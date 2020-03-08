DHA YURT BÜLTENİ- 11 - Son Dakika

Bakan Soylu, Batmanlı kanaat önderi Özdemir'in cenazesine katıldı

BATMAN'da, husumetli aileleri barıştırma girişiminde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Raman aşireti ileri gelenlerinden, kanaat önderi Ferit Özdemir (67), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Raman aşiretinin ileri gelenlerinden 5 çocuk babası Ferit Özdemir, Perşembe günü, husumetli iki aileyi barıştırmak için merkeze bağlı Demirbilek köyüne gitti. Görüşmeler sırasında aileler arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada husumetli aile fertlerinden 2 kişi taş ve sopalarla Ferit Özdemir ise silahla yaralandı. Önce Batman'a, ardından da ambulans uçakla Malatya'daki hastaneye götürülen Özdemir, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Den gece kente getirilen Ferit Özdemir'in cenazesi, bu sabah Çeşmebaşı köyünde toprağa verildi. Özdemir'in cenazesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Raman aşireti mensuplarının yanı sıra 10 bin kişi katıldı. Bakan Soylu, bir süre Ferit Özdemir'in cenazisini omuz verdi.

'İYİLİK İÇİN KOŞTU VE İYİLİK İÇİN HAYATINI KAYBETTİ'

Özdemir'in uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailesine taziye dileklerini illeti. Bakan Soylu, "Hal hatırımızı, birbirimizle olan muhabbetimizi devam ettirdiğimiz Ferit Ağabeyi bugün hakka uğurluyoruz. İyilik için koştu ve iyilik için hayatını kaybetti. Buna şahidiz. Allah hepimizi iyilik yolunda olanlardan eylesin. Ailesine çevresini dostluğunu insanlığını hiç unutmadı. İnşallah kendisinden sonra gelecek çocukları ve torunları da bu istikamet üzerine yürür. Herkese tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Bu arada, kavgada Özdemir'in ölümüne neden olan ismi açıklanmayan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Cenaze töreni

-Cenaze namazanın kılınması

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Cenazenin defin edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

====================

Kavga eden liselileri polis ayırdı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, cuma günü, Gercüş Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulda eğitim gören öğrenciler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler, öğrencileri ayıramayınca polise haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, liselileri güçlükle ayırdı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Kavga anı

-Polisin öğrencileri ayırması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Remziye ÖNER-Kamera: BATMAN,

====================

Jandarmadan trafikteki kadınlara karanfil

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle karanfil dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karakoçan, Kovancılar ve Hankendi ilçelerinde kurulun yol kontrol uygulamasında jandarma ekipleri, kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Jandarma ekiplerinin sürpriziyle karşılaşan kadınlar, teşekkürlerine iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Yol kontrolünde karanfil hediye edilmesi

-İş yerinde çalışan kadınlara karanfil hediye edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

====================

Alanya 'da sıcak hava sonrası sahiller doldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak hava etkisini gösterirken, yerli halk ve turistler sahile akın etti. Turistler denize girmeyi tercih ederken, yerli halk ise plajda güneşlendi.

Alanya'da mart ayıyla birlikte hava sıcaklığı 19-20 dereceleri görürken, yerli halk ve turistler de güneşli havanın keyfini çıkarıyor. Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkaran turistler, denize girdi. Yerli halk ise Kleopatra Plajı'nda güneşlenirken, çocuklar sahilde oyunlar oynadı.

'TATİLE GELDİM, ÇOK BEĞENDİM'

Neredeyse 12 ay güneşli havanın hakim olduğu Alanya'ya diğer şehirler ve yurt dışından da çok sayıda vatandaş gelerek yaşamayı tercih ediyor. 3 ay önce İstanbul 'dan gelerek Alanya'ya yerleşen Erkut Erkan, kısa bir süre önce tatile geldiğini ve çok beğendiğini, buraya yerleşmeye karar verdiğini söyledi. Erkan, "Tatile geldikten sonra buraya yaşamak için karar aldım. Çok beğendim burayı. Şimdi ise güneşleniyoruz. İstanbul'da bazı akrabalarımız var, telefonlaşıyorum. Onlar kışlık kıyafetlerle dolaşırken, ben güneşin tadını çıkarıyorum" dedi.

Alanya'da en çok sosyal yaşamını beğendiğini aktaran Erkan, "İnsanları çok sevecen, sıcak kanlı. Kleopatra Plajı'ndayız, herhalde dünyanın en iyi 7 plajından bir tanesi. Geldik, tadını çıkarıyoruz. Yaşamak da tadını çıkarmak kadar keyifli olacaktır umarım" diye konuştu.

Alanya'da güneşli havanın perşembe günü yerini yağmura bırakacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Sahilde güneşlenen vatandaşlar genel görüntü

Sahilden detay görüntü

RÖP: Erkut Erkan

HABER: Burcu MUTLU- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

==================

Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler (2)

TEMİZLİK İŞÇİLERİ DE İŞLERİNİ BIRAKIP YÜRÜYEŞE KATILDI

Aydın Kuşadası ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin katılımıyla yapılan yürüyüşe 4 kadın temizlik işçisi de destek verdi. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde, ellerinde süpürgelerle temizlik yapan dört kadın belediye işçisi, korteje görünce işlerini bırakıp, yürüşe katılıp, destek verdi. Kadın temizlik işçileri, yürüyüşün ardından ise tekrar işlerinin başına döndü.

Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

==================

Elazığ'daki depremzede kadınlara 8 Mart etkinliği

ELAZIĞ'da depremzede kadınlar için konteyner kentte kurulan özel çadırda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Elazığ Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Doğukent Mahallesi'nde kurulan Konteyner kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel çadır kuruldu. Çadırda kadınlara 8 0Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil hediye dağıtılarak, psiko-sosyal desteği de sağlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt, çadırı kurmalarından amacın kadınların günü kutlamanın yanı depremde etkilenenlere psiko-sosyal desteği sağlamak olduğunu söyledi. Küçükyurt, " Doğukent mahallemizdeki konteyner kentte kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak bir araya geldik. Amacımız, gerek psiko-sosyal destek isteyen, gerek psikolojik olarak yıpranan insanlarımıza moral motivasyonunu sağlamaktır" dedi.

Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kalan yaşayan Suay Akyol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkürlerini ileterek, "Biz depremzedeler için yapılan etkinlik ve bize getirilen hediyeler içinde herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt'un açıklaması

-Suay Akyol'un röportajı

-Çadırın içinden detay

-Kadın ve çocuklara karanfil dağıtımı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

==================