhat Bor sedye ile götürülürken çırağı Recep Küçükdemir için ağlama görüntüleri

-Ambulansta sağlık ekipleri ile polis ekiplerinin Serhat Bor'u tesellisi

-Diğer 2 yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Kaza yaban kamyonetten detaylar

HABER-KAMERA: ERKAN ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Kuşadası'ndan Elazığlı 15 aileye daha yardım gidecek

AYDIN Kuşadaşı ilçesinde kamu görevlilerinden oluşan bir heyet, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremde evlerini kaybeden veya yıkılma tehlikesi nedeni ile konutlarına giremeyen vatandaşları çadırlarında ziyaret etti.

İlk olarak Kuşadası'nın tek yürek olduğu bağış kampanyasında toplanan yardımları Elazığ merkeze bağlı Mollakendi beldesindeki depremzedelere teslim eden heyet daha sonra depremden etkilenen diğer bölgeleri dolaştı. Aralarında Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın'ın da bulunduğu heyet, çadırlarda barınan depremzedelere Kuşadalılar'ın selamını iletti. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını gözlemleyip not alan yetkililer, 15 aileye daha ihtiyaç malzemesi göndereceklerine dair söz verdi.

Kuşadalılara kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı minnettar olduklarını belirten depremzede Cengiz Tanrıverdi, "Yaşanan deprem nedeni ile 6 gündür dışarıdayız. Gıda malzemesi, kıyafet ve yakacak gibi bir takım ihtiyaçlarımız var. Kuşadası Belediyesi'nden bunların gönderileceğine dair söz aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın depremzedelerle konuşurken görüntüsü

Deprem alanından görüntü.

Depremzede Cengiz Tanrıverdi ile röp.

Haber-Kamera: Eşber OKAYER/ (KUŞADASI) (Aydın),

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Hakkari'de 6 kişinin yaşadığı evin damı kısmen çöktü

HAKKARİ'de 6 kişinin yaşadığı toprak evin damı, yağış nedeniyel kısmen çöktü. Komşularını ylardımıyla tavanın onarıldığını belirten ev sahibi Türkan Tatlı, kalacak yer konusunda yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Hakkari ve çevresinde dün akşam başlayan karla karışık yağmur, Dağgöl Mahallesi'nde bir evin tavanının kısmen çökmesine neden oldu. Sabahın erken saatlerinde mutfak bölümünde meydana gelen çökme, can kaybı ve yaralanmaya neden olmadı. Evde kiracı olarak oturduklarını anlatan 4 çocuk annesi Türkan Tatlı, gece etkili olan karla karışık yağmurun neden olduğu çökmenin maddi hasara yol açtığını söyledi. Çöken kısımda kimsenin olmamasının büyük şans olduğunu belirten Tatlı, "O esnada çocuklarım uyuyordu. Allah korusun orada olsalardı belki de hayatlarını kaybedeceklerdi. Gidecek başka yerimiz de yok. Eşyalarımız zarar gördü. Kış mevsimi olmasından dolayı bir şey yapamıyoruz. Evde kalmaktan korkuyorum üstümüze çökebilir. Mağduruz yetkilerin bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Damı çöken evin mutfağı

- Ev sahibi Türkan tatlı röpörtajı

- Çöken damın görüntüsü

- Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -