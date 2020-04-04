DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Muğla'da yasaklara uyuluyor

MUĞLA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelge sonrası şehir dışından kente araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. Ayrıca kent merkezinde cadde ve sokaklardaki boşluk dikkat çekerken, 20 yaş altındakilerin de yasağa uyup sokağa çıkmadıkları görüldü.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından sonra giriş ve çıkışlar, 15 gün süreyle durduruldu. Karar doğrultusunda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, gece yarısından sonra Muğla- Denizli karayolu Gazeller mevkiinde denetim yapıldı. Gece boyunca yaşanan yoğunluk, gündüz saatlerinde en alt seviye indi. Aydın- Muğla karayolu uygulama noktasında araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Menteşe ilçe merkezinde 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Muğla'da yaşayan vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Temel ihtiyaç malzemeleri ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürünlerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgelerle giriş-çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar" denildi.

GÖRÜNTÜLÜ

Muğla kent merkezindeki cadde ve sokaklardan görüntü

Aydın-Muğla karayolunda seyreden araçlardan görüntü

Polis ekiplerinin sürücülerin kimlik kontrolünü yapması ve ateşlerini ölçmesi

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA, DHA)

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Mutfak dolabı kapağında matematik dersi

KAYSERİ'de, matematik öğretmeni Mustafa Gürel, evinde mutfak dolabı kapağını kullanarak internetten öğrencilerine ders verdi.

Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan Mustafa Gürel, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde uzaktan eğitim kapsamında öğrencilerine internet üzerinden ders veriyor. Gürel'in, evde ders verirken tahta yerine mutfak dolabı kapağını kullanması ise dikkat çekti. Gürel'in, mutfak dolabı kapağını kullanarak ders verirken çekilen görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı. Video, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

'ALKIŞLAR SENİN İÇİN'

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de Gürel'in videosunu sosyal medya hesabında paylaşarak, "Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Matematik öğretmeni Mustafa Gürel kardeşimiz mutfak dolabından tahtasında eğitime devam ediyor. Alkışlar senin için değerli öğretmenim" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Öğretmenin ders vermesi

Süre: 4 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ,DHA

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Denizli'deki 3 ayrı karayolunda koronavirüse yönelik sıkı denetim

DENİZLİ'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kolluk kuvvetleri tarafından karayollarında kente giriş ve çıkışlar sıkı denetim altına alındı. Şehrin sınırlarında önlem alan güvenlik güçleri, belgesiz özel araçların giriş ve çıkışlarına izin vermedi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece saat 00.00'dan sonra özel araçlarla giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından Denizli'de polis ve jandarma ekipleri karayollarında önlem aldı. Denizli'yi İzmir, Antalya ve Muğla'ya bağlayan 3 ayrı karayolunun şehir sınırları, jandarma ve polis ekipleri tarafından karşılıklı olarak dubalarla kapatıldı. Saat 00.00'da başlayan uygulamaya nedeniyle gece karayollarında yoğunluk oluştu. Öğle saatlerine doğru bu yoğunluk azaldı. Jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarından başka bir kente gidecek olan araçları tek tek durdurup, nereye gidecekleri sorup, belgelerini kontrol etti. Belgeleri olmayanlar geldikleri yöne geri gönderilirken, izinleri olanlar ise yolculuklarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jandarma ve polis ekiplerinden detay

Polislerin kontrol noktasında araçları durdurması

Belgesi olmayan araçların geri gönderilmesi

Polis ve jandarma ekiplerinin sürücülerin belgelerini kontrol etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Ereğli'de halka maske ve dezenfektan dağıtılmaya başlandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediye tarafından üretilen maske ve dezenfektan malzemeleri yaklaşık 50 bin çantaya konularak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Ereğli Belediyesi tarafından üretimi yapılan maske ile el dezenfektanlarının dağıtımına başlandı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık bugün düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Ereğli'de 45 bin hane olduğunu belirterek, hazırlanan yaklaşık 50 bin çantanın birkaç gün içerisinde tüm hanelere ulaştırılacağını, çantaların içerisinde 4 adet maske, 2 adet sabun ve el dezenfektanı olduğunu belirtti. Daha sonra görevliler çantaları alıp mahallelere dağılarak çantaları dağıtmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tören alanı, Hazırlanan malzemeler

Başkan Posbıyık'ın konuşması

Çantaların ekip başlarına teslimi

Araçların ayrılması

Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık'ın araçları uğurlaması

Detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),

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Tekirdağ Gençlik Merkezi, sağlık çalışanlarına maske üretiyor

TEKİRDAĞ Gençlik Merkezi'nde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için maske üretimine başladı.

Tekirdağ Gençlik Merkezi, koronavirüsle mücadelede büyük emek harcayan sağlık çalışanları için özel maske üretmeye başladı. Müdüründen, personeline seferber olan merkezde 8 bin maske üretilmesi hedefleniyor.Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, her hafta yapımı tamamlanan maskeleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini belirterek, "Dünyada yaygınlaşmakta olan koronavirüs bulaşması dolayısıyla en büyük sıkıntıyı çalışan sağlıkçılarımız çekmektedir. Biz de sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla merkezlerimizde maske üretimine geçtik. Ürettiğimiz maskeleri haftalık olarak İl Sağlık Müdürlüğümüze verip sağlık çalışanlarına verilmesini sağlayacağız. Biz şuanda aylık 8 bin tane üretmeyi hedefliyoruz. İhtiyaca göre çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Merkezde maske üretimi

-Üretim aşamaları

-Üretilen maskeler

-Müdür Selman Modalı ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Sınıf öğretmeni, koruma altındaki kum zambaklarının fidesini yetiştirip, toprakla buluşturuyor

*- Antalya'nın Kumluca ilçesinde sınıf öğretmeni Deniz Karar (44), öğrencileriyle birlikte endemik ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambaklarını korumak ve yok olmasını önlemek amacıyla başlattığı proje kapsamında, topladığı kum zambağı tohumlarını fide haline getirip, sahile dikti.

*- Geçen yıl öğrencileriyle 60 fideyi toprakla buluşturan Deniz Karar, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl 200 fideyi tek başına dikmeye başladı.

Kumluca Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu sınıf öğretmeni evli ve 1 çocuk babası Deniz Karar, geçen yıl değerler eğitimi kapsamında, endemik bir tür olan kum zambağının (Likya zambağı) yok olmaması için proje geliştirmeye karar verdi. Deniz Karar, öğrencileriyle ağustos ve eylül döneminde çiçek açan kum zambaklarından tohum aldı. Bu tohumları, okul bahçesinde ve kendi evinin bahçesinde çimlendiren Deniz Karar, çimlenen tohumları da daha büyük kaplara koyarak büyümesini sağladı. Deniz Karar ve öğrencileri geçen yıl 60 kum zambağı fidesini dikerek, yetiştirdi.

'260 KUM ZAMBAĞINI KUMULLARLA BULUŞTURDUK'

Deniz Karar, bu yıl da yetiştirdiği 200 fideyi peyderpey Beykonak sahilinde toprakla buluşturmaya başladı. Ancak Deniz Karar'a, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle öğrencileri eşlik edemedi. Deniz Karar, geçen yıl diktikleri fidelerin çoğunun sahilde arazi araçlarıyla off-road yapanlar nedeniyle yok edildiğini belirterek, "Dünyanın dengesi bozulduğu zaman insanların ne tür tehlikelerle karşı karşıya kalacağını artık hepimiz biliyoruz. Kum zambakları nergisgillerden diğer adıyla Likya zambağı. Türünün yavaş yavaş yok olduğunu görüyoruz. Ben de öğrencilerimle yaklaşık 2 yıldır değerler eğitimi kapsamında doğaya, çevreye saygı ve farkındalık oluşturmak adına, kum zambaklarını daha fazla üretip, kumullarla buluşturmayı hedefledik. Geçen yıldan beri yaklaşık 260 kum zambağını kumullarla buluşturduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'ONLARA SÜRPRİZ YAPACAĞIM'

Yetiştirdiği son zambak fidanlarını diken öğretmen Deniz Karar, "Aslında şu anda bu dikim etkinliğini öğrencilerimle birlikte yapmam gerekiyordu. Ama bir virüsün sebep olduğu handikaptan dolayı evlerimizden çıkamıyoruz. Ben en azından onlara da moral olsun diye, onların başladığı işi bitirmek adına, onlar için gelip, burada son görevimi yaptım. Buradan onlara sürpriz yapacağım" diye konuştu.

'DÜNYADA 110 ÇEŞİT TÜRÜ OLDUĞU SÖYLENİYOR'

Kum zambaklarını korumak için neler yapmak gerektiğine de değinen Deniz Karar, şöyle dedi:

"Bunu bilsek yeter. En azından söküp taşımayalım. Endemik bir türdür. Sadece olduğu yerde yetişir. Başka yerlere taşımanın bir anlamı yok. Zaten yurt dışına çıkışları da yasak. Sahillerimizde heyecan arayan gençlerimiz var. Arazi arabalarıyla. Onları da anlayışla karşılıyorum. O da bir hevestir. O da bir tutkudur. Doğaya ve çevreye biraz daha saygılı olarak etkinliklerini gerçekleştirirlerse seviniriz. Çünkü arazide etkinlik yaparken kum zambaklarını da istemeden çiğneyebiliyorlar. Kum zambakları genelde ağustos- eylül aylarında çiçek açar. Bu çiçeklerde kömüre benzer tohumlar oluşur. Biz bunları çimlendirme yöntemiyle fide haline getiriyoruz. Küçük kaplarda büyütüyoruz. Daha sonra bunları daha büyük kaplara alıyoruz. En az 2- 3 aşaması var. Daha sonra büyük kaplara iyice olgunlaştığına inandığımız kökleri de getirip, bu şekilde kumullarla buluşturuyoruz. Böylece de doğaya katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Çeşitli kaynaklara göre dünyada 110 çeşit türü olduğu söyleniyor. Dünyada Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yetişiyor. Karadeniz'in güney kıyılarında, yani bizim Karadeniz kıyılarımızda. Özellikle Sinop'ta daha çok olduğunu biliyoruz. Kum zambaklarının Fethiye'den Antalya'nın doğusundaki bölümde yetişenlerine 'Likya zambağı' da deniliyor. Neden Likya zambağı deniliyor. Likya İmparatorluğu döneminde bu güzergahta Likya Yolu vardı. Likya Yolu'nun sağı ve solu kum zambakları dikilmişti. Şimdi koskoca sahilde sadece kumullarda 3- 5 tane kalmış. İnsanlarımızı bu anlamda duyarlı olmaya davet ediyorum."

KOPARTANA AĞIR CEZA VAR

Diğer yandan, soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 60 bin 163 lira cezai işlem uygulanıyor. Kum zambaklarına zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yazılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evin bahçesinden kum zambaklarını alıp dikim alanına hareket

Dikim alanı sahile varış

Fidan dikimi

Fidanların etrafına taş çevrilmesi

RÖP: Deniz Karar

HABER -KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), -

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Kayseri'de pazarda maskeli alışveriş

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde maske takılması zorunluluğu kararına Kayseri'de vatandaşlar uydu.

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında pazar yeri, market gibi toplu bulunalan alanlarda maske takılması sorunluluğu getirildi. Kayseri'de Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Halk Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlar, bu karara uyarak maske takdtı. Pazarda alışveriş yapanların sosyal mesafe kuralına da uyduğu görüldü. Zabıta ekipleri de pazar esnafını denetleyerek, maske ve eldiven takmaları konusunda bilgilendirdi.

'ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZI İSTİYORUZ'

Pazarda esnaflık yapan Mutlucan Bakırcı, tedbirlerin artmasına sevindikleri belirterek, "Bizler artık maske ve eldivenle çalışıyoruz. Müşterilerimiz artık ürünlere ellerini değdirmiyorlar. Ürünlerimiz daha temiz satılmaya başladı. Müşterilerimiz ve biz bu durumdan memnunuz. Bizler pazarlarımızda ateş ölçüm cihazını da istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Esnaftan detaylar

-Vatandaşların alışveriş yapması

-Esnaflarla ve vatandaşlarla röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Burhaniye pazarında önlemler arttırıldı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde kurulan gıda pazarlarında koronavirüs salgınına karşı dezenfektanlı önlem alındı.

Burhaniye ilçesinde pazarlarda sebze ve meyvenin dışında ürünlerin satışı yasaklanırken, kaymakamlık ve belediye tarafından da önlemler alındı. Pazara, çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmadı. Pazar girişlerine dezenfektan kondu. Belediye esnafa maske ve eldiven dağıttı. Pazarda zabıta ve polis, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafenin korunması yönünde uyarı anonsları yaptı.

Uygulamanın yerinde olduğunu belirten vatandaşlardan Ahmet Pişkin, "Güzel oldu. Bu gerekiyordu. Ülkemiz açısından çok önemli. Ama, burada bir eksik var. Ateş ölçer de konması gerekiyor. Çünkü ateşi olan insanlar taşıyıcı olabiliyor. Buraya bir ateş ölçer ve sağlık ekibinin de konması iyi olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pazeryerinde alınan önlemlerden genel ve detay görüntüler

-Ahmet Pişkin röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),