DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Türk vatandaşlarından göçmenlere yardım eli

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin, bekleyişleri devam ediyor. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gece soğuk hava göçmenlere zor anlar yaşattı. Soğuk hava şartlarında beklemek zorunda kalan göçmenlere Türk vatandaşları sıcak çorba ve süt dağıttı.

Avrupa'ya geçmek için Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelen göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdürüyor. Soğuk hava şartlarında çocukları ile tampon bölgede beklemek zorunda kalan göçmenlere Türk vatandaşlarından yardım gecikmedi. Günlerdir zorlu bekleyişleri devam eden göçmenlere Türk vatandaşları sıcak çorba ve süt yardımında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göçmen vatandaşlarına sıcak çorba dağıtımı

-Göçmen vatandaşlarına süt dağıtımı

-Genel ve detay görüntüler

-Göçmenlerin yiyecekleri yemeleri

Haber-Kamera: Oral Okayben - EDİRNE,

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Amasya'da şehitlere saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu

AMASYA'da, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi.

Amasya'da motosiklet tutkunları motosikletlerinin önünde astıkları Türk bayraklarıyla konvoy yaparken, üniversite öğrencileri de şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi. Öğrencilerin yüksekokul mevkiinden başlayan ve eğitim fakültesi önünde son bulan yürüyüşü çevredeki vatandaşlardan destek aldı.

Öğrencilerden Çetin İncepınar, "Geçtiğimiz günlerde İdlib'de vatan evlatlarını şehit verdik. Ülkemizde farkındalık yaratmak ve devletimizin her daim yanında olduğumuzu yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. Bu vatanı bölemeyecekler. Ne Mutlu Türk'ün diyene vatan sağ olsunö dedi. Emel Ünal ise, "Biz her zaman milletimizin, ordumuzun, devletimizin yanındayız. Desteklerimiz ve dualarımız onlarlaö diye konuştu. İbrahim Hakkı Satılmış da "Türk bayrağının asla inmeyeceğini, ezanımızın asla dinmeyeceğini belirtmek istedik. Bunu da elimizden geldiğince yaptığımızı düşünüyorumö diye konuştu.

Yürüyüşte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, eğitim fakültesi önünde İstiklal Marşı'nı okuyan yaklaşık 500 öğrenci, daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Motosikletliler ve üniversitelerden detay

-Yürüyüşten detay

-Atılan sloganlardan detay

-Röportajlar

-Diğer detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Başından vurularak öldürüldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tabanca ile başından vurulan Mehmet Emin İzol (30), yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Soydan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle kırsalında başından vurulmuş olarak yerde yatan Mehmet Emin İzol'u görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İzol'u Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan İzol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, İzol'un öldüren şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Acil servis önü

Güvenlik önlemi alan jandarma

Acil önünde toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA-DHA)

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Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 130 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan yol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 130 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplarla el koyan ekipler otomobildeki K.G., R.T. ve İ.H.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kahta Adliyesi

Polisin önlem alması

Şüpheliler adliyeden çıkartılması

Şüpheliler polis aracına bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-

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15 yaşındaki kız, 3'üncü kat balkonundan düştü

ESKİŞEHİR'de, misafirlik için gittiği 3'üncü kattaki evin balkonundan düşen 15 yaşındaki H.B., yaralandı. Genç kız hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğlenden sonra, Ömerağa Mahallesi Acar Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Arkadaşının evine misafirliğe giden H.B., iddiaya göre dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan H.B. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Görgü tanıklarından Sezer Keklik, "Biz apartman temizliği için gelmiştik. Bir kızın düştüğünü gördük. Polis ve ambulansı aradık " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı H.B'nin ambulanstan indirilmesi

-Şehir Hastanesi Acil Servisi

-Evin bulunduğu sokak

-H.B.'nin düştüğü balkon

-Görgü tanığı Sezer Keklik ile röp

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Yazın serinlemek için mağaraya kar depoladılar

KONYA'nın Derebucak ilçesinde yaşayanlar, yaz günleri düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklerde kullanılmak için yaklaşık 16 metre derinliğindeki 'Cula Deliği' adı verilen mağaraya kar depoladı.

Toros Dağları'nda yer alan ve yaklaşık 7 bin nüfusa sahip Derebucak'ta, kışın yağan karın, mağaralarda depolanıp, yaz aylarında kullanılması gelenek haline geldi. Bu nedenle de her yıl mart ayında 1800 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki 'Cula Deliği' adlı mağara alanında 'Kar Basma Şenliği' düzenleniyor. Yaklaşık 3-4 metre yüksekliğe ulaşan karı, kürek ve testerelerle parçalayan ilçe halkı, 16 metre derinliğindeki mağaraya atarak depoluyor. Depolanan kar ise yaz aylarında çıkartılarak, düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklere katılıyor.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, geleneksel hale gelen kar depolama işlemenin geçtiğimiz yıllarda şenlik havasında geçtiğini ancak bu yıl Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen havan saldırısında askerlerin şehit düşmesi nedeniyle, askerler için dua edilip, sade bir etkinlik gerçekleştiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar depolamaları

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA

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Kuşadası'nda güneşi gören, sahile koştu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hava sıcaklığı 20 derece ölçülürken, güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti.

Aydın'ın gözde turizm ilçesi Kuşadası'nda havanın güzel olmasını fırsat bilenler, sahile indi. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu ilçede, sahil kenarındaki çay bahçeleri doldu. Yaklaşık 35 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten Mehmet Gelturan (39), "Kuşadası'nda güzel bir pazar günü geçiriyoruz. Güneşli havanın tadını oğlum ve arkadaşlarımla birlikte balık tutarak çıkarmak istedik. Oğlum da ben de balık tutmayı çok seviyoruz. Deniz durgun ve hava sıcakken bu güzel hafta sonunda iyi vakit geçirmek istedik" dedi.

Doğma büyüme Kuşadalı olan Savaş Çırban (32) ise pazar gününü kızı ve eşiyle sahilde dolaşarak geçirmek istediğini dile getirip, "Kuşadası'nı çok seviyoruz. Her şeyiyle çok güzel bir ilçe. Her geçen gün biraz daha güzelleşiyor. Önümüzdeki aylarda sahil bandında da yenileme çalışmaları yapılacak. Yaz döneminde Kuşadası daha güzel olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahilden genel ve detay görüntü

-Çay bahçesi ve çocuk parklarından görüntü

-Mehmet Gelturan ve Savaş Çırban ile röp.

Haber - Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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SP'li Çalışkan: 'Hemen Suriye'den çekilelim' sözünü doğru bulmuyoruz

SAADET Partisi (SP) Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Çalışkan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Bu geldiğimiz noktada 'Hemen Suriye'den çekilelim' gibi bir sözü doğru bulmuyoruz" dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Çalışkan, Edirne'de partisinin Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Program öncesi basın toplantısı düzenleyen SP'li Çalışkan, hükümetin Suriye politikası ve Edirne'de yaşanan göçmen hareketliliğiyle ilgili konuştu. Suriye konusunda partisinin geçmişte ne söylediyse bugün de aynı şeyleri söylediğini belirten Çalışkan, "Diyoruz ki 'En kötü barış en iyi savaştan iyidir'. Her ne pahasına olursa olsun mutlaka en acil şekilde kanın durdurulması sağlanmalıdır. Biz ülke olarak Suriye konusunda ilk düğmeyi yanlış ilikledik. Başından beri hiçbir gün makul politika üretmediğimiz için bugünkü neticeler olumsuz noktaya geldi. Bu geldiğimiz noktada 'Hemen derhal Suriye'den çekilelim' gibi bir sözü doğru bulmuyoruz. Ancak bugün yapılması gereken şey; bir şekilde katil Trump ile katil Netanyahu ile katil Putin ile oturup aynı masada görüşebiliyorsak katil Esad ile de bir şekilde çözüm yoluna gidilmelidir" diye konuştu.

80 milyonun el ele vererek, acıları dindirmenin bir yolunu bulmalarının sağlanması gerektiğini dile getiren SP'li Çalışkan, "İş başında, yönetim sorumluluğunda olan insanların biraz daha duyarlı, ferasetli, aklıselim davranması gereklidir. Bugün, bunlardan çok uzakta olduğumuzu görüyoruz. Sükuneti hiçbir şekilde elden bırakmamalıyız. El birliğiyle 80 milyon vatan evladı el ele vererek bu acıları dindirmenin yolunu aramalıyız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çalışkan'ın açıklamaları

-Parti içinden detaylar

-Toplantıya katılanlar

-Toplantı salonundan detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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