DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş'ın (23) şehadet haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

İlçeye bağlı Ortaören Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Cuma Taş ile annesi Hacı Emine Taş'a acı haberi yetkililer verdi. Oğullarının ölümüyle yıkılan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve akın etti.

Baba ocağına Türk bayrakları asılan Taş'ın 8 kardeşin en küçüğü ve bekar olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Taş'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şanlıurfa 'daki uğurlama töreninden detaylar

Ömer KOÇ/EKİNÖZÜ(Kahramanmaraş), -

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Çatak'ta çığ (2)

ÇATAK BÖLGESİNDE ÜÇÜNCÜ ÇIĞ

Çatak- Bahçesaray karayolu, dün gece etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle jandarma tarafından ulaşıma kapatılmıştı. Sabah saatlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe açılamayan yolda çığlar düşmeye devam ediyor.

İlk çığ sabah saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Elmalı mevkisinde düştü. Bir süre sonra bu kez sırasıyla Korulu ve Bilgi mahallelerinde çığ düştü. Hava şartları nedeniyle yol açma çalışmaları da durduruldu.

İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, beraberindeki VEDAŞ İşletme Şefi Abdurrezak Selçuk, çalışanları ile beraber, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Elmacı bölgesindeki çığın düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle ilçede dün geceden bu yana elektriklerin kesik olduğu belirtilirken, VEDAŞ çalışanları düşen çığ ile birlikte arızayı tespit edemiyor.

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ....

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Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt'un cenazesinde, gözyaşları sel oldu

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden 3 yolcudan biri olan Songül Bozkurt (29), son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Evlilik hazırlığı yaparken uçak kazasına kurban giden Bozkurt'un gelinlik örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Fatma (86) ile baba Bedri Bozkurt (90), fenalık geçirdi. Kardeşleri de genç kızın tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolu'na ait yolcu uçağının, geçen çarşamba günü saat 18.19'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra yaptığı kazada hayatını kaybeden Songül Bozkurt için bugün Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy semtindeki Hacı Ali Gültekin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Fatma Bozkurt ve baba Bedri Bozkurt ile genç kızın 3'ü erkek 9 kardeşi katıldı. CHP Milletvekilleri Atilla Sertel ve Ednan Arslan'ın da katıldığı törende, kızlarının gelinlik örtülü tabutuna sarılarak, gözyaşı döken anne- baba fenalaştı. Bir süre sandalyede oturtulan acılı çift, daha sonra cami avlusundan çıkarıldı. Bozkurt'un 9 kardeşi de tabut başında dakikalarca ağladı.

Songül Bozkurt, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞIYLA GÖRÜŞMEK İÇİN GİTMİŞTİ

Bu yaz dünya evine girmeyi planladığı öğrenilen Bozkurt'un bir süre önce sigorta şirketindeki işinden ayrıldığı, İstanbul'a arkadaşıyla görüşmek için gittiği öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Anne ve babanın feryatlarından görüntü

Kardeşlerin tabuta sarılarak ağlamasından görüntü

Cenaze namazının kılınmasından görüntü

Tabutun getirilmesi ve götürülmesinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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CHP İzmir İl Kongresi başladı

İZMİR'de 37'inci CHP İl Kongresi, Kültürpark Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Salonu'nda başladı. 655 il delegesinin oy kullanacağı kongrenin, blok liste ile yapılması istendi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır , seçimin blok liste ile yapılması talebi üzerine söz alarak, "655 delegesi olan İzmir'in listelerde yaklaşık yer bulabilecek arkadaşımızın sayısı 95 civarındadır. 540 civarında il delegesi arkadaşlarımız kendi adını bu listede göremeyecek. Ama örgütün kantarına çıkmak istiyor. Niye engel oluyoruz? Bırakın yarışsınlar" dedi. Yapılan oylamada, delegeler seçimin çarşaf liste ile yapılması yönünde oy kullandı.

CHP İzmir İl Örgütü, yeni yönetimi belirlemek için bugün Celal Atik Spor Salonu'nda sandık başına gitti. Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki dönem belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Deniz Yücel'in yeniden aday olduğu kongrede, daha önce adaylığını açıklayan Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz'un, adaylık için gerekli olan 65 imzayı toplayıp toplayamayacağı merak konusu oldu. 655 il delegesinin yeni yönetimi belirleyeceği kongrenin, blok liste ile yapılması talep edildi. Blok liste talebine karşı söz alan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, seçimin blok liste ile yapılması gerektiğini savunarak, "Farkındaysanız ilk kez bir konuda hemfikiriz. Nedir bu? Yaşadığımız ilk seçimde iktidar olacağız. İlk genel seçimde CHP mutlaka iktidar olacak. Peki yıllardır partiye emek vermiş, ak saçlı arkadaşlarımız, partinin iktidar gittiği bugünlerde partiye emek vermek istediklerini, yönetim kurulu üyesi, disiplin kurulu üyesi olmak, kurultay delegesi olmak istediklerini söylüyorlar. Bunu talep ediyorlar" dedi.

'NİYE ENGEL OLUYORUZ?'

37 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu söyleyen Bayır, "Geçmiş dönemlerde il başkanlığı yapmış, ön seçimden çıkmış bir kardeşiniz olarak çarşaf liste birleştirir, blok liste ayrıştırır diyorum. Blok listenin en fazla zararı seçilecek olan il başkanı ve genel başkanına olur. 655 delegesi olan İzmir'in listelerde yaklaşık yer bulabilecek arkadaşımızın sayısı 95 civarındadır. 540 civarında il delegesi arkadaşlarımız kendi adını bu listede göremeyecek. Ama örgütün kantarına çıkmak istiyor. Niye engel oluyoruz? Bırakın yarışsınlar. Kimse aleyhte konuştuğum için buradan bir tartışma çıkmasını beklemesin. Bekleyenler çok beklersiniz. Kavga etmeyeceğiz. Birleşerek çıkacağız ve doğrusunu yapacağız. İktidara yürüyen bir partinin İzmir gibi bir ilde kongre yakışan kongre çarşaf liste ile yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. Yapılan oylamada, delegeler seçimin çarşaf liste ile yapılması yönünde oy kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Bu 10 ay içinde İzmir'in tarihindeki en büyük yatırımlarından birine başladık. Buca metrosu. 1 milyar 70 milyon dolarlık bir projeydi. İzmir'de yepyeni bir adım atıyoruz. Aslında bu sadece bir metro projesi değil. Türkiye'de demir ağ atılımlarıyla ilerliyoruz, en büyük yatırımlarına bu dönemde imza atacağız. 3 yıl içinde körfez temizliğini sağlayacağız. Kooperatiflere sahip çıkmak ve onlarca yüzlerce proje ve başlığımız var. 2 ay sonra 1 yılda neler yaptıklarımızı bütün Türkiye ile paylaşacağız. Hepinizin gurur duyacağı, onur duyacağınız 1 yıl olacak. Yüzde 58'lik rekor başarıyı kazanmamıza emek veren tüm milletvekillerimize, sevgili Deniz Yücel başkanımıza, il ve ilçe yöneticilerine, tüm CHP'lilere teşekkür ediyorum." Kongre, konuşmalarla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CHP İzmir İl Kongresinden görüntü

Salondan görüntü

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın konuşması

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZLU/ İZMİR,

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5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı (2)

KONTEYNER 75 METRE SÜRÜKLENDİ

Çamlıyayla ilçesi Kapız Deresi kıyısında, yöresel sıkma ve börek satışı yapan Necmettin Eker'in iş yerinin yanındaki konteyner evin, sel sularıyla birlikte 75 metre sürüklendiği ortaya çıktı. Konteyner ev, 40 yıllık ceviz ağaçlarına takılarak daha fazla sürüklenmekten kurtuldu. Bir kısmı ahşap olan iş yeri de sular altında kaldı. Yaklaşık 1 metre su dolan iş yerindeki eşyalar ve satışı yapılan ürünler kullanılmaz hale geldi. Kapız Deresi'nin taşmasıyla hem evi hem de iş yeri büyük zarar gören Necmettin Eker, hayatta kalmalarının mucize olduğunu söyledi. Ceviz ağaçlarının da kökünden söküldüğünü anlatan Eker, "Selin götürdüğü konteynerimiz 75 metre sürüklendikten sonra ceviz ağaçlarına takılı kaldı. Camları kırılmış, eşyalar kullanılmaz hale geldi. Her şey perişan oldu. Maddi zararımız çok büyük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Necmettin Eker'in konteynırın önünde konuşması

Ağaçlara takılı kalan konteynırdan görüntü

Kırık camı

İçindeki eşyalar ve çamur

Sökülen ceviz ağaçları

Su altında kalan işyeri

İşyerinin temizlenmesi

Dışardaki malzemeler ve ürünler

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA, (Mersin),

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Soğuktan üşüyen yavru köpeklere gazeteciler sahip çıktı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınıra yapılan askeri sevkiyatları takip eden gazeteciler, yolda buldukları, soğuktan titreyen 2 yavru köpeğe sahip çıktı.

TSK'nın Türkiye- Suriye sınırına yaptığı askeri sevkiyatı takip etmek için Reyhanlı ilçesinde bulunan gazeteciler, yolda 2 yavru köpek gördü. Köpeklerin aşırı soğuktan üşüdüklerini fark eden gazeteciler, ısınması için köpekleri araçlarına aldı. Daha sonra da barınağa götürülmek üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü arayan gazeteciler, köpekleri gelen ekibe teslim etti. Bu arada birinin kulağından yaralı olduğunun fark edilmesi üzerine zabıta ekipleri, kutuya koydukları köpekleri önce veteriner hekime daha sonra da hayvan barınağına gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yavru köpeklerin görüntüsü

-Gazetecilerden görüntü

-Zabıta ekibi

-Aracın içindeki köpekler alınırken

-Kutuya konulurken

-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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Trabzon'da kar yağışı 3 sene sonra etkili oldu

TRABZON'da kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Sahil kesimlerinde kar yağışını görenler, kentin beyaza büründüğü bu anları sarıldıkları telefonlarına kaydedip, görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kentte en son 30 Ocak 2017'de kar yağmıştı.

Kentte, gece başlaması beklenen kar yağışı, saat 10.00 sıralarına başladı. Kar yağışıyla birlikte, kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Özellikle kentin sahil ve yüksek kesimlerinde süren kar yağışını gören bazı vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu anı kaydedip, görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kar yağışı, günlük yaşamın yanı sıra, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Kar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun yanı sıra kenti ara arterlerindeki yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarında bulundu.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ SÜRDÜ

Kar yağışı, Ortahisar semtindeki, Atatürk Köşkü ve Boztepe'de de seyrine doyum olmaz manzaralar oluşturdu. Yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı olan köşk, çevresinin de beyaza bürünmesiyle ziyaretçilerine eşsiz manzara sundu. Kent merkezine 3 yıl aradan sonra yağan karın keyfini çocuklar sürdü. Sokaklar ve parklara koşan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlenip, yıllarda sonra karla buluşmanın heyecanını yaşadı. Çocukların eğlenceli anlarına, hafta sonunu fırsat bilen aileleri de eşlik edip, eğlendi.

PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Trabzon'da kırsal kesimlerde başlayan kar yağışı, pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek. Sahil kesimlerinde, il ve ilçe merkezlerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçmesi beklenirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ekipleri de, başlatılan kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar görüntüleri

-Kentten detaylar

-Yoldan görüntüler

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

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Kardan kadın' müşterileri artırdı

VAN'ın Erciş İlçesi'nde lokanta işleten Melik Atmaca (28), lokantasının önünde yaptığı 'kardan kadın' vatandaşların ilgisini çekiyor. Makyajıyla, takılarıyla, atkı ve beresiyle ilgi çeken 'kardan kadın'ı görenler önce fotoğraf çektiriyor sonra lokantaya girip yemek yiyor.

Erciş'in Van Yolu Caddesi'nde lokanta işleten bir çocuk babası Melik Atmaca, vatandaşların ilgisini çekmek için lokantasının önüne 'kardan kadın' yaptı. Müşterilerin ilgisini çekmek için yaptığı kardan kadının takılarını, atkısını, beresini takıp, makyajını da ihmal etmedi. Lokantanın önünden geçenlerin yaptıkları kardan kadınla fotoğraf çektirmek istediğini belirten Atmaca, fotoğraf çektirenlerinde içeri girip yemek yediklerini söyledi. Böylelikle işlerinin arttığını söyleyen Atmaca, "Kardan kadına 'Beril' ismini bıraktık. Bu yöntem müşterilerin çok ilgisini çekti. Gelip fotoğraf çektirip içeri girip yemek yiyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kardan kadın

-Vatandaşların fotoğraf çektirmesi

-Melik Atmaca ile röportaj

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ....

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Ordulular yatay mimari istiyor

ORDU'da kent siluetini bozan 12'şer katlı 3 bloklu projenin durdurularak yıkılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar devam ederken, "Baştan yanlış bir projeydi" diyen vatandaşlar Ordu'da yatay mimariye ağırlık verilmesini istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milletvekili Ergün Taşcı'ya akıbetini sorup, "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" dediği, 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nca iptal edilerek, inşaatı durdurulan, 12'şer katlı 3 blokun da olduğu Belde Evler Projesi'ne vatandaşlarda tepkili. Projenin zamanında tepkilere rağmen hayata geçirilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu, şimdi ise binaların yıkılacak olmasının da aynı şekilde yanlış olduğunu belirten vatandaşlar, yatay mimariye ağırlık verilmesini istiyor.

Karadeniz kıyısında, yeşille mavinin buluştuğu noktada kurulu Ordu'da, 3 blok halinde yükselen, bittiğinde 17'şer katlı olacak bina inşaatları için kent siluetini bozduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nce inşaatın durdurulmasıyla ilgili karar alınmıştı. Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliği ile yatay mimarinin esas alınması amacıyla daha önceki kentin 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Kararla birlikte şu an 12'şer katlı olan bu 3 blokun da olduğu çok katlı bina inşaatları durduruldu.

Projeyi hayata geçiren konsorsiyum, ruhsat iptali ve yıkım kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması için dava açtı. Açılan davada 'yapı ruhsatı geçerli' kararı verilmesinin ardından binada çalışmalar yeniden devam etti. Büyükşehir Belediyesi ise yeniden binaların yıkılması için çalışma başlattı.

'BAŞTAN YANLIŞ BİR PROJEYDİ'

Ordu'da yaşayan Aydın Şahin, projenin başlangıcından itibaren yanlış olduğunu belirterek, "Bu proje baştan yanlış bir projeydi. Ordu'nun siluetini bırakın kıyı şeridine tamamen muhalif bir projedir. Orası halka açık bir yer, oraya o projenin yapılması hata. Hatayı hatayla örtmeye çalışıyoruz. O kadar yatırım yapıldı, paralar harcandı. Şimdi de 'yıkıyoruz' deniliyor, bunlar bu kadar basit olmamalı. Baştan yapılması da yanlıştı, şu an 'yıkıyoruz' denilmesi de yanlış" dedi.

'DOĞAL OLAN YATAY MİMARİDİR'

Mehmet Ertürk ise, "50 yıldır bu memlekette yaşıyorum ve burayı da çok iyi biliyorum. Oraya bina dikildi ama doğal olan yatay mimaridir. Şehirlere dikey mimari hep zarar vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı da 'İstanbul'a dikey mimariden dolayı ihanet ettik' dedi. Yatay mimari her şey için iyidir, idealdir, vatandaş nefes alır iyi yaşar. Ordu Türkiye'nin en güzel vilayetlerinden biridir. Karadeniz'i gezdiğinizde en güzel arazi sahil Ordu'da. Bunu değerlendirmek, güzelleştirmek lazım" ifadelerini kullandı.

'HESABI DOĞRU YAPILMALIYDI'

İhsan Kırca'da bundan sonra yatay mimariye ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ordu turizm bölgesi ilan edildiğine göre, daha önceden orası Belde Otel idi. Oteli yıkıp özel mülkiyete taşımak doğru iş değil. Bina bitmiş şimdi yıkmaya kalkıyorsunuz bu da doğru değil. Baştan bunun hesabı doğru yapılmalıydı. Bundan sonra bunları da görmek lazım" şeklinde konuştu.

-GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ordu'dan görüntü (drone)

-Gökdelen binalardan görüntü (drone)

-Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA