DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

İdlip şehidi Yüzbaşı Süleyman Şahin'i binler uğurladı

AFYONKARAHİSAR şehidi Yüzbaşı Süleyman Şahin, karla karışık yağmur altında binlerce vatandaşın kıldığı cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Şehit Şahin'in cenaze namazı, bazı yakınları ve silah arkadaşlarının geç kalması nedeniyle ikinci defa kılındı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 36 askerden Piyade Komando Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) şehadet haberi, dün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki baba evinde yakınlarına verildi. Şehidin babası emekli zabıta memuru Mehmet (60) ve annesi Arzu Şahin'in (50) şehidin çocuklarına bakmak için gittikleri Ankara'dan acı haber üzerine Dinar'a döndü.

Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin için bugün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Dinar Belediyesi önünde gerçekleştirilen tören için vatandaşlar saatler öncesinden alanı doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları törene çelenk gönderdi. Şehit Yüzbaşı Şahin'in naaşı helallik alınması için önce baba evine götürüldü. Burada helalliğin alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına ambulansla getirildi. Tören sırasında şehidin kız kardeşi İrem, annesi Arzu ve eşi Nuray Şahin el ele tutuşup gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu cenaze namazını kıldırdı.

Binlerce vatandaşın saf tuttuğu namazın ardından tabutun başına gelen şehit Şahin'in devre arkadaşları ve bazı yakınlarının öğle namazını camide kıldıkları ve cenaze namazına yetişemediklerini ifade etmeleri üzerine karla karışık yağmur altında ikinci defa cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehidin naaşı vatandaşlar tarafından eller üstünde mezarlığa kadar taşındı. Şehit Süleyman Şahin, ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Şehidin cenaze törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile askeri erkan katıldı.

'OĞLUMA SELAM GÖTÜR'

Diğer yandan, Şırnak'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan ve Dinar'da ebediyete uğurlanan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın (38) annesi Yeter Evran da sarıldığı şehidin tabutunu, "Oğluma selam götür" diyerek öptü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokol ve vatandaşlardan detay görüntü

Baba ve ailesinden detay görüntü

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuza alınması

Cenazenin umuzlara alınması ve mezarlığa götürülmesi

Kalabalığın yukarıdan görüntülenmesi

HABER: Alparslan ÇINAR- İbrahim LALELİ- Tahsin BAYTAR- KAMERA: Emrah GÜL/DİNAR (Afyonkarahisar),

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Hatay'da Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı

SURIYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayrakdar'ı (29) cenazesi memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Bekar Teğmen Mustafa Bayrakdar için Mezarlık Kompleksinde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, annesi Edibe Bayrakdar, babası Yusuf Bayrakdar, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit cenazesi götürüldüğü Antakya Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit Bayrakdar'ın naşının mezarlığa getirilmesi

-Törene katılan kalabalıktan genel ve detay görüntüler

-Şehidin naşının omuzlara alınarak taşınması

-Naaşın cenaze aracına konulması

-Şehit yakınlarının araca bindirilmesi

-Cenaze aracının mezarlıktan ayrılması

-Cenazeyi uğurlayan kalabalıktan görüntü

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kalabalık arasında görüntüsü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY- Hüseyin BOZOK/HATAY,

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İdlib şehidi Veysel Günay, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde törenle toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay için Boğaziçi Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Genco Günay ile annesi Ayfer Günay törende güçlükle ayakta durdu. Genco Günay, oğlunun fotoğrafına uzun süre sarıldı. 4 aylık hamile Seyhan Günay da şehit eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın cenazesi, İl Müftüsü Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Boğaziçi Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze namazına katılanlar

Şehidin eşi ve ailesi

Yakınlarının ağlamaları

Cenaze zamazı

Şehidin tabıtunun omuzlanra taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ - Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Yatağanlılar İdlib şehitleri için şehri bayraklarla donattı

SURİYE'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Mehmetçiğin şehit olduğu hain saldırının ardından Yatağan Belediyesi, tüm şehri bayraklarla donattı. Vatandaşlar, dükkanları ve evlerine astıkları bayraklarla destek verdi.

Suriye'nin İdlib şehrinde Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında Yatağan Belediyesi, şehrin bütün noktalarına Türk bayrağı astı. Belediyenin yürüttüğü çalışmaya, ilçede yaşayan vatandaşlar da dükkanlarına ve evlerine astıkları bayraklarla destek verdi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, şehitlerden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi. Yaralılara acil şifalar dileyen Toksöz, "Şehit haberlerini alır almaz ortak değerimiz olan bayrağımızı şehrimizin tümüne asmaya başladık. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar, bizlere uyarak evlerine ve dükkanlarına Türk bayrağı astılar. Amacımız, Yatağan'daki milli duygularımızı ortaya çıkarmaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bayraklardan genel ve detay görüntüler

Mustafa Toksöz'ün açıklaması

Haber- Kamera: ; Burak ALPER KUŞ/ YATAĞAN (MUĞLA),

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Kar yağışı altında Mehmetçik'e destek

MUŞ'ta, yoğun kar yağışı altında düzenlenen basın açıklamasının ardından, devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek vererek, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için Muş Kardeşlik Platformu öncülüğünde basın açıklaması düzenlendi. Belediye Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve çok sayıda platform üyesi ile vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasıyla halk, devlete ve TSK'ya destek verdi. Yoğun kar yağışı altında yapılan basın açıklamasının ardından, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşlardan detaylar

-Basın metninin okunmasından detay

-Gözyaşı döken yaşlı adamdan detaylar

-Slogan atılmasından detaylar

-Vatandaşlar ve kar yağışından detaylar

-Gıyabi cenaze namazı kılınmasından detaylar

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)

KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILAR

Turgutlu'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı olumsuzluğa da yol açtı. Dağmarmara mevkisinde 8 araç, kapanan yolda mahsur kaldı. Vatandaşın yardım çağrısıyla, ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mahsur kalanlardan görüntü ve konuşma

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),

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Kulaçlar daha temiz bir dünya için atıldı (2)

İTİRAZLARLA SIRALAMA DEĞİŞTİ

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 14'ncüsü düzenlenen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda bazı sıralamalar değişti. Sonuçların açıklanmasından sonra itirazlar üzerine, kamera görüntüleri incelenerek hata yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Yeni sıralama ise şöyle: 1000 metre kısa parkur erkeklerde Okan Ulaş 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle birinciliği, Samet Yılmazer 14 dakika 52 saniye ile ikinciliği, Uygar Civelek ise 15 dakika 10 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda da İmren Uyar 15 dakika 51 saniye ile birinci, Melisa Soyluer 16 dakika 49 saniye ile ikinci, Melike Öztürk 17 dakika 43 saniye ile üçüncü oldu. Uzun parkur 2 bin metre yarışlarında erkeklerde Ahmet Nakkaş 22 dakika 15 saniye ile birinciliği kazanırken, Turgut Esen 25 dakika 12 saniye ile ikinci, Timuçin Gülaç ise 25 dakika 36 saniye ile üçüncülük elde etti. Uzun parkur kadınlarda ise Bengisu Avcı 27 dakika 22 saniyelik derecesi ile birinci olurken, Aysu Türkoğlu 27 dakika 51 saniye ile ikinci, Rojin Motlagh ise 27 dakika 55 saniye ile üçüncülüğü kazandı.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),