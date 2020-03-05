DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ön kısmından delinip su alan fiber teknedeki 3 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne ise battı.

Göcek Limanı'ndan İstanbul'a gitmek için 3 kişi ile yola çıkan 'Erbey' isimli fiber tekne, kötü hava koşulları nedeniyle Marmaris Körfezi'ne yöneldi. Körfezin kuzeybatı yönündeki Kadırga Burnu'nda yüksek dalganın vurması nedeniyle teknenin ön kısmı delindi. Su alan 10 metrelik fiber teknede bulunan kişiler, sahil güvenliğe yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri, fiber teknedeki 3 kişiyi kurtararak Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirdi. Ön kısmından delinen tekne ise battı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),

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Yunanistan'ın göçmenlere yönelik uygulaması kabul edilemez

HUKUKÇULAR Derneği Şanlıurfa Bölge Temsilcisi Cüneyd Altıparmak, Yunanistan'ın göçmenler konusundaki uygulamalarının uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu söyledi.

Cüneyd Altıparmak, İdlib'deki hain saldırının ardından Türkiye'nin, göçmenler için sınır kapılarını açmasıyla Yunanistan'ın uygulamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Türkiye'de yıllardır 3,5 milyonu aşkın göçmenin tatsızlık yaşamadan barındığına dikkat çeken Altıparmak, "Bir ülke ben mültecilere karşı egemenlik sınırlarımı kapatıyorum, egemenlik hakkımı kullanıyorum diyemez, bununla ilgili sözleşme var. Türkiye bunu demediği gibi Yunanistan'ın da dememesi lazım. Yarın öbür gün Yunanistan'da çıkan göçmenleri başka ülkelere gitmesi halinde de o ülkelerde bu tezi kullanmaması lazım. Burada bütün hukuk kurallarını ve hukukla ilgili sivil toplum kuruluşlarının bu konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere uluslar arası hukuki kurumlara ve komisyonlara taşıması gerekirö sözlerine yer verdi.

Altıparmak, Yunanistan sınırında gözlem ve denetimlerin yapılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin bu göçmenleri kabul etmesinin tek nedeni insani duygulardı. Ama bunun yanında Avrupa Birliği, Türkiye'den şunu istedi; dedi ki siz bu göçmenleri kendini ülkenizde barındırın ve biz bu yükü paylaşalım. Sizin gümrük anlaşmanızı yenileyelim. Vizesiz geçiş hakkı sağlayalım. Biz size maddi yardımda bulunalım. En büyük şeyleri biz sınırlı kabul yapalım dediler. 3 yılda 25 bin kabul yaptılar. Kendilerinin belirttiği paranın çok çok altında bir meblağ ile Türkiye'yi bu konuda desteklediler. Türkiye'de bir müddet sonra göçmenleri gönderme kararı almadı burada bir yanlışlık var. Göçmenlerin serbest dolaşımıyla ilgili sınırları kaldırdı. Göçmen burada da kalabilir illa Türkiye'den gidin demiyor ama göçmenlerin bir kısmı gitmek istiyor. Bununla ilgili herhangi bir engelleme kotası koymayacağını söylüyor. Yunanistan buna hazırlıklı değil, Yunanistan'ın olaya bakışı da farklı Yunanistan direk atış ile bir kişiyi vurdu. Bu tip bir olay Türkiye'de hiçbir şekilde yaşanmadı. Bu kadar sosyolojik, 3 veya 4 kişiden birinin Suriyeli olduğu doğu bölgesinde Suriye'den gelen mültecinin olduğu doğu bölgesinde bir sorun yaşanmaması, bir yandan Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerde böyle bir sorunun yaşanması, gerçekten aslında 2 farklı görüşün 2 farklı dünya görüşünün ortaya çıktığını göstermektedir. Birde göçmenler savaş suçlusu ve silahlı kimseler değiller. Bunlara herhangi bir egemenlik hakkı uygulanmaz. Bunlara insani yardım yapılır kendilerinden istifade edilmeli. Özellikle mültecilerin hukuki boyutuna dair sözleşme hükümlerine göre bu kimselerin tıpkı bir vatandaş gibi ülkedeki sosyal siyasal ve ekonomik haklardan faydalanmasına dikkat edilmesi gerekirö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cüneyd Altıparmak ile röp.

Suriyelilerden görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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Ali Erbaş: Din istismarının önüne geçmek için çalışmalıyız

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'ın doğru anlaşılması konusunda gerçek bilginin topluma doğru ulaştırılmasının en öncelikli konu olduğunu belirterek, din istismarının önüne geçmek için daha çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 26'ıncı İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar toplantısına katıldı. Toplantıya Erbaş'ın yanı sıra Gaziantep Vali Vekili Şenol Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, 11 üniversitenin rektörü ile 80'e yakın ilahiyat ve İslami ilimler fakültesi dekanı ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Ali Erbaş, insanlığın ufkunu İslam'ın ilkeleriyle aydınlatma sorumluluğu taşıyanların İslam'ın doğru anlaşılması, doğru anlatılması ve yaşanması konusunda daha fazla sorumluluk sahibi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Erbaş, İslam toplumlarında yaşanan terör, etnik ve mezhebi farklılıkların soruna dönüşmesi gibi meselelerde dini kavramların istismar edilmesi ve yanlış din algısının da etkili olduğu belirterek şöyle konuştu:

"Din istismarlığı ile mücadele seferberliğimiz devam etmektedir. Bizler, gerçek dini bilgiyi topluma ulaştırması gereken kurumlar olarak o alanı boş bırakırsak, istismarcılar o alanı dolduruyorlar. Bu seferberliği ara vermeden devam ettirmek zorundayız. Dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin nasıl istismar edildiğini daha yakından görmekteyiz. Çünkü dinde bir FETÖ istismarı yaşadık. Sadece dini istismar ile kalmadılar. Ülkeyi işgal etme teşebbüsünde bulundular. Sonra bir DAEŞ terör örgütü var. Bunlar vekalet savaşları yapmak için dini istismar ederek birilerini kurduğu ve sürekli desteklediği bu terör örgütü. Bunlarda din üzerinden istismar sağlıyorlar."

'ÜNİVERSİTELERDE OKUL ÖNCESİ DİN EĞİTİMİ VEREN BÖLÜMLER AÇILMALI'

Prof. Dr. Erbaş, üniversitelerde okul öncesi dini eğitim veren bölümlerin açılması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Biz Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz sertifika programları ile bu formasyonu aldırdığımız Kur'an Kursu öğretmenlerimiz ile bu işleri yapaya çalışıyoruz. Ama gönlüm şunu istiyor. Üniversitelerde okul öncesi din eğitimi bölümleri açılsın. Okul öncesine din eğitimi veren öğretmenlerin yetiştiği bölümler açılsın. Çocuk gelişim bölümlerinde özellikle din eğitimi ile bu işi nasıl yapabiliriz, bu konuda üniversitelerden destek bekliyoruz. Haftanın 5 günü hapishanelerde, öğrenci yurtlarında görevlilerimiz çalışıyor. Ama bunlar içinde manevi rehberlik bölümlerinin açılmasını arzu ediyoruz. Yüksek Öğretim Kurumu'na talebimizi ilettik. Bizim buna çok ihtiyacımız var."

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversiteler iş birliği ile düzenlenen buluşmaların önemli olduğuna dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılanlar

Ali Erbaş'ın konuşması

Ali Gür'ün konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

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Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardım

İRAN'ın Hoy kentinde, 23 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Van'daki depremzedeler için Hakkari'deki öğrenciler yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında toplanan gıda ve giyim yardımları, iki kamyonla depremzedelere gönderildi.

Yüksekova ilçesinde, farklı okullarda okuyan öğrenciler Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerindeki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kampanyada toplanan gıda ve giyim yardımları, kamyonlara yüklenerek depremzedelere gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tahsis edilen 2 kamyona yüklenen yardımlar, Başkale ilçesine bağlı 4 mahalleye doğru yola çıktı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, devletin her konuda depremzedelere destek olduğunu belirterek, "İçerisinde gıdasından kıyafetine kadar olan yardım paketleri var. Bu kampanya'ya öğretmenler de çok yardımcı oldu. Belli bir miktar nakdi yardım da toplanmış. Bugün bunların hepsi Yüksekova'dan Başkale'ye uzanan bir yardım eli olarak öğretmen ve öğrencilerimizle beraber gönderiyoruz. Burada yaptığımız şey bir gönüldaşlık bağı kurmak. Çocuklarımızla bu duygu ve ruhu inşa etmek istiyoruz. O yüzden çocuklarımızı işin içine dahil ettik" dedi.

Kampanya'da görev alan öğrencilerden Rojda Büyüksu ise, "Bu durum bizim başımıza da gelebilir. Empati yapmamız lazım. Biz kardeşiz her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Bu nedenle böyle bir kampanya başlattık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İlçe Milli Eğitim müdürlüğü önünde getirilen yardımların kamyonlara yüklenmesi

-Kampanyaya desstek veren öğrenci ve öğretmenler

-Yüksekova Kaymakamı Osman Doğraamcı'nın açıklaması

-Öğrencilerden Rojda Büyüksü'yun açıklaması

-Genel ve detaylar

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA,Hakkari

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4 yıldır şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde balık restoranı işletmecisi Ramazan Doğan (40), yaklaşık 4 yıldır şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor. Restoranına gelen şehit ailelerinden ücret almayan Doğan, "Onlar bizler için şehit oldu. Ben de işim nedeniyle bu kararı aldım" dedi.

Çay çevre yolunda balık restoranı işleten Ramazan Doğan, şehitlerin ailelerine destek olmak, acılarını paylaşmak ve moral vermek için, yaklaşık 4 yıl önce şehit ailelerine ücretsiz hizmet uygulaması başlattı. O günden beri şehit ailelerinden ücret almayan Ramazan Doğan, restoranın girişine, 'Bu iş yerinde şehit ailelerine hizmet ücretsizdir. Bedeli şehitler tarafından ödenmiştir' yazılı tabela astırdı.

2 çocuk babası Ramazan Doğan, "Suriye'de, Libya'da ve terör örgütleriyle yaptığımız mücadelede şehit düşen askerlerimizin ailelerine 'nasıl bir yardımda bulunabiliriz' diye düşünürken bu uygulamayı başlattım. Elimden başka bir şey gelmiyor. Onlar bizler için şehit oldu. Ben de işim nedeniyle bu kararı aldım" dedi.

Şehit ailelerinden olumlu tepkiler aldığını kaydeden Ramazan Doğan, "Çok sayıda teşekkür alıyorum. Şehit düşen görevlilerimizin annelerinin, babalarının acılarını derinden paylaşıyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ücretsiz tabelasından detay

Ramazan Doğan'ın açıklaması

HABER- KAMERA: Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),

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Büyükşehir'den 544 hastaya yatak

Antalya Büyükşehir Belediyesi hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatak yardımını sürdürüyor. Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Kepez'de 8 kişiye elektronik hasta yatağı veren Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019'dan bu yana hasta yatağı yardımı yaptığı kişi sayısı 544'e ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı,ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri doğrultusunda ve inceleme sonrası 19 ilçede elektronik hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor. Hasta yatakları teslim edilen vatandaşlar ve yakınları büyük mutluluk yaşıyor. Kemer İlçesi Göynük Mahallesi'nde yüksek tansiyona bağlı felç geçiren ve yatağa bağlı yaşayan 71 yaşındaki Refik Kaplan'a Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yatağı yardımı yapıldı. Konforlu bir yatağa kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Kaplan'ın ailesi böyle bir hizmetin kendileri ve bu tür sorunlar yaşayan aileler için çok önemli olduğunu ve mutlu ettiğini söyledi.

EŞİM GÜVENDE OLACAK

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Eşemen Karaöz'e de hasta yatağı teslim edildi. Belindeki kırık nedeniyle yaklaşık 3 yıldır yatağa bağlı yaşayan Karaöz, konforlu bir yatağa kavuştuğu için sevinç yaşadı. Kumluca'nın Kasapçayırı Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Arif Ata'ya da hasta yatağı yardımında bulunuldu. Eşi Aynur Ata, "Eşim 2 yıldır yatağa bağlı olarak yaşıyor. Kanepeden sürekli düştüğü için yanından ayrılamıyordum. Ev işlerimi yapamıyordum. Bu yatak sayesinde eşimin güvende olduğunu bileceğim. Başkan Muhittin Böcek'ten Allah razı olsun" diye konuştu.

YARALARINDAN KURTULACAK

Korkuteli Taşkesiği Mahallesi'nde ikamet eden solunum destek cihazına bağlı Süleyman Korkut'a da hasta yatağı verildi. Hasta yatağının çok kullanışlı ve rahat olduğunu söyleyen Korkut, daha önceki tahta yatakta sırtlarının yara oluştuğunu, bütün vücudunun ağrıdığını belirterek, mutluluğunu dile getirdi.

DEMRE VE FİNİKE DE 3 KİŞİYE YATAK

Büyükşehir Belediyesi Finike ve Demre'de de ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Finike Turunçova Mahallesi'nde 58 yaşındaki felçli Veli Duman'a hasta yatağını teslim etti. Finike Hasyurt Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Mükerrem Atakan'a da hasta yatağı yardımında bulunuldu. Demre ilçesi Alakent Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki felçli Hörü Soydan'a da Büyükşehir ekipleri tarafından elektronik hasta yatağı teslim edildi.

BİR TELEFON İLE YATAĞIMIZI ULAŞTIRDILAR

Kepez İlçesi'nde bir ay yoğum bakımda tedavi gördükten sonra tedavisine evinde devam edilecek olan Hayati Kara'ya da hasta yatağı yardımında bulunuldu. Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Hayati Kara'nın ağabeyi Sefa Kara, "Doktorlar, hastamızın konforlu ve rahat edebileceği bir hasta yatağında yatması gerektiğini söylediler. Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp hasta yatağı ihtiyacımız olduğumuz söyledik. Sağ olsunlar bir telefon ile yatağımızı bize ulaştırdılar. Hassasiyetinden ve hızlı çözümünden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019'dan bu yana hasta yatağı yardımı yaptığı kişi sayısı 544'e ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yatağın araçtan indirilmesi ve eve sokulması

Otomatik yatağın kullanılması ve kullanılma tarifi

Hasta Kayati Kara'nın yatakta

RÖP: Sefa Kara ile röportaj

Detay

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 11 üniversitenin katılımıyla başladı

ATATÜRK Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteklediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF 2020), bölgedeki 11 üniversitenin katılımıyla başladı. 386 firmanın 440 stantla temsil edildiği fuara, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

DAKAF 2020, bölgedeki 11 üniversitenin katılımıyla başladı. 386 firmanın 440 stantla temsil edildiği 2 gün sürecek etkinliğin açılış töreni Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, üniversite rektörleri, öğretim üyeleri, şirket temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın konuşmasından sonra kürsüye gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Engin Özkoç'a tepki gösterdi, kınadığını söyledi.

GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE GÖRÜLÜYOR

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise, gençlere kariyer fırsatı sunmak için en büyük organizasyonun yapıldığını belirtti. Atay, karşı karşıya oldukları manzaranın dünyanın gelişmiş ekonomilerinde görülebilecek bir manzara olduğunu söyledi.

EGEMEN DEVLETLER DİKKATLE İZLİYOR

Dünyanın egemen devletlerinin Bahar Kalkanı Harekatı'nı dikkatle izlediğini kaydeden Atay, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı başarılar vardır, herkes kolayca görür ve anlar ne olduğunu. Bazı başarılar vardır, sessiz ve derinden gelir. Şu anda bütün dünyanın, egemen devletlerin dikkatli izledikleri bir olay oluyor o bizim Bahar Kalkanımızdır. Bütün egemen devletler pür dikkat bunu izliyorlar. Orada dünyanın teknolojiyi en iyi kullanan ülkelerden birisinin 100 yıl önce tarih sahnesinden silmeye kalkıştıkları yüce Türk milletinin mücadelesini izliyorlar. ve savaş bildiğiniz konvansiyonel yöntemlerle sürmüyor. Şu anda savaş olabildiğince en teknolojik, dünya ve savaş literatürüne yenilikler katan düzlemde sürüyor. Bunu başarıyla sürdüren kahraman askerlerimiz, ordumuz buralardan kazandıkları gençlerin emekleriyle geliştirilen teknolojilerle orda mücadele ediyorlar. Başarının altında buradaki gençlerin de emeği var. Geçen yıl yaptığımız organizasyonda birçok gencimiz savunma sanayinde işe başladılar. Bu fuarda 'yetenek her yerde' sloganını kulağa hoş geliyor diye koymadık. Yeteneğin her yerde olduğuna inanıyorduk."

YETENEK KAPISI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde bir aylık sürede yeni bir yazılım başlattıklarını anlatan Atay, "Yetenek kapısı uygulamasını bu sabah baktığımda 293 bin kişi kayıtlıydı. 293 bin gencimiz aynı platformda bin 500 civarında kayıtlı şirketle etkileşmeye başladılar. Etkileşimler sadece kariyer fuarında olmayacak. 365 gün boyunca şirketler bir yanda üniversite öğrencileri bir yanda etkileşimde olacaklar" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın konuşmasından sonra, 2 gün sürecek DAKAF 2020'nin açılış kurdelesi kesildi. Törene katılan protokol üyeleri, fuarda yer alan şirket ve üniversitelerin stantlarını gezerek bilgi aldı, gençlerle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-DAKAF açılışına katılan davetliler

-Fuardaki stantlardan genel ve detay

-Fuarda bateri çalan genci izleyenler

-Fuardan genel ve detay görüntüler

-Doç.Dr. Salim Atay'ın konuşması

-Savcı Sayan'ın konuşması

-Salim Atay'a plaket verilmesi

-Fuarın kurdelesinin kesilmesi

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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