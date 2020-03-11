DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Elazığ'da 20 liraya satılan maske, koronavirüsün etkisiyle 200 liraya çıktı

ELAZIĞ'da, eczanelerde 20 liraya satılan maske fiyatı, koronavirüsün Türkiye 'de de ortaya çıktığının açıklanmasının ardından 200 liraya yükseldi.

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, maske, hijyen için gerekli olan el dezenfektan ve kolonya satışlarında artış yaşandı. Yoğunluğun giderek arttığını anlatan eczacı Ömer Turgut, maske fiyatlarında da yüksek bir artış olduğunu söyledi. Turgut, "Maske fiyatlarımızın bu salgından önce paketi 15-20 lira civarındayken, şu anda 150-200 TL'ye yükseldi" dedi.

Elazığ'da yaşayan Hüseyin Kaya, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından dolayı önlem amaçlı maske aldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Eczacı Ömer Turgut'un açıklaması

Maskelerden detay

Maske almaya gelen vatandaştan detay

Eczaneden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Yunan güvenlik güçleri göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti

EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri biber gazı, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Göçmenler de taş atarak karşılık verdi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için gelen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor. Alanda 13 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor. Yunanistan'ın geçişlere kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin iki gün aranın ardından bugün yine sert müdahalede bulundu.

Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine biber gazı sıkması üzerine burada bekleyen göçmenler de Yunan askerlerine taş atarak karşılık verdi. Bir süre sonra ise göçmenlerin üzerine tazyikli su sıkılarak müdahale edildi. Tazyikli su ve biber gazından etkilenen göçmenler ağaçlık alanlara kaçtı. Bölgede olaylar yer yer sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tampon bölgede bekleyen göçmenler

-Göçmenlerin karşılık vermesi

-Atılan biber gazı kapsüllerinden görüntü

Haber: Mehmet YİRUN/EDİRNE,

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HDP önündeki eylemde 191'inci gün; aile sayısı 126 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı bugün katılan 2 aileyle birlikte 126'ya çıktı. Erzurum'dan eşi Mehmet Salih (37) için gelen Mukaddes Tunar ile oğlu Baran (21) için Van'dan gelen Solmaz Örünç de eylemdeki yerlerini aldı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'ÇOCUKLARIN İÇİN DÖN'

2013 yılında Erzurum'da kaybolan eşi Mehmet Salih için Erzurum'dan gelen 2 çocuk annesi Mukaddes Tunar, kocasına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki eyleme katıldığı söyledi. Eşine dönmesi için çağrıda bulunan Tunar, "Sabah evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Biz ağabeyinde sandık. Aradık, telefonu kapalıydı. Arabasını başka bir yerde bulduk. Telefonu ve yüzüğü içindeydi. Ondan sonra aradık ama bulamadık. 7 yıl oldu. 11 ve 12 yaşında 2 çocuğum var. Mağduruz. Dönmesini istiyoruz. Çocuklarına dönsün, annesine babasına dönsün. Huzur yok. Çünkü her gün aynı konuları konuşuyoruz. HDP'yi seviyordu. Biz taraftarı değildik. Bütün aile istemiyordu. Sempati duyuyordu. HDP'ye de sorduk. Onlardan yanıt alamadık. Orada arkadaşları vardı. Zaten gittikten sonra kimse kimseyi tanımıyor. Eşime dön diyorum. İlk önce çocuklar için dön diyorum. Ailen için dön diyorum. Kimse onun yüzünden mağdur olmasın. Okuyan çocuklarımız var. Artık sabrımız kalmadı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kimse ne yaşadığımızı bilmiyor. Rica ediyorum artık ne olur dön" dedi.

'ACINA DAYANAMIYORUZ'

Van'dan gelen Solmaz Örünç ise, oğlu Baran'ın 5 yıl önce lisede okurken kandırılıp dağa götürüldüğünü söyledi. Örünç, "Kandırdılar götürdüler. Nereden, nasıl götürdüler bilmiyorum. Haber alamıyorum. Sesimi duyurmaya geldim. Lise son sınıftaydı. Okuldan kandırıp götürdüler. Hiç haber alamadık. HDP'ye sorduk, bilmediklerini söylediler. Dön gel Baran. Seni çok seviyorum. Özledik. Gel devletimize sığın. Hepimiz arkandayız. Bu kadar yeter. Acına dayanamıyoruz. Oğlum gelene kadar buradayım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önü

Oturma eylemi yapan ailelerden detay

Mukaddes Tunar'ın konuşması

Solmaz Örünç'ün konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Otomobil içinde koyunlarla yolculuk

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,Osman Çakmaklı,aldığı koyun ve kuzuları otomobilin arka koltuğunda taşıdı.

İslahiye Çevre yolunda hareket halindeki otomobilin arka koltuk ve bölümünde dışarı bakan koyunlar ilginç görüntü oluşturdu.Arka koltuk ve bagaj kısmında bulunan 3 koyun ve 3 kuzu yol boyunca dışarıyı seyrederek yolculuk etti.Küçükbaş hayvan besicisi Osman Çakmaklı,Boğaziçi Mahallesi'nde satın aldığı koyun ve kuzuları 01 FK 024 plakalı otomobilinde sıkışıklık olmaması için arka koltuğu çıkartıp bagaj bölümüyle birlikte yükledi.Çevre yolunda otomobilin içinde yapılan yolculuğu görenler şaşırırken,kırmızı ışıkta durunca karşılaştıkları bu durumu cep telefonu ile görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye çevre yolu

Otomobil içinde koyunlar

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Hekimler korosu, eğitim için türkü söylemeye hazırlanıyor

TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinden Antalya'ya gelen hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda eğitime destek için türkü söyleyecek. Çoğunluğu kadınlardan oluşan hekimler korosu, çalışmalarını sürdürüyor.

14 Mart Tıp Bayramı'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinden Antalya'ya gelen Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyesi doktorlar, eğitim hayatında maddi zorluklar yaşayan öğrenciler için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Senfoni orkestrasının çalacağı koroda 35'i kadın 50 doktor 16 eseri seslendirirecek. Türk Sanat Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü de konuk sanatçı olarak konsere katılacak. 100 liradan satışa çıkan 800 biletin yarısından fazlası satıldı.

'Doktorlar Eğitim İçin Söylüyor' projesi kapsamında Avustralya 'da yaşayan müzisyen İskender Ozan Toprak da şef olarak Türkiye'ye geldi. Konyaaltı ilçesindeki Zeki Balcı Öğretmenevi'nde hazırlıklarını sürdüren koro, ağırlıklı olarak geleneksel halk müziği eserlerini seslendirecek. 14 Mart'a kadar koro ile çalışmaları bitirmiş olacaklarını ve çok güzel ilerlediklerini ifade eden şef Toprak, "50 kişilik bir koro ile güzel bir çalışma yapacağız. O gün gelen dinleyicilerimiz güzel bir çalışma görecek. 16 eserden oluşan bir repertuarımız var. Türkiye'nin her yerinden farklı eserler olacak. Kaşık sesleri olacak. Solo ve koro eserlerimiz olacak" diye konuştu.

Toprak, yarından itibaren koro ile senfoniyi bir araya getireceklerini de kaydetti.

Koro çalışmalarında hekimlerin eğlenerek çalıştıkları dikkati çekti. Halk oyunları konusunda tecrübesi olan bazı kadın hekimlerin kaşık havası eşliğinde oynaması meslektaşları tarafından alkışlarla desteklendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hekimlerden genel görüntü

Koro halinde türkü söylemeleri

Kaşık havası

Kaşıkların çalması

Ellerindeki repertuardan detay

Şef İskender Ozan Toprak'tan detey

Röp: İskender Ozan Toprak

Bağlama ve ud detayı

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,