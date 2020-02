DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Suriye'ye tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Suriye'nin İdlib bölgesine sevk edilen tanklardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolundan Hatay yönüne giden konvoydaki tankların, Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

İslahiye Çevre yolu

Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

================================

Niğde'de patatesten cezerye ve lokum ürettiler

TÜRKİYE'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de mutfak şefleri patatesli lokum ve cezerye üretti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Şinasi Özmen, aşçılık programının bu yıl üniversiteye kazandırıldığını söyledi. Programın kazandırılmasıyla birlikte ilk çalışma olarak patatesli cezerye ve lokum üretmeye başladıklarını söyleyen Özmen, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi aşçılık programı olarak, yöremize ait olan ve piyasada bulunmayan, yöremize ait olup da unutulmaya yüz tutmuş ürünleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Niğde denilince akla ilk patates geliyor. Dolayısıyla patatesten cezerye ve lokum üretmeye başladık ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Üniversitemizin isim hakkını satın aldığı bir 'nohut' isminde markası var. Bununla lokum ve cezeryeyi ticari anlamda üretme durumumuz olabilecek" dedi

PATENTİ ALINACAK

Şef Mevlüt Ölmez ise, gastronomi mutfağını geliştirmek adına kentte üretilen patates ve cevizden patates cezeryesi ve patates lokumu ürettiklerini belirtti. Patates cezeryesi ve patates lokumununun herkes tarafından çok beğenildiğini belirten Ölmez, şunları söyledi: "Amacımız Niğde mutfağını geliştirmektir. Patates cezeryesi ve patates lokumunu nişasta ve Hindistan cevizi, pudra şekeri, susam ya da haşhaşla beraber servis edilebilir hale getirdik. İnsanların aklında sebzeden tatlı olmayacağı algısı vardı. Ama sonuç muazzam. Tek amacımız Niğde mutfağını ve gastronomisini geliştirmektir. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek Niğde elması çalışmalarımız olacak. Bunlar evde herkesin bulabileceği malzemelerdir. Katkı maddesi içermeyen patatesli cevizli cezeryeyi ve lokumu ev hanımları evlerinde rahatlıkla yapabilirler. Patates cezeryesi ve patates lokumu konusunda patent başvurusunda bulunduk. Bu konu hakkında bir de bildiri hazırladık önümüzdeki günlerde yayınlanacakö diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Patatesten görüntü

-Ustaların patates soyması ve doğraması

-Patateslerin ocakta pişirilmesi

-Hazır hale gelen cezerye ve lokumlardan görüntü

-Şef Mevlüt Ölmez'in açıklaması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE

=================================

Uluslararası Öğrenci Buluşması, Gaziantep'te tanıtıldı

ULUSLARARASI Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) 61 ülkede 111 şehirde "Dünya ile buluş" sloganıyla başlattığı 13'üncü Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliklerinin tanıtımı toplantısı Gaziantep'te yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Gaziantep Vali Vekili Rızvan Eroğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve dünyanın farklı ülkelerinden Gaziantep'e gelip burada eğitim gören öğrenciler katıldı.

Toplantıda Gaziantep Üniversitesinde 11 Nisan'da final programının yapılması planlanan etkinlik kapsamında, 61 ülkede 111 şehirde çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi. Farklı kültürlerin tanıtılacağı programlarda katılımcılar, bir günde dünyanın birçok kültürlerini tanımış olacak ve organizasyonda sahne gösterilerinden yöresel yemek ve yerel kıyafetlerin tanıtımına, ülkeye özgü danslardan müzik aletlerinin sergilenmesine kadar birçok farklı kültürün tanıtılması hedefleniyor.

UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat, tanıtım programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 178 bin uluslararası öğrencinin üniversite eğitimi aldığını ve bu rakamı yükseltmek istediklerini söyledi.

Bu rakama lise, orta ve ilkokul çağındaki çocukların da eklenmesiyle sayının 700 bini bulduğunu aktaran Bolat," Ülkemiz bu anlamda çok önemli bir noktaya gelmiş. UDEF olarak 2004 yılından bu yana bu alanda çalışan uzmanlaşmış bir kuruluşuz. Bu yıl inşallah 61 ülkede ve 111 şehirde gerçekleştireceğiz. Her sene bu sayı artıyor. Artık dünyanın her şehrinde uluslararası öğrencilerimiz eğitim alıyor. Tüm üniversitelerimiz bu öğrencilere kapılarını açıyor. Ülkemizde 178 bin öğrenci eğitim alıyor. Biz UDEF olarak bu öğrencilerden 58 bini ile ortak faaliyetler düzenliyoruz. Ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerle birebir ilgileniyoruz. Danışmanlık hizmetlerinden tutun hemen her alanda bu öğrencilerimiz ile özenle ilgilenmeye devam ediyoruz" dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ise, Borsa İstanbul'un sürekli ekonomiyle ilgili başlıklarla gündeme geldiğini ancak başta eğitim olmak üzere sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini vurguladı.

Atilla, ilerleyen süreçte katılımcı ülke ve öğrenci sayısının daha da artmasını arzuladıklarını belirterek bu tür organizasyonlara destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

'BU PROJELER ÜLKEMİZİN GÜÇLENDİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençler üzerine önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, öğrenci buluşmasının da bu anlamda önemli olduğunu vurguladı.

Şahin," Ekonomik kalkınma artık mutluluk getirmiyor. İnsanı merkeze alan bir modele dünyanın ihtiyacı var. Bu da bizim medeniyet kodlarımızda gizli. Medeniyetimizden aldığımız güç ile yeni dünya düzeninde söyleyecek çok sözümüz var. Birlikte çalışarak mücadele edip birlikte başaracağız. Bu güzel projelerin her zaman destekçisi olacağız. Ülkemizin aslında nasıl güçlendiğini ve cazibe merkezi olduğunu gösteriyor. Bu sayının yükselmesini görmek istiyoruz. Bir öğrenci geleceğini gördüğü ve güvendiği yere gider. Bu yolculuğu güçlü bir şekilde devam ettirmeliyiz. Sizler geldiğiniz zaman aradığınız şeyi bulmanızı sağlamanız lazım. Bize düşen şey bunun alt yapısını hazırlamaktan geçiyor" diye konuştu.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Tanıtım toplantısına katılanlar

Yabancı öğrenciler

Mehmet Ali Bolat' ın açıklamaları

Hakan Atilla'nın açıklamaları

Fatma ŞAhin'in açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP

===============================

İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde sahibi şehir dışında olan bir iş yerinde mahsur kalan kediyi esnaf ve zabıtalar 20 gündür kapının altından atılan yiyeceklerle besliyor.

Bayramiç ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Muzaffer Şen'e ait boş bir işyerine 20 gün önce tuvaletin camından sokak kedisi girdi. Dükkan sahibi Muzaffer Şen, İzmir'de olduğu için mahsur kalan kedi iş yerinden çıkarılamadı.

Tesadüfen kedinin miyavlama sesini duyan bir vatandaş durumu polise ve zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, boş olan iş yerinde mahsur kalan kedinin çıkabilmesi için İzmir'de bulunan iş yeri sahibi Muzaffer Şen'i telefonla arayıp, durumu bildirdi. Şen, en kısa zamanda ilçeye gelerek iş yerinin kapısını açacağını söyledi. Çevredeki esnaflar kediyi kapının altından verdiği yiyecek ve suyla beslemeye başladı.

Kahvehane işletmecisi Kurban Düz (67), kedinin komşu esnaflar ve belediye görevlilerince kapı altından atılan yiyeceklerle beslendiğini, ancak mahsur kaldığı yerden çıkabilmesi için iş yerinin kapısının açılması gerektiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Polis ve Belediye zabıtlarının olay yerinde incelemesinden görüntü.

Esnaf Kurban Düz'ün kediyi kapı altından beslemesinden görüntü

Kurban Düz ile röportaj

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

==========================

Soğuk havada kaplıca keyfi

ŞIRNAK'ta, Kato Dağı eteklerindeki kaplıcalara gelenler, soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce sıcak suda kaldı.

Beytüşşebap ilçesinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyi gösterirken, soğuk havaya aldırmayanlar 2850 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan kaplıcalara akın etti. Kış aylarının çetin geçtiği bölgedeki kaplıca sularında yüzmeye gelenler; bel ağrısı ve romatizma gibi hastalıklarına çare arıyor. Yöre sakinlerinden Ercan Gökçe, Beytüşşebap'taki kaplıcanın Türkiye'de ender görülen kaplıcalardan biri olduğunu ifade ederek, yurt dışından yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Gökçe, "İlçemiz için güzel bir velinimet. Çevrenin düzenlenmesi gerekiyor. Bakım çalışması ile burası çok daha modern bir yer olabilir. Özellikle kış aylarında buraya şifa aramaya gelen çok fazla kişi oluyor" dedi.

Görüntü Dükümü

----------

Kaplıcadan görüntüler

Vatandaşların kaplıcada yüzme görüntüleri

Vatandaşların kaplıca etrafındaki görüntüler

Kaplıca çevresinde bulunan kar görüntüleri

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),

==========================

Üniversiteli Dilek'in oğlak sevgisi

TUNCELİ'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Dilek Demir'in (22) köyde ailesiyle birlikte beslediği oğlaklarla kurduğu bağ, doğa fotoğrafçısı İsmail Ateş tarafından görüntülendi.

Munzur Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Dilek Demir, merkeze bağlı Düzpelit köyünde ailesine ait oğlaklarla yakından ilgileniyor. Genç kızın oğlaklarla kurduğu bağ, doğa fotoğrafçısı İsmail Ateş tarafından görüntülendi. Ateş tarafından çekilen görüntülerde, Dilek Demir'in etrafını bir anda oğlaklar sarıyor. Onlarca oğlağın arasına girip, seven Demir, uzun süre onlarla vakit geçiriyor.

Görüntüleri kaydettiğinde duygusallaştığını anlatan İsmail Ateş, "Düzpelit köyüne yakın bir zamanda gittik. Köy yolu karla kaplı ve araba ile ulaşmak imkansızdı. Kar içinde uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra köye gittik. Amacım köyde doğa fotoğrafı çekmekti. Bir eve gittiğimizde bu manzara ile karşılaştık. Oğlaklar, Dilek ile inanılmaz bir sevgi bağı kurmuştu o an bu görüntüleri fark edince kameraya kaydettim ve çokta duygulandım. Karlar içinde ahırlarda beslenen küçükbaş hayvanların dışarıda suya götürülmesi anlarını da çektim. Farklı ve güzel anlar vardı" dedi.

Görüntü Dökümü

-------

Oğlaklar ile Dilek'in buluşması

Oğlakların Dilek'in etrafını sarması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,