DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Bakan Soylu: Bizim kanunlarda 'afet bölgesi' diye bir kanun yok

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bizim kanunlarda 'afet bölgesi' diye bir kanun yok, 'afete maruz bölge' var. Eğer bir bölgede yaşama imkanı tamamıyla ortadan kalkmışsa bu afete maruz bölge olarak ilan edilir" dedi.

Bakan Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde incelemeleri kapsamında Elazığ'ın Maden ilçesini ziyaret etti. Bakanlar, Maden'de depremzedelerle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Bakanlar, daha sonra Maden Kaymakamlığı'na geçerek, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi.

'BİZİM KANUNLARDA AFET BÖLGESİ DİYE BİR KANUN YOK, AFETE MARUZ BÖLGE VAR'

Toplantıda ilk sözü alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi tartışmalarına değindi. Afet bölgesi kanunu olmadığını ifade ederek, afete maruz bölgenin olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bir tartışma var. Bizim kanunlarda 'afet bölgesi' diye bir kanun yok, 'afete maruz bölge' var. Eğer bir bölgede yaşama imkanı tamamıyla ortadan kalkmışsa bu afete maruz bölge olarak ilan edilir. Bu, şu demektir: Burada hiçbir şekilde yaşanılmayacak, devlet de bunu riskli alan ilan edecek, afete maruz bölgesi ilan eder. Ondan sonra orası boşaltılır, başka bir yere gidilir. Ama afet bölgesi denilen bir kavram söz konusu değil. Ama başından itibaren genel hayatı etkinlik kararı aldık. Bu, şu demektir, hem ekonomik olarak yapacağımız tüm yardımları genel hayatı etkinlik kararı içerisinde alıyoruz. Kanunda böyle bir şey yokken, böyle bir talep yokken, 'afet bölgesi ilan edilsin' demek biraz siyasi bir yaklaşım oluyor. Biz şehrin ekonomisinin ne olacağını düşünüyoruz. Eğer ekstra bir takım mesele çıkarsa değerlendirilir. En nihayetinde burada atılacak adımlar atılır. Ama şu anda, 'afet bölgesi ilan edilir' demek, olmayan bir şeyi vatandaşımıza sunmak olur" dedi.

117 MİLYON LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya 'daki depremzedeler için şu ana kadar AFAD 'a 87 milyon, Kızılay 'a ise 30 milyon olmak üzere 117 milyon lira bağış yapıldığını aktardı.

'ELAZIĞ'DA 2 BİN 42 HASARLI BİNA VAR'

Bakan Soylu'nun ardından söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 2 bin 42 binanın hasarlı olduğunu söyledi. 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın yüzde 30'unun etkilendiğini aktaran Bakan Kurum, "Mahalle mahalle olması gereken yerlerde vatandaşlarımıza kalıcı konutların çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. Elazığ'da şu an için 93 yıkık binamız var. 2 bin 42 ağır hasarlı binamız var. Bu binaların da bağımsız bölüm sayısı 7 bin 700. 1382 orta hasarlı binamız var. Bunlar da 9 bin 300 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Şu an itibariyle bu deprem Elazığ'ın yaklaşık yüzde 30'unu etkilemiş durumda. Malatya'da hasar tespitlerini tamamladık. Acil yıkılacak 286 binamız var. Şehrin hemen her yerinde tehlike arz eden binalar ilişkin yıkım sürecini başlattık. Şu an itibariyle 54 binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir. Mustafa Paşa 'da 300 konut belirlemiştik ancak tespitlerimiz etrafında da riskli bir alan olduğunu gösteriyor. Yani bu alanımız giderek büyüyor. Şu an için 500 olacak gibi gözüküyor. Sürsürü Mahallesi'nde yerinde yapıyoruz. 200 tane konutumuz orada yürüyor. Sivrice merkezde 150 tane yapıyoruz. Yemişlik'te de 2 bin konutu başlattık. Karşıyaka Mahallesi'nde 500 konut çalışmasını başlattık. Köylerimiz için Elazığ'da 1000 tane konut çalışması yürütüyoruz. Bu konutların bilhassa vefat edenlerin ailelerine verilmesi noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

'ELAZIĞ'IN GÜCÜNÜ KUDRETİNİ TÜM TÜRKİYE'YE İFADE EDECEK VAKARLI BİR DURUŞ SERGİLEDİ'

Bakan Kurum, Elazığ depreminin sembol isimlerinden olan Azize Çelik'in evine kavuştuğunu ve kendisini ziyaret ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, "Azize Hanım depremin sembollerinden biriydi ve bizim Cumhuriyet Mahallesi 'nde 150, Yemişli bölgesinde de 250 tane hazır konutumuz olduğunu ifade etmiştik. Azize Hanım hepimizin annesi, kardeşi, çok önemli bir hikayesi var. Tüm Türkiye 'ye örnek olacak o birlik ve beraberliği, Elazığ'ın gücünü kudretini tüm Türkiye'ye ifade edecek vakarlı bir duruş sergiledi. Bakanımız ile birlikte ona sürpriz yaptık. Cumhurbaşkanımız bir süre önce onunla konuşmuştu. İşin başından beri burada olan arkadaşlarımızla beraber gittik ve Azize hanımın evinde çay içme fırsatını bulduk. İnşallah bütün afetten etkilenen vatandaşlarımızı da hızlı bir şekilde kalıcı konutlarına yerleştireceğiz" dedi.

YÜKSEK YAPILAR TAMAMEN ORTADAN KALDIRILACAK

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, müteahhitleri sınıflandırdıklarını belirterek, artık herkes kendi teknik ve mali yeterliliği neyse o yeterlilik çerçevesinde iş yapabileceğini söyledi. Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşımızın mağdur olmaması adına tamamlama sigortası zorunluluğu getirdik ve artık kentsel dönüşüm projesi yapacak firmalar inşaatın tamamına ilişkin ya tamamlama sigortası yapmak zorunda ya da maliyetin yüzde 10'u kadarını da sigorta yapıp vermek durumundalar. Burada istiyoruz ki kentsel dönüşüm sürecine herhangi bir mağduriyet olmasın. Yine Meclis'teki düzenleme de artık yüksek yapıları tamamen ortadan kaldıracak. 'Serbest' diye bir ifadenin olmayacağı, mevcuttaki serbest olarak verilmiş alanlarda da önümüzdeki yılın Temmuz ayına kadar planların değiştirileceği, değiştirilmemesi halinde bakanlık tarafından resen değiştirileceğine ilişkin, yine parsel bazında artık yapılaşmanın tamamen önünü kesecek. Ada bazında yapılaşma yapılacak ki değer artışı olursa da değer artışının kamu tarafından alınacak bir düzenlemenin olduğu, yine imar barışından faydalanan ve binasının riskli olduğunu düşündüğümüz alanlarda iyileştirme, güçlendirme yapabilmesinin önünü açan birçok düzenleme var."

Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/MADEN (Elazığ), -

Otomobilin yaşlı adama çarpma anı kamerada

BOLU'da, kaldırımın karla kaplanması nedeniyle yolda yürüyen yaşlı adama, bir sürücü kursuna ait 'Aday sürücü' aracının çarpma anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yaşamkent Mahallesi 'nde meydana geldi. Dün etkili olan yoğun kar yağışından dolayı karla kaplı kaldırımlardan yürüyemeyen yaşlı bir vatandaşa, yol kenarında yürüdüğü sırada kavşağa giren bir sürücü kursuna ait 'Aday sürücü' aracı hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam karların üzerine düştü. Yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştu. Olay yerine 112 Acil ekipleri çağrıldı. Hafif yaralanan yaşlı adam tedavisi için İzzet Baysal Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Kaza anının görüntüleri

-Yardıma koşmaları

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı

ANTALYA'da, güneşli havayı fırsat bilip girdiği denizde 400 metre açılan Deniz Gökçe, geri dönemedi. Boğulma ve uzun süre denizde kaldığı için donma tehlikesi geçiren Gökçe'yi deniz polisi kurtardı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya Yaşam Parkı açıklarında meydana geldi. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, güneşli havanın tadını çıkarmak için denize giren Deniz Gökçe, sahilden açıldı. Uzun süre denizde kalan Gökçe, bu süre içinde yoruldu ve geri dönemedi. Bunun üzerine Gökçe, bağırarak yardım istedi. Sahilde bulunanlar, Gökçe'yi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sahilden ve denizden polis ekipleri sevk edildi. Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede Gökçe'ye ulaşıp, bota alarak sahile çıkarttı. İlk müdahalesi plajda yapılan Gökçe'nin uzun süre su içinde kaldığı için donma tehlikesi geçirdiği ortaya çıktı.

Folyo ile sarılan Gökçe, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Deniz polisinin manevra yapması

Botun sahile yanaşması

Boğulma tehlikesi geçiren Deniz Gökçe'nin sedye ile ambulansa taşınması

Gökçe'nin sedyeye alınması

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür aralıklarla yağan kar yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, ilçe merkezi ve köylerde sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 15 köy yolu da ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ

-----------------

Kar yağışı görüntüleri

İlçe merkezinden görüntü

Kar temizleyen vatandaşlar

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK

Bingöl'de 197 köy yolu kardan kapandı

BİNGÖL'de dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 197 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, 197 köy yolu da ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği koordinesindeki İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açılması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

Yol açma çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2)

ÜÇ ZANLI TUTUKLANDI

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 1'i Suriye vatandaşı olmak üzere 4 kişiden C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Fırat İbrahim Kaya ve Suriyeli Enes Asan tutukladı.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Kemal Sunal sergisi Antalya'da

TÜRK sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın, film afişleri, kostümleri ve özel eşyalarından oluşan sergi, Antalya'da bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı. Serginin açılışına, ünlü sanatçının eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal da katıldı.

Antalya'da bir alışveriş merkezi, Kemal Sunal sergisine ev sahipliği yaptı. Serginin açılışını Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal birlikte yaptı. Merkezin zemin katında kurulan sergide Kemal Sunal'ın filmlerinde giydiği elbise ve kostümler, kullandığı kimlik kartı, otobüs kartı gibi belgelerin yanı sıra arabasının aynasına taktığı nazar boncuğuna kadar çeşitli özel eşyaları bulunuyor. Kemal Sunal'ın gençlik fotoğraflarının da yer aldığı sergide rol aldığı 'Mavi Boncuk', 'Davaro', 'İnek Şaban', 'Düttürü Dünya', 'Kibar Feyzo', 'Süt Kardeşler', 'Köyden İndim Şehire' gibi filmlerin afişleri de sergileniyor.

Eşi Gül Sunal, yaptığı açıklamada, sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu, Kemal Sunal'ın anısını yaşatmak için yapılan her etkinlikte duygulu anlar yaşadığını söyledi. Eşinden hatıra kalan eşyaları sevenlerine ulaştırmayı görev bildiğini belirten Sunal, "Sevenleri ve bunu bekleyen çok. Onlarla buluşturmam lazım çünkü artık Kemal'in sevenleri çok. Halk onu çok seviyor. O yüzden bu eşyaları eve saklayıp onlara haksızlık yapamam. Bu nedenle 2001 yılından bu yana farklı şehirlerde bu sergiyi açıyoruz. Kemal Sunal'ın kostüm, afiş, aksesuar sergisi diyoruz ama bu aslında bir insanın işine verdiği değeri gösteriyor. Kemal, ilk tiyatro oyununda kullandığı takma bıyığı bile saklamış. Burada gördüğünüz sadece bu eşyaların yarısı diyebilirim" dedi.

KIZI VE OĞLUNUN DOĞUMGÜNÜ HEDİYESİ

Kemal Sunal'ın sevenlerinin sayesinde kocaman bir aile olduklarını sözlerine ekleyen Gül Sunal, "Kemal bunları saklarken, müze mi yapsam, sergi mi yapsam diye düşündüğünü tahmin ediyorum. Bu sergide özel bir eşya da var. O da Ezo ilkokuldayken babasına bir midye kabuğu boyayarak doğum günü hediyesi veriyor. Aynı şekilde Ali de babasına nazarlık boyamış. Kemal bu iki hediyeyi son güne kadar arabasında taşıdı. O iki hediye de burada sergileniyor" diye konuştu.

EZO SUNAL: DİPLOMASI İŞYERİMDE

Açılışa annesiyle birlikte katılan Ezo Sunal, genç yaşta babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını anlattı. Sunal, "Sevenlerinin sayesinde babam hiç ölmemiş gibi yaşadık. Bir şekilde gücü, desteği, fikirleriyle yanımızdaymışız gibi yaşadık. Sevenlerine minnettarız. Kemal Sunal bize hayranlarından oluşan çok büyük bir aile bıraktı miras olarak. Hiç yalnız hissetmedik. Aksine hep yanımızdaymış gibi hissettirdiler. Ben hep ölümsüzlüğü bulduğunu düşünüyorum babamın. Böyle bir babaya sahip olmak çok önemli. Babamın bana özel sakladığım kitapları ve diplomaları var. Kitapları evimde, diplomaları ise iş yerimde muhafaza ediyorum" dedi.

Serginin açılışının ardından Antalyalılar Ezo Sunal ve Gül Sunal ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ezo Sunal, babasının cam vitrinde sergilenen elbiselerinin fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kemal Sunal'ın eşi Gül ve kızı Ezo'dan detay

Kemal Sunal'ın kişisel eşyalarından detay

Ölümünden önce son kez Boğaz Köprüsü 'nden geçişinin makbuzu

Kemal Sunal'ın oğlu Ali ve Kızı Ezo'nun doğum gününde Sunal'a hediye ettikleri nazar boncuğu ve deniz kabuğu

Kemal Sunal'ın kıyafetlerinden detay

Sergiyi ziyarete gelen kalabalıktan detay

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

Bulgar Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgar Donanması'na ait Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi 'nden bugün saat 14.00'de, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgar Donanması'na ait Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', saat 15.10 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği 'Kavarna', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu 'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Sahil Güvenlik botundan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,