DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Samsun'da tramvay kazaları güvenlik kemerasında

SAMSUN'da günde yaklaşık 75 bin kişinin taşındığı hafif raylı sistemde tramvayların karıştığı trafik kazaları güvenlik kameralarına anbe an yansıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan ve 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete giren Hafif Raylı Sistem'de 35'i kadın, 85 makinist görev yapıyor. Samulaş A.Ş. tarafından işletilen hafif raylı sistemde 36 kilometrelik hatta, 43 durak bulunurken, 8'i yerli üretim 29 tramvay hizmet veriyor. Tramvaylarla günde ortalama 75 bin kişi taşınıyor. Tramvaylarla kimi zaman araçların kimi zamanda yayaların karıştığı trafik kazaları meydana geliyor. Kural ihlalleri trafik kazalara neden olurken zaman zaman da yayaların dikkatsizliği nedeniyle de kazalar oluşabiliyor. Meydana gelen küçük çaplı kazalar ise güvenlik kameraları tarafından anbe an kaydedildi.

Adanalılar 'Evde kal' uyarısını dikkate aldı, sokaklar boş kaldı

ADANA'da, cadde ve sokaklar, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' uyarısının ardından boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı 'evde kal' uyarısını dikkate alan Adanalılar, yalnızca acil ihtiyaç halinde sokağa çıkıyor. Vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği ve neredeyse 7 gün 24 saat boyunca yoğunluğun hiç azalmadığı kentin işlek noktaları boş kaldı. Kentteki birçok iş yeri de faaliyetini durdurdu. Vatandaşlar işe veya hastaneye gitmek haricinde dışarı çıkmayıp, evde kalmayı tercih ederken dışarı çıkan bazı kişilerin de eldiven ve maske takarak tedbir aldığı görüldü.

İLK DEFA BÖYLE BOŞ GÖRDÜM

Kentin en işlek noktalarından biri olan Toros Caddesi'nde 21 yıldır berberlik yaptığını söyleyen Ahmet Tekakan, "İlk defa bu caddeyi bu kadar boş gördüm. Tabi ki her şeyden önce sağlık gelir ama bilmiyorum nasıl olacak? Yakında alışveriş merkezleri de kapanır. Tüm esnaf boş oturuyor. Bir çare bulmak lazım" dedi.

Atatürk Parkı'nda güvercin yemi satan Emrullah Maksom ise salgından önce parkın çok kalabalık olduğunu ama artık güvercinleri beslemeye dahi kimsenin gelmediğini dile getirdi. İnsanların evde kalmasının doğru olduğunu söyleyen Maksom kendisinin de sadece güvercinleri beslemek için dışarı çıktığını söyledi.

Konak Meydanı'ndaki banklar boş kalmadı

KORONAVİRÜSTEN korunmak için yapılan uyarılar kapsamında, uzmanlar şehir meydanlarındaki banklarda oturmamaları noktasında vatandaşları uyardı. Bazı şehirlerde, belediye ekipleri bankları kaldırırken, İzmir'deki bazı vatandaşlar bu uyarıları dinlemeyip banklarda oturarak vakit geçirmeye devam etti.

Koronavirüse karşı alınan sosyal kısıtlama kararları kapsamında birçok işyerinin kapanmasının ardından, uzmanlardan şehir meydanlarındaki ve sokaklarındaki banklarda oturmamaları konusunda vatandaşlara uyarı geldi. Bazı şehirlerde bu uyarılar hem vatandaşlar hem de belediyelerce karşılık buldu. Denizli'deki Bayramyeri Meydanı'nda, özellikle yaşlıların kullandığı banklar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. İzmir'in meşhur Konak Meydanı'ndaki banklarda oturan bazı vatandaşlar ise, koronavirüsten korkmadıklarını ve banklarda oturmaktan çekinmediklerini söyledi.

'MECBUR ÇIKIP, OTURUYORUZ'

Vatandaşlardan Hüseyin Çelik, "Banklarda oturmayın diyorlar ama mecbur oturacağız. Evde kala kala olmaz. Bankta yanıma biri oturursa da tedirgin olmuyorum. Yapacak bir şey yok, virüsten de çekinmiyorum" dedi.

Bir diğer vatandaş Yaşar Gülekaslan ise, "İnsan evde sıkılıyor sürekli oturmaktan. Gerçi herkeste ölüm korkusu da var ama insanlar da bazen çıkmak istiyor dışarıya. Her yerde temizlik yapılıyor, bu biraz bize güven verdi. Ama bu virüs dünyayı sarsıyor, bundan korkmayan kimse yok. Türkiye'de de iyi önlemler alındığını görüyoruz. Bu biraz da olsa bizi rahatlatıyor" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, YouTube kanalında öğrenciler için eğitici film yayınlıyor

KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası, YouTube kanalından öğrenciler için eğitici film yayınlamaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından, öğrencilerin bu süreci evde geçirirken de eğitimle ve bilimle iç içe olması amacıyla bir çalışma başlattı. Bu kapsamda belediyenin YouTube kanalından 'Bilim Bakalım' temalı eğitici videolar yayınlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, içinde bulunduğumuz günlerin virüsün yayılmaması için çok önemli olduğunu belirterek, resmi kurumların açıklamaları haricinde söylenenleri dikkate almadan, panik yapmadan tedbir alarak bu sürecin atlatılacağını söyledi. Öğrencilerin evde bulundukları dönemde onlar için önemli bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, öğrencilere Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim Merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde çekilen ve bilimin her dalından bilgiler anlatan kısa filmleri izleyerek hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini tavsiye etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 50 bölümden oluşan "Bilim Bakalımö isimli filmler, her bölümünde farklı bir konuya değinerek izleyenlere; Konya Bilim Merkezi'nde bulunan atölyelerin yanı sıra bilim tarihinde iz bırakan Müslüman bilim insanların hayatları, buluşları ve bilim dünyasında merak edilenleri anlatıyor. 7'den 70'e her kesime hitap eden "Bilim Bakalımö filmlerini izlemek isteyenler Konya Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalını ziyaret ederek filmlere ulaşabiliyor.

Uzman Doktor Tomul: Refakatçi ve ziyaretçilerden anlayış bekliyoruz

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zehra Doğan Tomul, koronavirüs salgınında sonra özellikle hastanelere gelenlerin önlemleri sıkı tutması ve anlayışlı olması gerektiğini söyleyerek, "Mümkün olduğunca refakatçi almıyoruz. Ziyaretçi gelmesi şu an için durduruldu" dedi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkileri artarak devam eden yeni tip koronavirüs nedeniyle insan kalabalığının yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararı alınırken hastane, eczane ve sağlık ocakları gibi kurumlar açık kalmaya devam ediyor. Adana'da özel bir hastanede görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Doğan Tomul, koronavirüs hastalığının semptomlarını gösteren kişinin gerekli işlemlerden sonra hastaneye gelmeye çekinmemesi gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra kronik hastalığı olan ya da acil olmayan herhangi bir durum için bu yoğun dönemde hastaneye gelmenin doğru olmadığını belirten Tomul, "Tüm hastaneler önlemlerini aldı. Koronavirüs şüphesi taşıyan kişiler hastanelere güvenebilir. Onun dışında durumu acil olmayanlar yoğunluk olmaması adına evinde kalmalıdır. Kronik hastalığı olanlar da ilaçlarını direkt olarak eczaneden temin edebilir" dedi.

'EL YIKAMA ÇOK ÖNEMLİ'

Hastaneye gelen herkesin kapıda ateş ölçümünün yapıldığını ayrıca maske ve eldiven takılmasının önerildiğini belirten Uzman Doktor Tomul, gelen kişinin özellikle el yıkamaya dikkat etmesi gerektiğini bunun yanı sıra sosyal mesafe olan bir metre aralığını da korumasının önemli olduğunu söyledi. Açıklanan tedbirlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Tomul, şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye'de aynı uyarılar yapıldı. Yaklaşık 30 saniye kadar sabunla elimizi detaylı bir şekilde yıkamalıyız. Hastane ya da herhangi bir yere geldiğimizde ne olursa olsun elimizi sık sık yıkayacağız. Bunun dışında özellikle hasta yakınları meselesi var. Mümkün olduğunca refakatçi almıyoruz. Ziyaretçi gelmesi şu an için durduruldu. İnsanlar hastaları hakkında bilgi almak için telefonu kullanmalı ve hastanelerde yoğunluk yaratmamalıdır."

'HASTANEYE GELMEYE KORKUYORUZ'

Kardeşiyle birlikte hastaneye geldiğini belirten Sultan Aslan ise hastane içinde yürürken çekinerek davrandığını ve soluk almaya bile korktuğunu söyledi. Birçok hastalığı olan insanın hastanede bulunmasından dolayı çekindiğini belirten Aslan, "İster istemez bir yere dokunmamaya çalıştım. Ellerimi de çıkar çıkmaz yıkadım" dedi.

Oğlu hasta olduğu için hastaneye geldiğini söyleyen Ela Kiser ise, "Açıkçası çocuğumu çekinerek getirdim. Salgından biz de korkuyoruz. Çocuğumla birlikte maske ve eldiven taktık. Herkesin gereken sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Umarım bugünleri atlatırız" diye konuştu.

Halk pazarında koranvirüs önlemi, gıdalar poşetlendi, pazarcı maske ve eldiven taktı -TEKRAR

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde haftada bir kurulan Halk Pazarı'nda sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcılar koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler görüntü karşısında, önce şaşırsalarda sonra alınan önlemlerden memnun kaldı.

Kemeraltı Mahallesi'nde, her hafta perşembe günleri iki katlı Belediye Kapalı Çok Amaçlı Hizmet binasının zemin katında kurulan Halk Pazarı'nda, koranvirüsün yayılmasına dair alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi. Koronavirüs (Kolvid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri sabah saatlerinde pazarcılara tüm sebze ve meyvelerin poşete konulmasını, kendilerinin de koruyucu maske ile eldiven takmasını tebliğ etti. Pazarcılar, yapılan tebligata uyarak tüm gıda ürünlerini poşetledi. Ardından zabıta ekipleri Halk Pazarı'nı açtı. Pazardaki 170 tezgahta, sebze ve meyvelerin hepsi poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcıların çoğunluğu ise koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler alınan önlemleri görünce şaşırdı ancak daha sonra memnun kaldı.

Hal Pazarı'nda 35 yıldır tezgah açan Ahmet Çokdülger (66), "Geç kalınmış bir tedbir. Ama geç olsun güç olmasın, Hem bizim hem de pazara gelen vatandaşların sağlığı için çok önemli bir uygulama" dedi.

Pazar esnafından Gülben Dilvan (28) de sabah zabıta ekiplerinin gelip önlemleri kendilerine tebliği etmesiyle ürünlerini poşetlediklerini belirtip, "Uygulamanın bizim içinde alışverişe gelenler için de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Böylelikle çok fazla temastan da kaçınılmış oluyor" dedi.

Pazarcı Bilgin Demir (30) ise, "Her yerde koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alınıyor. Sizlerde bu şekilde tedbirimizi aldık. Pazara gelenler ilk olarak şaşırıyor sonra yerinde karar diyor. Ürünlerin poşetlenmesi yerinde bir uygulama oldu. Böylelikle, seçmek için dokunulmadığı için temas yoluyla virüsün başkalarına da taşınması büyük oranda önlenmiş oldu" dedi.

Elektrik malzemeleri satışı yapan dükkan işleten Ali Can Kertoğulları, "Koranivirüse karşı kendimi korumak için maske ve eldivenle dolaşıyorum. Sabah pazara alışverişe geldiğimde çok şaşırdım. Belediye ekiplerinin almış oldukları bu karar için teşekkür ederim. Herkes için en iyisi bu" dedi.

Bazı pazarcılar koruyucu maske ve eldiven takarken kimileri sadece eldiven takmayı tercih ettikleri görüldü. Pazarcı kadınların ise başlarına bağladıkları eşarpları ağız çevresine dolayarak önlem alması dikkati çekti.

Öte yandan belediye ekiplerinin pazarcılara poşet tedariki için destek olacağı öğrenildi.

'Sebze meyvede 'seç-al' yasaklansın' -TEKRAR

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) yönetim kurulu üyesi ve Antalya Toptancı Hal esnafından Cüneyt Doğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çağrıda bulunarak, tüm sebze ve meyve satışlarında tezgahtarların steril eldiven kullanmasının sağlanması ve vatandaşa 'seç-al' şeklindeki satışın yasaklanmasını istedi.

ATB yönetim kurulu üyesi ve Antalya Toptancı Hal esnafından Cüneyt Doğan, semt pazarları, market, manavlarda sebze ve meyve satışında Türk halkının genellikle ürünleri tek eliyle kontrol ederek ve beğenmediğini geri bırakarak satın aldığını söyledi. Doğan, "Halkımız sebze ve meyveyi seçerek almayı seviyor. Malum şu anda tüm dünyada etkili ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını var. Bu virüsün temas yoluyla bulaştığı söyleniyor. Dolayısıyla tüm market, manav ve pazarlarda sebze ve meyvelerin seç-al yöntemiyle alınması yasaklanmalı" dedi.

Bir kişi domates alırken tek tek elleyip, beğenmediğini geri bıraktığını belirten Doğan, "İkinci bir kişi geliyor aynı şekilde domatesi elleyip bırakıyor. Derken üçüncü kişi gelip o domatesi satın alıyor. Eğer önceki iki kişiden birinde koronavirüs varsa domatese bulaşmış olacak ve virüsün yayılmasına sebep olabilir. Eğer 'seç-al yöntemi devam ederse, vatandaşlarımız aldıkları sebze ve meyve ürünleri, mikrobu öldürme özelliği olduğu için mutlaka sirkeli suyla yıkamalıdır" dedi. Cüneyt Doğan, tezgahtarların steril eldiven kullanmasının sağlanması gerektiğini de vurguladı.

'SATIŞLARIMIZ SEÇME OLMAZSA DÜŞER'

Doğan'ın pazar ve marketlerdeki sebze ve meyvelerde, 'Seç-al' yönteminin yasaklanması önerisi, karşılık bulmadı. Antalya'nın Uncalı Semti'ndeki Pazartesi Semt Pazarı'nda tezgah açan Ercan Ceylani, "Biz de bunu isteriz ama vatandaş bunu tercih etmez" derken 15 yıllık pazarcı Arif Zeybekoğlu, "Antalya'da bu sistem olmaz, yasaklanmaz. Bizim satışlarımız seçmece olmazsa düşer. Halk bizim seçip paketlememizi istemez" dedi.

'ANTALYA'DA SEÇME KALKMAZ'

Semt pazarında koronavirüse karşı maskeyle gezen Süleyman Baskın ise öneriyi makul buldu, "Düzgün koyarlarsa seçmeden alırım. Ama maalesef karışık koyuyorlar. Seçerek alırım" dedi. Pazarın 21 yıllık esnafı Bayram Gültekin ise "Seçmece olmasa daha iyi olur. Bazı müşteriler çok seçmek istiyor. Antalya'da seçmek serbest. Virüs de gelse kıyamet de kopsa Antalya'da seçme işi kalkmaz" dedi.

ÖKSÜRÜKLE DE BULAŞIR

Akdeniz Üniversitesi'nde çalışan semt pazarında alışveriş yapan Burcu Özer ise önerinin koronavirüs dönemine mahsus olduğunu savundu. Özer, "Pazarda seçme her daim olacak. Seçerek almayı tercih ederim. Virüslü insan öksürdüğü zaman virüsü her zaman her türlü bulaştırır. Seçmemek mantıklı gelmedi. Önde farklı arkaya farklı ürün koyarlar. Esnaf sürekli para elliyor onun ürünü ellemesi ne kadar mantıklı" dedi.

Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 4'üncü gün

TUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi botunun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü.

Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde eğitim yapan, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot 17 Mart'ta devrildi. Bottaki 4 asker, suya düştü. Askerlerden 3'ü, kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Güneş'in akıntıya kapılmasının ardından bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van jandarma komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ emniyet müdürlüklerinde görevli su altı arama- kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü. Ekipler, Munzur Nehri'nin Tunceli merkezden geçen bölümünden başlayarak, Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yaptı; ancak Güneş'ten ize rastlanmadı.

VALİ SONEL, AİLEYİ BİLGİLENDİRDİ

Tunceli Valisi Tuncay Sonel de kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş ve annesi Aysel Güneş'e arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sivas'ta cuma namazı çağrısı karşılık buldu

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararına Sivas'ta halkın riayet ettiği görüldü. Camilere namaz için giden olmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazlarına ara verilmesi kararının ardından Sivas'ta vatandaşlar bugün evinde kalarak camiye gitmedi. Virüsten önce çok sayıda vatandaşın aynı anda namaz kıldığı ve avluya sığmadığı camiler koronavirüs nedeniyle uzun yıllar sonra ilk kez boş kaldı. Polis ekipleri namaz saatinde kentin simgelerinden Ulu Cami'nin giriş kapılarında güvenlik önlemi aldı. Öğle ezanının okunmasının ardından Ulu Cami müezzini hoparlörden vatandaşlara, namazlarını evde kılmaları konusunda uyarıda bulunarak, salgın hastalıktan kurtulmak için dua edilmesi çağrısı yaptı.

Vatandaşlar uyarılara uymayınca, banklar kaldırıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi'nde genellikle yaşlıların kullandığı meydan ve parklardaki banklar, koronavirüs önlemleri kapsamında kaldırıldı.

Edremit Belediyesi, Çin'de ortaya çıkıp Türkiye'de görülen koronavirüse karşı önlem almaya devam ediyor. Vatandaşlar 'evde kalın' uyarılarına rağmen meydan ve parklara çıkınca, belediye ekipleri buradaki oturma gruplarının kaldırılmasına karar verdi. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan meydan ve parklardaki banklar geçici bir süre için kaldırıldı. Bazı bankların ise etrafına oturulmaması için şerit çekildi.

Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı

RİZE'de alınan kararla kuaför, berber ve güzellik salonları koronavirüs önlemleri kapsamında 15 gün süreyle kapatıldı.

Rize Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, üyelerinden gelen talepler üzerine kuaför ve berber dükkanlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici sürüyle kapatılmasını gündeme getirdi. Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Rize Valiliği Toplum Sağlığı Başkanlığı'nca yapılan görüşmeler sonrası, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 15 gün süreyle kapatılmasına kararı verildi.

Rize Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gündoğan, Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmaması için birçok konuda önlem alınmasının gerektiğine söyledi. Gündoğan, "Berber ve kuaför esnafımız iş yerlerimizde 1 saate yakın müşterilerle yakın temas kurmak zorunda. Bu yüzden mesleğimiz hem bizim için hem de müşterimiz için risk oluşturuyor. Bu yüzden kuaför ve berberlerin bir süreliğine kapatılması ya da çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidilmesini talep ettik. Görüşmeler sonunda bu talebimiz haklı bulunarak onaylandı. 15 gün boyunca iş yerlerimizi açamayacağız. Konuyu üyelerimize bildirdik. Onların ve müşterilerinin sağlığı için bu önemli bir tedbirdir. Bizler meslek odaları olarak kararlar alabiliriz. Herkesin kendi hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Bu konuda devlete yardımcı olmamız lazım" dedi.

'TÜRKİYE GENELİNDE DE BÖYLE BİR KARAR ALINMALI'

Gündoğan bu kararın tüm Türkiye'de uygulanması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu konuyu gündeme almalı. Berberlerde kuaförlerde risk gurubunda yer alıyor. En azından bizim yaptığımız gibi 15 gün boyunca tedbir amaçlı kapama yapılabilirdi. Bu zamanda kuluçka dönemi için yeterli. El ele vererek bu virüsten kurtulabiliriz. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz risk altında olduğundan dolayı Türkiye genelinde de böyle bir karar alınmasını tavsiye ediyoruzö diye konuştu.

'İŞ YERİMİZİ BUGÜNDEN İTİBAREN KAPATTIK'

Kuaför Selçuk Ekşioğlu kapatılma kararının doğru olduğunu belirterek "Bizim ve müşterilerimizin sağlığı açısından bu gerekliydi. Bizde bu konuda olumlu görüş verdik ve iş yerimizi bugünden itibaren kapattık. Ödemelerimiz var müşterilerimize karşı sorumluluğumuz var fakat önce sağlık dedikö dedi.

Kadın kuaförü Keramet Karafazlı da kararın yerinde olduğunu ifade ederek, "İnsanlarla sürekli yakın temas halinde olmamız gerekiyor. Bizim açımızdan müşterilerimizin sağlığı için bir süre kapalı olmamız yerinde bir karar olmuştur. Müşterilerimiz arayıp soruyor ve bu durumu anlayışla karşılıyorlar. Onlarda sürecin farkındalar. Hastalığın durumuna öre 15 gün sonra durumu tekrar değerlendireceğiz. Bizde sosyal medya aracılığı ile müşterilerimize bu durumu ulaşarak bildirdikö diye konuştu.

VATANDAŞLAR KARARI DESTEKLİYOR

Vatandaşlarda alınan yasağı desteklediklerini belirtti. Yavuz Karaosman kapatma kararını desteklediğini söyleyerek, "Kuaförlerden çoluk çocuğumuza virüs alıp taşıyabiliriz. Bu kararı doğru buluyorumö dedi. Hasan Delibalta ise "Herkesin her kesimin tedbir almasını gerekiyor. Bir kişinin 400 kişiye bu virüsü bulaştırma riski varmış. Daha sıkı tedbirler alınmalıydı. Kuaförlerde kahvehaneler gibi kapatılmalıydı. Şu an kapatıldı. Camilere gidemiyorum içimiz buruk. Ama sağlıktan ötesi yok. Devletimizi destekliyoruz" dedi.

Adıyaman'da camilerde koronavirüs önlemi

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ve cuma namazlarına ara verilmesi nedeniyle Adıyaman'da camilerin kapılarına uyarı yazısı asıldı. Uyarıları dikkate alan cemaat namazlarını evde kılmayı tercih etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından salgın haline gelen koronavirüs önlemleri kapsamında kentte bulunan camilerin kapılarına 'Salgın riskinin sonra erinceye kadar camilerde vakit namazları ve cuma namazı kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılın' şeklinde yazı asıldı. Vatandaşlar uyarıları dikkate alarak namazlarını evlerinde kılmayı tercih etti.

Konya'da koronavirüs için cuma namazı önlemi

KONYA'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüse tedbir amaçlı cemaatle ibadete cuma namazlarında ara verilmesi kararının ardından camilerin kapısı kilitlendi. Cuma namazını kılmaya gelen az sayıda kişi de cami önünde bekleyen polis tarafından uyarılıp geri gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüse tedbir amaçlı cemaatle birlikte cuma ve kandil namazına arı verilmesi kararı alındı. Kararın ardından İl Müftülüğü tarafından tüm camilerin kapıları kilitlendi. Poliste kent genelindeki camilerin önünde enlem alıp, namaz kılmaya gelenleri uyarıp, geri gönderdi. Normal dönemde yüzlerce kişinin geldiği Mevlana Müzesi yanındaki Sultan Selim Camisine ise çok az sayıda cuma namazını kılmaya gelenler oldu. Onlarda polis tarafından uyarılıp, geri gönderildi.

