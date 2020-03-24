DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Hastaneden kaçan Fas uyruklu koronavirüs şüphesi, alarma geçirdi

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi nedeniyle tedaviye alınan ve gece saatlerinde hastaneden kaçtığı ileri sürülen Faslı Nadia Atbeghail, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri tarafından yaşadığı evde bulunan kadın, özel giysili sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Fas uyruklu Nadia Atbeghail, nefes darlığı şikayetiyle dün öğle saatlerinde Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesi bulunan kadın, tedaviye alındı. Gerekli testleri yapılan ve Türkçe bilmeyen Atbeghail, iddiaya göre karantinaya alınmak istenince bugün sabah saat 04.00 sıralarında hastaneden kaçtı. Sağlık personelinin ihbarı üzerine, polis ekipleri Atbeghail'i arama çalışması başlattı.

Faslı kadın, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bulundu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen kadın, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mahalle sakinleri ise yaşanan olayı endişeli içinde izledi.

Nadia Atbeghail'in birlikte yaşadığı erkek arkadaşının kardeşi Rukiye Sağdıç, "Dün gece, hastanenin acil bölümündeki işi bitince oradan ayrılmış. Türkçe bilmediği için de kimseye bir şey söylememiş. Hastaneden kaçtı, zannetmişler. Koronavirüs testi yapmışlar, negatif çıkmış. Aslında kimseden kaçmamış. Habersiz gidince yanlış anlaşılmış. Tedbir amacıyla yeniden hastaneye götürüldü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nadia Atbeghail'in yaşadığı sokaktan görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Ambulanstan görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Evin mutfağı alev alev yandı

DÜZCE'de bir evin mutfağında yangın çıktı. Mutfaktan alevler yükselirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öğle saatlerinde Burhaniye Mahallesi'nde Nazmiye Baş'a ait 2 katlı evin birinci katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri yangını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Mutfaktan alevler yükselirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bina hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ev yanarken görüntü

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin görüntüsü

Sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü

Yanan evin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Baraj gölünde kıyıya vuran balıkları çuvallarla topladılar

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nın suları çekilince balıklar kıyıya vurdu. Çevre mahalle sakinleri, çuvallarla balık topladı.

İnegöl ilçesinde elektrik üretiminin yapıldığı Boğazköy Barajı'nda kapaklar açılınca su seviyesi düştü, balıklar kıyıya vurdu. Çevre mahallelerde oturan vatandaşlar, can çekişen balıkları çuvallara koyup, evlerine götürdü. Baraj kıyısındaki kırsal Hamzabey Mahallesi'nin muhtarı Sadullah Arda, "Daha önceden de barajın suları çekilince aynı manzara olmuştu. Biz de balıkların suya ulaşmalarını sağlamak için belediyenin desteğiyle kanal açmıştık. Fakat yine aynı manzara oldu. Balıklar kıyıya vurdu diyebiliriz. Balıkların zehirlenmesi söz konusu değil. Sadece su seviyesi aniden düşünce bu manzara yaşanıyor. Vatandaşlar gelip çuvallarla topluyorlar" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balık toplamaları

-Muhtarın açıklaması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa)

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Marmaris'te polis merkezlerinde koronavirüs önlemi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet hizmet binaları girişinde ateş ölçer cihazları konuldu. Maskeli ve eldivenli polisler gelen vatandaşların ateşini ölçü, el dezenfektanı ikram ettikten sonra içeri aldı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il emniyet müdürlüklerine ateş ölçer konulması için genelge gönderdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis merkezi girişine de bu kapsamda ateş ölçer cihazlar konuldu. Maske ve eldivenli nöbetçi polisler, gelen vatandaşların önce ateşini ölçtü ardından da el dezenfektanı ikram ettikten sonra içeri aldı.

Kargo teslimi için geldiği polis merkezi girişinde ateşi ölçülen Mehmet Duran, uygulamadan memnun kaldığını belirtip, "Hem kendi güevinliğim hem de burada görevli polislerin güvenliği için önemli. Ben de böyle kendimi daha huzurlu hissetim" dedi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez de "Emniyet hizmet binaları ve lojmanlar girişine ateş ölçer cihazları konuldu. Ayrıca emniyet hizmet binaları, lojman ve araçlarımız dezenfekte edildi. Vatandaşlarımızın ateşi ölçüldükten sonra el dezenfektanı ikram edip, içeri alıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü girişinden koruyucu önlem alan polislerden görüntü

-Emniyet binasına gelenlerin ateşinin ölçülüp, dezenfektan ikram edilmesinden görüntü

-Kargo görevlisi Mehmet Duran ile röp.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (MUĞLA),

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Kenevir ipliğinden dokunan kumaştan, maske üretiyorlar

RİZE'nin İyidere ilçesinde kenevir ipliğinden elde edilen ve 'Rize Bezi' adı verilen kumaştan maske üretimi başladı. İlk etapta üretilen 5 bin adet maske, belediye tarafından ilçe halkına dağıtılıyor.

İyidere ilçesinde kaymakamlık, belediye ve halk eğitim merkezi tarafından yürütülen 'İyidere üretiyor' projesi kapsamında, vatandaşların koronavirüs'ten korunmalarını sağlamak amacıyla maske üretimi başladı. Kenevir ipliğinden elde edilen Rize Bezi adı verilen kumaştan dikilen maskeler, ücretsiz olarak belediye tarafından vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. İlk etapta 5 bin adet maske dağıtılacak.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, kaymakamlık, halk eğitim ve belediyenin yürüttüğü 'İyidere üretiyor' projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle piyasada talebi artan maske üretimine geçtiklerini söyledi. Mete, "Kenevirden elde edilen ipliklerden dokunan Rize Bezi'nden maske üretmeye başladık. Bezimizin antibakteriyal özelliği de var. Bu maskeler evlerdeki tezgahlarda üretiliyor. İlk etapta 5 bin adet maske ürettik. İlçemizde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacağız. Gelen talepleri de karşılamaya çalışacağız. Herkesin bir maskesi olacak. Ülke olarak el ele vererek bu vakadan kurtaracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maske dağıtımı

Maske detayları

Belediye Başkanı Saffet Mete işle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE

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Niğde'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı

NİĞDE'de, Şadırvan Parkı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Niğde Belediyesi ekipleri, Bor Caddesi üzerinde bulunan Şadırvan Parkı'ndaki daha çok yaşlıların oturduğu bankları, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırdı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, parkta topluca oturulmasını önlemek adına bankları kaldırdıklarını söyledi.

Şadırvan Parkı'nın, Niğde'nin en kalabalık parkı olduğunu belirten Özdemir, "En çok emeklilerimizin vakit geçirdiği bir parktır. Birçok uyarı yapılıyor ama dün çok kalabalık bir ortam vardı bu parkta. Uyarılarımızı dinleyen de vardı dinlemeyen de ama biz dedik ki 'Bankları kaldıralım hem de tamirattan geçirelim'. Bu tehlike geçtikten sonra daha güzel bir şekilde yerine koyacağız. Bu süreçte insanlarımızı burada topluca oturmaya teşvik etmemek adına banklarımızı kaldırıyoruz" dedi.

Bankları kaldırdıkları için tepki alabileceklerini kaydeden Başkan Özdemir, "Hava güzel, bahar havası yaşıyoruz. İnsanlar ağaçların altında vakit geçirmek isteyecekler ama biz vatandaşlarımızdan müsaade istiyoruz. Şunu düşünmemiz lazım; sevdiklerimiz var. Sevdiklerimiz bizim için önemli. Nasıl kendi çocuklarımızın kılana zarar gelmesin, diye dikkat ediyorsak belirli yaştakiler ve bütün vatandaşlarımız hiçbir şeyi düşünmüyorlarsa kendi sevdiklerini düşünsün. Birbirimizle daha çok dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Biraz fedakarlık yapma zamanı" diye konuştu.

Halkın da desteklediği uygulama kapsamında belediye ekipleri, bankları kamyonlara yükleyerek götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Parktan genel görüntü

-Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in açıklaması

-Bankların kaldırılarak kamyonetlere yüklenmesi

-Detay görüntüler

Haber: Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin?' diye seslendiler

ÜNİVERSİTELERİN tatil edilmesinden sonra evlerine giden öğrenciler, arkadaşlarına 'Ben evdeyim, sen evde misin?' diye seslendi.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla üniversitelerin tatil edilmesiyle Erzurum'daki yurtlarda kalan binlerce öğrenci, memleketlerine geri döndü. Koronavirüsle ilgili gelişmeleri evlerinden takip eden öğrenciler, Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde hayat var' ve 'Evde kal sağlıklı kal' sloganına destek verdi. Öğrenciler, başta Erzurum olmak üzere çeşitli kentlerdeki evlerinden arkadaşlarına evde kalmaları çağrısında bulundu. Adının Seçil olduğunu belirten öğrenci, "Sayın Gençlik ve Spor Bakanım, Sağlık Bakanım sizleri önmsiyor ve önerilerinizi dikkate alıyoruz. Ben Seçil Erzurum Kız Yurdu öğrencilerindenim. Erzurum Kız Yurdu öğrencileri olarak tüm halkımıza mesajımız var. Ülkem için ve sağlığım için ben evimdeyim, sen neredesin Emine Nur?' diye mesaj paylaştı. Seçil'in bu çağrısına arkadaşlarıyla sırayla evde olduklarını belirterek, herkesi evde kalmaya çağırdı.

Öğrencilerin sosyal medya üzerinde başlattıkları bu hareket büyük beğeni kazandı.

Bu arada ençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları da devam ediyor. İl Müdürlüğü gözetiminde yurt binaları temizlenerek ilaçlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerin hazırladıkları görüntü

-Birbirlerine çağrı yapan öğrenciler

Haber: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Karabük'te dolmuşlarda koronavirüs ile ilgili tedbir kararı uygulandı

KARABÜK'te, dolmuş şoförleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda araç kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıdı.

Karabük'te dolmuş taşımacılığı yapan şoförler, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile ilgili aldığı tedbir kararını hayata geçirdi. Şoförler, araçlarının kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşırken, araçları yolcu sayısında belirlenen kritere ulaştığında binmek isteyen yolcuları uyararak, yolcu alamayacaklarını belirtti.

Dolmuş şoförü Oğuzhan Şerefler, "Araçlarımız 15-16 kişilik. 7-8 kişiden sonra yolcu alamıyoruz. Yolcularımız da mağdur oluyor, bizlere tepki gösteriyorlar. Bizler onların da anlayış göstermesini istiyoruz. Bizlerde mağduruz mazotumuzu alamıyoruz şu anda ama inşallah bu işler biran önce düzelir. Bizler vatandaşlarımızın gerekli olmadıkça evde kalmalarını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dolmuşların kalktığı duraktan görüntü

Sürücünün yolcuyu uyarması

Sürücü ile röp.

Duraktan detaylar

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Toroslar'da videokonferans dönemi

MERSİN'de, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, koronavirüs ve sosyal mesafe kuralı nedeni ile müdürler toplantısını internet üzerinden videokonferans yoluyla gerçekleştirdi. Meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra, toplu katılımla gerçekleştirilecek tüm toplantılar da risk atlatılana kadar bu teknolojiyle yapılacak.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı kurum içi toplu katılımla yapılacak tüm toplantıları videokonferans ile gerçekleştirme kararı aldı. Başkan Yılmaz, ilk online toplantısını da birim müdürleriyle yaptı. Toplantıda, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilerek, yeni planlamalar da ele alındı. Toplantıda ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personele izin verilmesi, diğer personellerin dönüşümlü olarak idari izne çıkmaları ve salgınla mücadelede yer alan personelin ise özveri ile çalışmasına devam etmesi görüşüldü. Birim müdürlerine gerekli talimatlar da veren Başkan Yılmaz, ilçedeki kamu kurumlarıyla da koordineli hareket ederek bu süreci en başarılı şekilde yönettiklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanırken, bu önlem kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz; "İkametinden ayrılma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kim yardım isterse yanlarında olacağız" diye konuştu.

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü andan itibaren dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Yılmaz; "Ortak yaşam alanlarının ilaçlanmasından iş yerlerinin denetlenmesine kadar birçok konuda çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Ne yazık ki ülkemizde de her geçen gün virüsten enfekte olan hasta sayısı artmakta. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonucunda biz de bu süreçteki toplantılarımızı videokonferans aracılığıyla gerçekleştirme kararı aldık. Bu salgını asla hafife almamalı ve çok dikkatli olmalıyız. Tedbirli davranarak, riski ortadan kaldırabiliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz konuşurken

-Videokonferansa katılanların görüntüsü

-Başkan Yılmaz bilgisayarı ile

-Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN,

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