DHA YURT BÜLTENİ- 11 - Son Dakika

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

SİNOP'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sinop- Boyabat yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobille 34 CF 756 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sinop'taki hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kaza yeri detayları

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA

=============================

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)

KAZADA ÖLENLERİN ÜÇÜ KARDEŞ

Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların isimleri belirlendi. Kazada 57 DN 678 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin (34) ile eşi Hülya Sucu (37) ağır yaralanırken, çocukları Elif Naz (10), Sevde (8) ve Feyza Sucu (7) ile yeğeni Tuğçe Nur Civelek (10) hayatını kaybetti. Kazada sürücüsü belirlenemeyen 34 CF 756 plakalı otomobildeki Salih Torun (65), Levent Torun (38), Ümit Şahin (48) ve Metin Şahin (52) ise yaralandı.

Haber: SİNOP,

===============================

Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü

YUNANİSTAN'ın İstanköy (Kos) Adası'nda mahsur kalan 14 Türk ve 1 Kolombiya vatandaşı bugün yapılan özel bir feribot seferi ile Bodrum'a getirildi.

Türkiye'nin koronavirüs (kovid-19) salgını görülen ülkeler için aldığı önlemler kapsamında, geçen cuma günü yapılması gereken Kos- Bodrum feribot seferleri alınan tavsiye kararına uyularak yapılmadı. Feribot seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Bodrum'da 35 Yunan vatandaşı, Kos'ta da bulunan 14 Türk ve 1 Kolombiya uyruklu vatandaş mahsur kaldı. Sabah saatlerinde özel sefer yapan 'Fahri Kaptan 3' isimli feribot, 35 Yunan yolcu ile birlikte Bodrum'dan Kos adasına hareket etti. Yunan yolcuları Kos adasına bırakan feribot 14 Türk yolcu ve 1 Kolombiya uyruklu yolcuyu alarak Bodrum'a döndü. Feribottan tek tek indirilen yolcular Bodrum Gümrük Kapısı'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Termal kameralarla kontrol edilen yolcular gerekli tedbirler alındıktan sonra gümrükten çıkış yaptı. Bodrum Gümrük Kapısı'nda geniş güvenlik önlemleri alınırken, feribot gelmeden önce ve yolcuların gümrük sahasından ayrılmasının ardından dezenfekte işlemi yapıldı.

YUNAN ADALARI'NA YAPILAN SEFERLER DURDURULDU

Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunlerı söyledi:

"Resmi olarak Bodrum'dan Yunanistan'a yapılan seferlerde kısıtlama ve iptal söz konusu değil. Biz insiyatif kullanarak dünyadaki yayılımı da göz önüne alarak seferleri durdurma kararı aldık. Fakat Bodrum'da ve karşı tarafta mahsur kalan yolcular vardı. Buradan oraya ve oradan buraya yolcuları getirmek için özel bir sefer düzenledik. Bugün saat 13.00 civarında burdan 35 yolcu ile hareket ettik. O yolcuları karşı tarafa bıraktık. Aynı şekilde saat 14: 00 civarı 15 vatandaşımızı alıp geri getirdik. Bugün itibarıyla seferler durmuş vaziyette. Bundan sonra ucu açık bir şekilde seferlerin ne zaman yapılacağını bilemiyoruz. Resmi olarak gerekli mercilerimiz alınacak kararları, tedbirleri, uygulamaları tarafımıza ulaştıracaklardır ve bizde buna göre hareket edeceğiz" dedi.

Kos'dan dönen Ahmet Baykal, "Feribottan teker teker indirildik. Önce termal kameradan, ardından sağlık kontrolünden geçtik. Kos'da restoranlar, kafeler ve birçok işletme kapalı. Biz orada seferler iptal edilince 2 tam gün ve yarım gün kaldık" dedi.

Yolcu Mert Elbirliler ise Kos'da şüpheli bir vaka olduğunu ve bunun üzerine her yeri kapattıklarını ifade etti. Sağlık kontrollerinin olması gerektiği gibi olduğunu söyleyen Elbirliler, sağlık ekiplerinin 14 gün boyunca kimseyle görüşmeyin uyarısında bulunduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Feribotun içindeki Türk yolculardan genel, detay görüntü

-Bodrum limanında yapılan dezenfekte çalışması

-Feribotun gelişi

-Feribotun limana yanaşması

-Yolcuların teker teker inmesi

-Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder röportaj

-Yolcuların inişi genel,detay

-Dezenfekte çalışması için ekipleri feribota gitmesi

-Gümrük kapısından çıkış yapan yolcular

-Feribottan inen Ahmet Baykal röportaj

-Feribottan inen Mert Elbirliler röportaj

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

======================================

57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı

ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ 'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, akşam saatlerinde Edirne 'nin Keşan ilçesine ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'nci yıldönümü nedeniyle 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcilerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden Cuma günü yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla yürüyerek akşam saatlerinde ulaştığı Keşan'da soğuk ve yağışlı havaya rağmen alkışlarla karşılandı. Kokrtejin en önünde atlılar da yer aldı. Keşan'a ulaşan 57'nci Alay'a, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi mevkiinde 27'inci Alay'ı temsil eden yürüyüşçüler katıldı. 57'nci Alay'ın Keşan'a gelişi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 57'nci Alay kortejinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Savaşları, millet olma bilincine eriştiğimiz atalarımızın geri dönmeyi düşünmeden canlarını vatan uğruna feda ettikleri büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kahraman olarak tarih sahnesine çıktığı, tarihin akışını değiştirdiği bir noktadayız. Çanakkale Savaşları'nda canlarını ortaya koyan adını tarihe ve kalplere 'kahraman birlik' olarak yazdıran 57'inci Alay'ı bu yıl da Keşan'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Grubun sözcüsü Hikmet Selim Yılmaz da, karşılamadan dolayı Keşan Belediyesi ve halkına teşekkür etti. Grubun, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra yarın, saat 09.00'da Çanakkale'ye yola çıkacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-57'nci Alay korteji

-Kortejde yer alanlar

-Meydandaki tören

-Törene katılanlar

-Atlılar

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

==============================

Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın

BİLECİK'te, akaryakıt istasyonundaki lokantada çıkan yangın, idare binasına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.

Bilecik- Bozüyük yolunun 15'inci kilometresinde akaryakıt istasyonunda, 2 katlı lokantada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek akaryakıt istasyonunun idari binasına da sıçradı. Olay yerine Bilecik, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt'ten çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, yangın pompa ve akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

==================================

Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Serdivan Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Dükkan sahibi Rıfat S. yanında Mehmet İ. ile beraber kiracısı Feridun G.'nin işlettiği restorana geldi. Feridun G. ile Rıfat S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye fırlatması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı. Arbede sırasında Feridun G., Mehmet İ.'yi bıçaklarken, Rıfat S. ise darbedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde incelemede bulundu. Feridun G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olayın meydana geldiği iş yeri detayı

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

================================

Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Kızılay 'a ait bir arazide köpek dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Köpek dövüşünü izlemeye gelen 30 kişiye toplam 5 bin 610 lira idari para cezası kesildi.

Köpek dövüştürüldüğü ihbarını alan Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Salihli'nin Yenipazar Mahallesinde Kızılay'a ait araziye baskın düzenlendi. Operasyonda 5'i kangal olan köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen B.Y (19), Ş.M.Ç (19) ve T.A (48) yakalandı. Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 3 şüpheli hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 11. Maddesi kapsamında 21 bin 490 TL para cezası, köpek dövüşünü seyretmeye gelen 30 kişiye de Kabahatler Kanunu kapsamımnda toplam 5 bin 610 TL idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 5 Kangal cinsi köpek ise Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Bu arada jandarma ekiplerinin köpek dövüştürülen alana yapılan baskın, drone ile havadan da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Baskın alanının drone ile çekilmiş görüntüleri

Haber: Emre Saçlı/SALİHLİ (Manisa),

============================