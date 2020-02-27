DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

İdlib şehidi, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un cenazesi, Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Malik Ejder Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin musalla taşına konulmasının ardından şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılıp ağıt yaktı. Ayşe Baykuş, eşinin tabutundaki Türk bayrağını okşayıp gözyaşı döktü. Anne Zeynep Baykuş ise, "Şehit annesi oldum, şehitler ölmez" diyerek oğlunun tabutunu okşadı.

Şehidin ağabeyi Onur Baykuş da kardeşinin tabutuna dokunup, "Kalk kurban olduğum kardeşim, kalk da bak sana neler yapmış arkadaşların, devrelerin. Kalk kardeşim" dedi. Daha sonra ağlayan kardeşi Furkan Emre'den ağlamamasını isteyen Onur Baykuş, Soner Enes Baykuş'un fotoğrafını gazetecilere göstererek, "Burada ağlayan birini görüyor musunuz siz? Benim kardeşim gülüyor" dedi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'im kıldırdığı namazın ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit Soner Enes Baykuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tabutun cenaze aracından indirilmesi

Musalla taşına konulması

Anne Zeynep Baykuş'un tabuta sarılması

Ayşe Baykuş'un (mavi eşarplı beyaz kazaklı) tabuta sarılması

Onur Baykuş'un ağıt yakması

Baba Ali Baykuş'un tabutu öpmesi

Onur Baykuş'un kardeşinin fotoğrafını gazetecilere göstermesi

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Tabutun taşınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-Kadir GÜNEŞ/ KAHRAMANMARAŞ

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Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komandolar sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT'ler ile mühimmat ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına gitti. Askeri araçların ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askeri Araçların ilçe merkezinden geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Gece kulübü işletmecisinin çalışanını dövülerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı

İZMİR'de yanında çalışan işçisine tokat atarak ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen gece kulübü işletmecisi Hasan Yücel'e, tutuklu olarak yargılandığı davada İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası verildi. Yücel'in avukatı davayı yeniden görülmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Yargı süreci devam ederken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yücel'in tokatladığı Demir'in arkasındaki saksıya takılıp düştüğü, yerdeyken öldüresiye tekmelendiği, kendinden geçmesinin ardından da başına su döktüğü yer aldı.

Alsancak'ta gece kulübü işleten Hasan Yücel, geçen 5 Nisan 2019 tarihinde, Bornova Sokağı'nda yanında çalışan Mustafa Demir'e 3 tokat atıp, itti. Dengesini kaybeden Demir, arkasındaki beton saksıya takılıp, yere düştü. Yücel, yere düşen Demir'i tekmeleyip, öldüresiye dövdü. Başına aldığı darbelerle kendinden geçen Demir, Yücel'in yanındaki 3 kişi tarafından olay yerinin bir kaç metre ilerisine taşındı. Bu sırada Yücel, elindeki bir şişe pet suyu Demir'in başına dökerek, kendisine gelmesini sağlamaya çalıştı. Ancak, durumu daha da kötüleşen Demir, tekrar kucaklanıp, olayın meydana geldiği yerin karşı sokağına doğru götürüldü. Bu sırada çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Demir, beyin kanamasından yaşamını yitirdi. İşçisine tokat atarak ölümüne sebebiyet veren Hasan Yücel, olaydan 5 gün sonra polis tarafından yakalandı. Hakkında, 'kasten öldürme' suçundan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında son sözü sorulan Hasan Yücel, ölen Demir'in ailesinin şikayetlerinden vazgeçmek için kendisinden 200 bin TL ara ve 20 koyun istediğini ileri sürdü. Yücel, Demir'i oğlu gibi sevdiğini de belirtip, "Tartışmamızın böyle bir sonuca varacağı aklımın ucundan geçmemişti. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Yücel'e müebbet hapis cezası verdi. Yücel, avukatı aracılığıyla mahkemenin kararını Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

'OLAYDA KASIT OLMADIĞI DÜŞÜNCESİNDEYİZ'

Yücel'in avukatı Ayşe Ayaz, şu an yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, "Olayda müvekkilimin bir kastı yok. Aralarında bir baba-oğul ilişkisi var. Olay günü de aralarında bir kavga ortamı yok. Mustafa Demir, diyabet hastası olan müvekkilim Hasan Yücel'in yanından 6 saat boyunca ayrılmayarak, gerilmesine neden olmuş. Müvekkilim, evine gitmek istediği sırada yüksek sesle konuştuğu için uyarmak istemiş, tokat atınca geriye doğru düşüp başını çarpmış ve beyin kanaması sonucu vefat etmiş. Herkes çok üzüldü. Ancak biz olayın kasten öldürme olmadığı düşüncesindeyiz. Tarafların üzüntülerini anlıyoruz. Müvekkilim dava boyunca Mustafa Demir'in ailesinden özür dilemeye çalıştı" dedi.

Öte yandan; yargılama süreci devam ederken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Yücel'in tokatladığı Demir'in arkasındaki saksıya takılıp düştüğü, yerdeyken öldüresiye tekmelendiği, kendinden geçmesinin ardından da başına su döktüğü yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası görnütüsü

Haber: Hande NAYMAN Kamera: İZMİR,

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Samsun'daki evinde ölü bulunan doktor, İzmir'de toprağa verildi

SAMSUN'da 4 gün boyunca haber alınamayan ve evinde ölü bulanan doktor Oğuz Erdoğan (45), memleketi İzmir'de toprağa verildi. Aysel Erdoğan, kardeşinin cenazesinde, "Ablan burada, annen burada; nereye gidiyorsun?" diyerek, gözyaşı döktü.

Samsun Havza Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 10 yıldır kulak, burun, boğaz uzmanı olarak görev yapan doktor Oğuz Erdoğan'dan 4 gün boyunca haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Erdoğan'ın Atakum ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, zili çaldı; ancak kapıyı açan olmadı. Polis ekipleri, kapıyı kırarak, girdiği evde Erdoğan'ı koltukta hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Erdoğan'ın cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi. Doktor Oğuz Erdoğan için bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Erdoğan'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Erdoğan'ın tabutu cenaze aracına götürülürken, abla Aysel Erdoğan, "Ablan burada, annen burada; nereye gidiyorsun?" diyerek, gözyaşı döktü. Oğuz Erdoğan'ın cenazesi, Güzelbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Camiden görüntü

Cenazeden görüntü

Cenaze kaldırılırken görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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İzmir'de tarihi eser operasyonu: 506 parça ele geçirildi

İZMİR'in Konak, Menderes, Urla ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 15 milyon TL olan 506 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarafından uluslararası tarihi eser kaçakçılığını önlemek kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından 9 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL değerinde 506 parça tarihi eser ele geçirildi. 40 altın sikkenin yanı sıra en dikkat çekici parçalar ise 400 yıllık olduğu tahmin edilen asma kilit ile Mısırlılar döneminde yeniden doğuş ve bereketi simgeleyen M.Ö. 1000-2000 yıllarına ait bir Scarabaeus adındaki böcek figürü oldu. Lidya döneminde basılan ilk elektronlar da ekiplerin aramaları sonucunda ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tarihi eserlerden görüntü

Asma kilitten görüntü

Sikkelerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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Lodosla dans eden sörfçüler görsel şölen sundu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hızı saatte 45 kilometreyi bulan lodosu fırsat bilenler, sörf yapmanın keyfini çıkardı.

Marmaris ilçesi'nde, bugün saat 11.30 sıralarında yükselen dalgaları gören sörfçüler, Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'na geldi. Uçurtma kayakları ve uçurma sörflerini kapıp kendilerini denize bırakan sporcular, hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan lodos ile adeta dans etti. Uçurtma ve rüzgar sörfü yapan 4 sporcu da ilçe körfezini renklendirdi.

Sörfçülerin, zaman zaman etkisini artıran rüzgar ile dengelerini kaybedip, suya düşmeleri izleyenleri heyecanlandırdı. İki saat süreyle dalgalarla dans eden sörfçüler, anın keyfini doyasıya çıkardı. sahildekiler, sörfçülerin heyecan dolu mücadelesini, cep telefonuyla videolarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Sörf yapanları izleyen Gül Kızıl, "Bu rüzgaarda bzler düz yolda zor yürürken, sörfçüler adeta dalgaların arasında dans ediyor. Heyecanlı anlar yaşatıyorlar, güzel bir sporö dedi. Saat 14.00 sıralarında lodos etkisini kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sörfçüleri sahilde izleyip, cep telefonuyla görüntüleyenlerden görüntü

-Sörfçülerden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Lüleburgaz'a Avrupa'dan 7'inci ödül

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan 'Yılın Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' ödülünü 7'inci kez kazandı. Ödül, belediyede düzenlenen programda pasta kesilerek kutlandı.

Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan '12 Yıldız Şehir' statüsünü geçen yıllarda 6 kez kazanan Lüleburgaz ilçesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 6 Kasım 2018 tarihinde, Avrupa'nın yeni yöntemleri hakkında 430 (2018) sayılı kararı ile değiştirilen yeni statüsüyle 'Yılın Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' ödülüne 7'inci kez layık görüldü.

Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Yerel Demokrasi Haftası yıllık koordinasyon toplantısına ve 'Yılın Partner Kuruluşu' sertifika törenine Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli katılarak, 'Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kuruluşu' ödülünü 7'inci kez aldı.

Ödül nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi'nde kutlama programı düzenlendi. Belediye personelinin katıldığı programda özel olarak hazırlanan pasta kesildi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Lüleburgaz Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi tarafından bir kez daha ödüle layık görüldü. 6 kez '12 Yıldızlı Şehir' ödülünü alan Lüleburgaz Belediyesi aynı konseptin biraz daha genişletilmiş formatı ile bu yıl 'Yılın Partner Yerel Yönetim' ödülünü aldı. Bu gurur hepimizin, bu gurur Lüleburgaz'ın bununla büyük gurur duyuyoruz ve Ata'mızın gösterdiği çağdaş uygarlıklar arasında en yukarılara çıkma yolunda çalışmaya, çok çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kutlama programına katılanlar

-Alınan ödülden detaylar

-Pastanın kesilmesi

-Kutlama yapılması

-Başkan Gerenli'nin açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),

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Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukları 'Şivlilik' dağıttı

KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik' coşkusu yaşandı. 'Şivlilik' geleneği gereği sabah saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp, çikolata, şeker ve bisküvi topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da Konya'ya özgü gelenek nedeniyle çocuklara şivililik dağıttı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye önüne kurulan stantta çocuklara şivlilik ikram etti. Bir Konya geleneği olan şivlilik için sabahın erken saatlerinde sokakları dolduran çocuklar, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Çocuklarla sohbet ederek şivlilik dağıtan Başkan Altay, mübarek üç aylarında gelişi nedeniyle kutlanan bu özel günde Konya sokaklarını boş bırakmayan tüm çocuklara teşekkür etti. Üç ayların başlangıcını Konya'da güzel bir gelenekle kutladıklarını belirten Başkan Altay, "Konya, bugün cıvıl cıvıl bir sabaha uyandı. Çocuklarımız şivlilik geleneğini yaşatmak için sokaklarda. Sokaklar cıvıl cıvıl. Bu geleneği yaşatan tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Bugünü çocuklarımızın dolu dolu yaşamasına vesile oldular. Üç aylarımız hayırlı olsun inşallahö dedi.

Çocuklar daha sonra sokaklarda kapı kapı dolaşıp şivlilik topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocukların standan şivlilik alması

Belediye Başkanı'nın şivililik dağıtması

Başkanın açıklaması

çocukların sokaklarda şivlilik toplaması

Çoçuklarla röp.

Haber: KONYA