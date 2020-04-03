DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

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6 saat önce

'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü, avukat 'kasten öldürme'ye dikkat çekti -2 ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi silahla korkutarak, evde rehin alan ve kendisini gözaltına alan polis memurlarına, "Ben koronavirüslüyüm.

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'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü, avukat 'kasten öldürme'ye dikkat çekti -2

ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi silahla korkutarak, evde rehin alan ve kendisini gözaltına alan polis memurlarına, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tüküren emekli astsubay Ebubekir D. hakkında; 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu malına zarar verme', 'görevli memura tehdit, hakaret, yaralama' suçlarından yasal işlem yapılacağı belirtildi. Ayrıca 6 polis memurunun da Ebubekir D.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Hande Amioğlu, şüphelide koronavirüs tespit edilmesi halinde, 'kasten öldürme' suçundan bahsedileceğine dikkat çekti. Amioğlu, tükürme fiilinin, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden olumsuz davranış olarak görüldüğünü belirterek, "Yüze tükürmek, 'hakaret' suçu oluşturur. 'Hakaret' suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesince 3 aydan 2 yıla kadar hapis ya da para cezası ile belirlenmiş olup, kamu görevlisine bu suçun işlenmesi halinde alt sınırı 1 yıldan az olmayacağı hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu'nda 'bulaşıcı hastalıkları bir başkasına bulaştırma' suçu, ayrı bir madde olarak düzenlenmemiştir. 'Ben koronavirüslüyüm, hepinize bulaşsın' diyerek tükürme fiilinde gerçekten koronavirüslü olup olmadığı önem taşımaktadır. Kişinin sağlık kuruluşunca yapılan testlerinde virüs taşıdığı tespit edilirse 'öldürme kastı'ndan bahsetmeliyiz. Tükürme fiilinin ölüm riski yüksek kişilere olmadığı durumda ise sadece 'yaralama' suçu gündeme gelecektir. Türk Ceza Kanunu'nda 'kasten öldürme' suçunun yerine getirdiği görev nedeniyle işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılacağı, 'kasten yaralama' suçunda ise görevi nedeniyle işlenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla hapisle cezalandırılması öngörülür" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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RÖP1: Avukat Hande Amioğlu ile röportaj

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yaşayan ve koronavirüs tedbirleri nedeni ile evinden çıkmayan Fatma Tıraş (110)'ı jandarma ekipleri ziyaret ederek gıda paketi verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkmaları yasaklanan 6 çocuk 26 torun sahibi Fatma Tıraş'ı ve birlikte yaşadığı kızı Yüksel Tıraş(65)'ı jandarma ekipleri ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Grubu ziyaret etti. Gıda paketi ile temizlik malzemesi verilen Fatma Tıraş duygulanırken, vatandaşların evden çıkmamasını istedi. Tıraş, "Evde kalıyorum, bu yaşıma geldim görmediğimi gördüm. İnsanlar birbirine yaklaşmasın bunu düşünsünler. Çocuk değiliz, millet çocuk değil düşünsünler. Gitmesinler, çıkmasınlar dışarıya böyle olmaz "dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Türkbehçe Mahallesi

Jandarmanın ziyareti

Fatma Tıraş'ın konuşmaları

Muhtar Gülay Çetin ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi

KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan kişilere ceza yazan polise tepki gösteren H.K.'ya 392 lira idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ta polis, İçişleri Bakanlığı ile Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlarla ilgili denetimler yapıyor.

Çocukların ve bebeklerin de zorunlu haller dışında sokağa çıkmasının yasak olduğu kentte, polis kurallara uymayanlara ceza yazıyor. Bu kapsamda, sosyal mesafeye uymayan 3 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası kesildi. Bebeğiyle birlikte dışarı çıkan ve kendisini 'Bırakacak kimse yok' diye savunan anneye de 392 lira ceza uygulandı.

POLİSİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ

Polisin kurallara uymayanlara ceza yazmasına ise H.K. isimli vatandaş tepki gösterdi. Uyarılar üzerine polise el -kol hareketleri yapan H.K., ekip otosuna bindirileceği sırada 155'i arayıp yardım istedi. "Kanuna göre 4 kişinin üzerinde 5 kişiyi bir arada görürseniz ceza yazacaksınız" diyen H.K.'ya polis memuru, Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararları anlattı. Ardından H.K.'ya Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası verildi.

2 GÜN 192 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Öte yandan polisin kentte son 2 günde 192 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası kestiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Doç. Dr. Selçuk: Bu deprem enerji birikimi boşalımının sadece bir kısmı

Gülay KUYUCU/VAN, - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, kentte bu sabah meydana gelen deprem ile ilgili olarak, "Bu fay üzerinde meydana gelen depremler ve gelebilecek depremler Van'da daha fazla hissedilme ve yıkıma sebep olabilir. Çünkü fay güneye doğru eğimli olduğundan dolayı, hareket eden blok, Van bloğu olacaktır" dedi.

Van'da sabah saatlerinde meydana gelen ve büyük paniğe neden 4,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, depremin Çolpan (Ermişler) fayı olarak adlandırılan güneye doğru eğimli bir bindirme fayı üzerinde oluştuğunu söyledi. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olan fayın Van'ın kuzeyinde yer aldığını belirten Doç. Dr. Selçuk, "Ayrıca bölgede bu fayın tetiklediği güncel heyelanlı alanlarda yer alıyor" dedi.

TUBİTAK Projesi kapsamında 2015-2018 yılları arasında yaptıkları arazi çalışmaları sırasında bu bölgedeki göl çökellerinde yoğun deformasyonlar tespit ettiklerini anlatan Doç. Dr. Selçuk, "Bu arazi verilerine bağlı olarak, bölgede bir gerilim birikmesi olduğu görülmektedir. Bugün meydana gelen deprem bu enerji birikimin boşalımlarından sadece bir kısmı. Bu fay üzerinde meydana gelen depremler ve gelebilecek depremler Van'da daha fazla hissedilme ve yıkıma sebep olabilir. Çünkü fay güneye doğru eğimli olduğundan dolayı hareket eden blok, Van bloğu olacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Gülay KUYUCU/VAN, -

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Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru: Allah'ın ihsan ve rahmetinin sonu yoktur

MEVLANA'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, İspanya ve İtalya'ya gönderilen yardım kutularının üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizlikten sonra nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler varö sözlerinin yer almasından dolayı memnun olduğunu belirterek, "Allah'ın ihsan ve rahmetinin sonu yoktur; böyle bir ihsan sahibinden ümit kesmek hiç de bize yaraşmaz. Dostlar, bizler, bize söylenen kurallara uymalıyız. Yaşı benim yaşımda olanlar lütfen söz dinleyin evde oturun. Dünyayı bu şekilde kurtarabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilen Milli Savunma Bakanlığına bağlı fabrika ve dikim evlerinde hazırlanan maske, tulum ve dezenfekte ürünlerin bulunduğu yardım kutularının üzerinde Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.

Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru, yardım kutusunda Mevlana'nın sözünün yer almasından dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Bayru, şunları söyledi: "Yardım kutularının üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var.' sözleri var. Hz. Mevlana, Mesnevisinin bir başka yerinde şöyle devam ediyor: 'Peygamberler dediler ki', tüm peygamberlerden bahsediyor, hepsinin sözünün bir olduğunu anlatıyor bize. 'Peygamberler dediler ki; Ümitsizliğe düşmek kötüdür. Allah'ın ihsan ve rahmetinin sonu yoktur; böyle bir ihsan sahibinden ümit kesmek hiç de bize yaraşmaz. Bu rahmete el atıp yapışın! Nice işler var ki, ilk önce güç görünür ve sonradan kolaylaşır. O güçlük geçer gider' Evet ümitsizlikten sonra nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var. Dostlar, bizler, bize söylenen kuralara uymalıyız. Yaşı benim yaşımda olanlar var. Lütfen söz dinleyin evde oturun. Dünyayı bu şekilde kurtarabiliriz. Herkes kendi üstüne düşen görevi yaparsa, o zaman bu illetten bir an önce kurtuluruz. Gençler siz de üstünüze düşeni yapın, biz de bize düşeni yapalım."

Görüntü Dökümü

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Esin Çelebi Bayru açıklama

Mevlana Müzesinden detay

Gönderilen yardımlar ve yazıdan detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA


Mevlana Celaleddin Rumi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:40 Kaynak: DHA

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