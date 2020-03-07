DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

'Kadın müşterilere baktın' kavgası ve cinayet güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA Kaleçi'nde kadın müşterilerini rahatsız ettiği iddiasıyla tartışan ve iki komşu restorancından birinin ölümüyle sonuçlanan kavga ve cinayet anının görüntülerine Demirören Haber Ajansı ulaştı.

*- Kamera görüntülerinde masada oturarak tartışan Ziya Selçuk ve Yakup İskender ayağa kalkıp birbirlerine saldırıyor.

*- Araya girenlere rağmen kameraya yansıyan görüntülerde Selçuk bıçaklanıp yere düşüyor.

Olay, 5 Mart günü sabaha karşı 04.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde meydana gelmişti. Olayda restoran sahibi Yakup İskender, iki kadın müşterisini rahatsız ettikleri iddiasıyla komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk, M.K., A.K., O.K. ve K.B. ile tartıştı. İki komşu restorancı, kadınların gitmesinin ardından aynı masada tartışmaya devam etti.

Sokağı gören güvenlik kamerası kayıtlarına Demirören Haber Ajansı ulaştı. Görüntülerde iki kişi önce masada sohbet ediyor. Tartışma büyüyünce Ziya Selçuk ayağa kalkıyor. Araya diğerleri girmeye çalışsa da tartışma durmuyor. Tartışma kavgaya dönüşmesinin ardından Selçuk ve 4 arkadaşı, Yakup İskender'in üzerine yürüyor. Güvenlik kamerasına an bean yansıyan olayda kendini tutan birine kafa atan Ziya Selçuk, İskender ile tartışmasını sürdürüyor.

Farklı bir kameranın açısında ise İskender, elinde ekmek bıçağını Ziya Selçuk'a sapladığı görülüyor.

Yaşanan karmaşa sonrası İskender kaçarken, Ziya Selçuk sendelip yere düşüyor. Ortaya çıkan bu görüntüler dava dosyasına delil olarak sunulacak. Selçuk, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi 'nde yaşamını yitiriken, olay yerinden kaçan Yakup İskender, Atatürk Caddesi 'nde yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan evli ve 1 kız çocuk babası Ziya Selçuk'un cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Cinayet zanlısı Yakup İskender ve Ziya Selçuk'un masada tartışma görüntüleri

Grubun ayakta tartışmaya devam etmesi

Selçuk'un ayırmaya çalışan birine kafa atması

(İKİNCİ KAMERA AÇISI)

İskender'in elindeki bıçakla Selcuk'a doğru hamle yapması

Selçuk'un yere düştesi

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Cinayet zanlısı İskender'in emniyet müdürlüğünden çıkartılıp, adliyeye sevk edilmesi

Emniyet dış plan

Olayın olduğu restorandan dış plan

Ölen Ziya Selçuk'un opak fotoğrafı

'446 MB// 4 DK 2SN'

GÖRÜNTÜ DURUMU: link geçildi

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Otomobil viyadükten uçtu, TIR viyadüklerin arasında kaldı (1)

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu Hamzadere Viyadüğünde 2 otomobil ve 1 TIR çarpıştı. Kazada otomobillerden biri viyadükten aşağı uçarken, TIR viyadüklerin arasında kaldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez geçişi Hamzadere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı kaza sonrası otomobillerden biri viyadükten aşağı düşerken, TIR viyadük üzerinde asılı kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-Viyadükten düşen otomobil

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Kafede çıkan yangın yandaki binalara sıçradı

ÇANAKKALE'de kent merkezinde bir kafede yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın yan tarafından bulunan 2 boş dükkana da sıçradı. Yangında güçlükle söndürülürken, 2 boş dükkan, 2 metruk bina ile 2 apartman zarar gördü.

Çanakkale 'de öğleden sonra Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan bir kafede yangın çıktı. Yangında alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını gören iş yeri sahipleri itfaiye ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yangın sırasında olası bir patlamaya karşı güvenlik çemberi oluşturarak, çevredekilerin yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermedi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiği sırada iş yeri sahipleri, ekiplere geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdi. Polis ekipleri, iş yeri sahiplerini olay yerinden güçlükle uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Öte yandan kısa sürede büyüyen yangın kafenin yan tarafında bulunan 2 boş dükkana da sıçradı. Yangın sırasında kafe ile boş dükkanların üstünde bulunan 2 metruk bina ile 2 apartman zarar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan işyerlerinden ve yangından görüntüler

-Yangından detay görüntüler

-İşyeri sahiplerinin itfaiye ekiplerine tepki göstermesinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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11 YAŞINDAKİ MUSTAFA, İSTİKLAL MARŞI'NI HEM OKUDU HEM HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda Mustafa Parlak (11), marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı. İzleyenleri duygulandıran Parlak, birinci seçildi.

Keçiborlu'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçe, belde ve köylerde bulunan okullar arası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya Kükürt İlköğretim Okulu'ndan katılan 4. sınıf öğrencisi olan Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak 'ın oğlu Mustafa Parlak, marşı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı.

O anlarda Mustafa Parlak'ı dinleyenler de gözyaşlarına hakim olamadı. Herkesin duygulandığı program sonrası Mustafa Parlak büyük alkış aldı. Yarışmada jüri heyeti Mustafa Parlak'ı birinci seçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mustafa Parlak'ın İstiklal Marşı'nı okuması

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA,

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Muğla'da 7 şiddetinden büyük deprem beklenmiyor

MUĞLA'da, deprem çalıştayında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, ildeki en büyük depremin 7 büyüklüğünde olabileceğini belirterek, "Eğer Muğla kentsel dönüşümü ciddi yaparsa, depremlerden yıkılmaz. Ancak ülkemizde 5 şiddetinde bile yıkılan yapılar ve can kayıpları olabiliyor. Bu nedenle ciddi önlemlerle Muğla depremlerden etkilenmez" dedi.

'MUĞLA'DA DİKEY DEĞİL, YATAY YAPILAŞMAYA İZİN VERİYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Muğla'daki yapılaşmanın dikey değil, yatay olarak sağlandığını, bu nedenle Bodrum depreminin şehri etkilemediğini söyledi. Gürün, Türkiye nüfusunun yüzde 95'inin deprem riski taşıyan bölgelerde yaşadığını, bu nedenle depremin bir felaket olamaması için ülkenin tüm paydaşlarıyla depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Elazığ 'da yaşanan deprem felaketini, yaptığı araştırmalar sonucu öncesinde tahmin edip uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür ise, Muğla'da düzenlenen deprem çalıştayında bölgedeki deprem hareketlilikleri hakkında bilgi verdi. Muğla'nın Ege ana graben sisteminin tavan bloğu üzerinde yer aldığını belirten Görür, Muğla'nın kendi fay hatlarının hareketleri dışında Kıbrıs Balıkesir ve İzmir gibi komşularının fay hareketlerinden de etkilendiğini söyledi. Görür, "Muğla'nın hem kendi depremini üreten fay hatları var hem de komşularının depremini üreten fay hatlarından etkileniyor. Ancak yine de Muğla deprem konusunda şanslı. Çünkü burada en büyük deprem 7 şiddetinde olacaktır. Eğer Muğla kentsel dönüşümü ciddi yaparsa, depremlerden yıkılmaz. Ancak ülkemizde 5 şiddetinde bile yıkılan yapılar ve can kayıpları olabiliyor. Bu nedenle ciddi önlemlerle Muğla depremlerden etkilenmez" dedi.

Çalıştayda ayrıca Japon mimar Yoshinori Morıwakı, Dr. Ebru Harmandar, Prof. Dr. Murat Balamir, Dr. Murat Ersen Aksoy, Mimar Cengiz Bektaş ve Doç Dr. Deniz Ülgen sunumlarını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salondan genel görüntü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün konuşması

Prof. Dr. Naci Görür'ün konuşması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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HDP önündeki eylemde 187'nci gün (2)

AİLE SAYISI 120'YE YÜKSELDİ

Diyarbakır 'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylem yapan ailelerin sayısı,187'nci günde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiyken 2018'de kaybolan oğulları Hasan (22) için gelen Fikriye-Zeynel Kılıç çiftinin de katılmasıyla 120'ye yükseldi.

'HDP'DEN BAŞKASI KANDIRAMAZ'

2 yıl önce oğlu Hasan'ın okulu tatil olmasına rağmen Şanlıurfa 'ya gelmemesi üzerine Van 'a gittiğini belirten Zeynel Kılıç, "Mektup bırakmış gideceğine dair. Emniyete gittik. Emniyete şikayette bulundum. Oğlum yok dedim. Oğlumu HDP'den başkası kandıramaz. HDP'den oğlumu istiyorum. Nasıl götürdülerse öyle getirsinler. 2 yıldır yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Yarı ölü yaşıyoruz. Evde huzur yok. Yemek yediğim zaman acaba oğlum yiyor mu yemiyor mu? Bilemiyorum. Sağız ama ölü gibi yaşıyoruz. Hasan, sesimi duyuyorsan gel. Devletten korkma. Yeter ki sen gel. Ben senin arkandayım. Milletin ne diyeceği hiç umurumda da değil. Çünkü o acıyı yaşayan benim" dedi.

'İLK GÖZ AĞRIMDI'

Hasan Kılıç 'ın annesi Fikriye Kılıç da oğlunu çök özlediğini ifade ederek, şunları söyledi: "Oğlumu arıyorum. Gelmesini istiyorum. HDP'den başkası götürmez. Götürdükleri gibi getirsinler. Huzurumuz yok. Oğlum her neredeysen gel. İlk göz ağrımsın. Seni çok özledim oğlum. Bu acıya dayanamıyorum. Gece gündüz babanla ağlıyoruz. Bizim servetimiz önce Allah sonra sizlerdiniz. Ben seni okutmak için gönderdim. Sesimi duyuyorsan gel oğlum. Yeter artık acılarımıza son ver. Allah hiç kimseye yaşatmasın evlat acısını. Herkesin ailesine dönmesini istiyorum. Bu acıyı biz yaşıyoruz kimse değil. HDP'liler kendi çocuklarını göndersin bizimkilerini değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP İl binası önünden detay

Ailelerin oturma eyleminden detay

Zeynel Kılıç'ın konuşması

Fikriye Kılıç'ın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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