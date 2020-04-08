DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu gösteriyor

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs ile mücadelede dünyada maske savaşları yaşandığını belirterek, "Dünyada maske savaşları yaşanırken Türkiye, sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüm dünyaya örnek oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş üzerindeki vatandaşlara maske ve kolonya dağıtılmasına başlandı. İlk etapta pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da yaşayan 1 milyon 150 bin kişiye dağıtılacak olan paketler, bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lojistik deposunda düzenlenen programda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından tanıtıldı. Tek tek paketlenen kolonya ve maskeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubuyla birlikte poşetlenerek vatandaşlara hediye ediliyor.

'BU VİRÜSÜ ENİNDE SONUNDA YENECEĞİZ'

Paket içerisindeki maske ve kolonyaları tanıtan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Salgınla topyekün mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Salgının yayılma ve bulaşma riskini azaltmak için 3 kural var. Hepimiz ezberledik ama tekrar edelim. Bir, evde kalmak, İki, hijyene özen göstermek, üç, sosyal izolasyon. Kurallara daha fazla dikkat edeceğiz. Zorunlu olmadıkça asla ama asla evden çıkmayacağız. Biz, bu virüsü eninde sonunda yeneceğiz. Koronavirüsle mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamışlardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarımız süratle organize oldu. Paketler hazırlandı. Bu paketlerde, maske ve kolonya bulunuyor" dedi.

'1 MİLYON 150 BİN VATANDAŞIMIZA PAKETLERİMİZİ ULAŞTIRMAYA BAŞLADIK'

İstanbul'da paketlerin dağıtımına dün başlandığını belirten Vali Yerlikaya, "Dünyada maske savaşları yaşanırken Türkiye, sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüm dünyaya örnek oluyoruz. Malumlarınız, E-Devlet ve PTT 'ler aracılığıyla başvuran herkese de maskeler ücretsiz olarak ulaştırılacak. Bugün yaptığımız çalışmada, İstanbul pilot bölge olarak belirlendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İstanbullular adına şükranlarımızı arz ediyorum. Allah razı olsun. Dün itibariyle İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Süreçte tüm sektör temsilcilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, büyük bir dayanışma ruhuyla hareket etti. Herkes elini taşın altına koydu ve destek oldu. Biz Türkiye'yiz. Biz bize yeteriz. Destek verenlere, tek tek teşekkür ederim" diye konuştu.

EVDE KALARAK VİRÜSÜ YENECEĞİZ

Vali Yerlikaya salgının üstesinden kurallara uyularak gelineceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son olarak büyüklerimize seslenmek isterim. Kıymetli büyüklerimiz, sizler bizim başımızın tacısınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen malzemelerini evinize biz ulaştırıyoruz. Salgının üstesinden kurallara uyarak gelecek, evde kalarak virüsü yeneceğiz. İstanbullulara bir kez daha evde kal çağrısı yapıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Paketlerin hazırlanmasından görüntüler

Vali Yerlikaya'nın konuşması

Vali Yerlikaya'nın paketleri tanıtması

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),

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Marketten hırsızlık yapıp kamera kayıtlarını sildi

BOLU'da bir marketten bin lira çalarak, güvenlik kamerası kayıtlarını silen, çevrede bulunan diğer kameralar sayesinde kimliği tespit edilerek yakalanan Samet Büyüktopaç (21) tutuklandı.

Olay, 20 Mart'ta Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir markete giren Samet Büyüktopaç, kasadan bin lira nakit para çaldı. Daha sonra da marketin güvenlik kamerası kayıtlarını silen şüpheli kaçtı. Sabah dükkanına gelen işletme sahibi, kasadan para çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Sokaktaki diğer kameraların incelemesinde dükkanda hırsızlık yapan şahsın, 8'i hırsızlık olmak üzere 15 suç kaydı bulunan Samet Büyüktopaç olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları operasyonda Samet Büyüktopaç'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Samet Büyüktopaç, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Samet Büyüktopaç tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Adnan KARABULUT/BOLU,

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Nissibi Köprüsü'nde koronavirüs denetimi

TÜRKİYE'nin üçüncü en büyük asma köprüsü olan Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki Nissibi Köprüsü'nde, jandarma ve sağlık görevlileri tarafından yapılan koronavirüs denetimleri havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015 yılında açılışı yapılan ve Adıyaman'ı Hakkari Diyarbakır ile bağlayan Türkiye'nin üçüncü en büyük asma köprüsü Nissibi Köprüsü'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma ve sağlık görevlileri tarafından denetim yapılıyor.

Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köprü girişinde oluşturduğu uygulama noktasında sürücülere seyahat izin belgesi soruyor. Araçlarda sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında yolcu olup olmadığı kontrol ediliyor. Sağlık görevlileri ise sürücüler ile beraberindekilerin ateşlerini ölçüyor.

Ekiplerin çalışması havadan görüntülenirken, kurallara uymayan bazı sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nissibi Köprüsü

Jandarma ve sağlık görevlileri

Ekiplerin önlem alması

Araçlar durdurulması

Sürücülerin ateş ölçümü yapılması

Uygulama havadan görüntülenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat KURT/ ADIYAMAN

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Koronavirüs'ü yenen baba-oğul apartmanda alkışlarla karşılandı

SAMSUN'da koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Kasım Akyüz (96) ile oğlu Yusuf Akyüz (65), hastalığı yenerek taburcu oldu. Evlerine dönen baba ve oğlu komşuları tarafından alkışlarla karşıladı.

Atakum ilçesinde 20 Martta vefat eden Refika Akyüz (94) için Amasya 'nın Taşova ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlardan birinde koronavirüs bulunduğunun belirlenmesi üzerine eşini kaybeden Kasım Akyüz ve oğlu Yusuf Akyüz koronavirüs testi yaptırmak için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan koronovirüs testleri pozitif çıkan baba ve oğlu tedaviye alındı. Yapılan tedavinin ardından koronavirüs testi negatif çıkan baba ve oğlu taburcu oldu. Evine dönen baba ve oğlunu komşuları alkışlarla karşıladı.

14 gün süreyle evlerinde karantinada kalacaklarını söyleyen Yusuf Akyüz, "Annem vefat etti. Cenaze töreninde bulunanlardan birinde koronavirüs çıkınca bizde hastaneye başvurduk. 27 Martta da babamda ve bende de testlerde koronovirüs pozitif çıktı. Hiç bir sıkıntı çekmeden hastalığı atlattık. Bugün yapılan testlerde ise sonuçlarımız ikimizin de negatif çıkınca taburcu olduk. Şimdi 14 gün süreyle evimizde karantinada kalacağız. Biz hiç bir semptom olmadan, rahatsızlanmadan hastaneye gittik. Çok erken başvurduğumuz için ilaçların etkisiyle tedavi gördük. Koronavirüsü hiç semptomlar oluşmadan yendik. Herkes evde kalsın bu hastalığa yakalanmasın. Yakalanırlarsa da umutsuzluğa kapılmasınlar. Erken teşhisin çok faydası var. Kurtulamazlar diye düşünmesinler biz koronavirüsü yendik. Hiç kimse ümitsizliğe düşmesin inşallah herkes kurtulacak bu beladan" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Baba ve oğlundan detaylar

-Alkışlayan komşulardan detay

-Baba ve oğlunun evlerine gidişi

-Röportaj

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Nisa, sattığı tablosunun gelirini kampanyaya bağışladı

SİVAS'ta ortaokul öğrencisi Nisa Beren Horan (13) yağlı boya ile yaptığı resmi sosyal medya üzerinden açık arttırmayla satarak elde ettiği geliri koronavirüs nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Gaziantep Şehit Hüseyin Gümüş İmam-Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Nisa Beren Horan aynı okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan annesi ile birlikte okulların koronavirüs nedeniyle tatil edilmesiyle Sivas 'ta ilaç firmasında çalışan babası Aytaç Oran'ın yanına geldi. Nisa Beren Horan, koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istedi. Zamanının çoğunu resim yaparak geçiren Nisa Beren Horan, tuvale yağlı boya ile resim yaptı. Baba Oran tarafından sosyal medyada paylaşılan resim açık arttırma usulü 500 liraya satıldı. Nisa Beren Horan resimden elde ettiği geliri 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Koronavirüs nedeniyle evde vakit geçirdiğini söyleyen Nisa Beren Horan, "Ben de boş günlerimde tuval çalışması yapıyorum. Biz Bize Yeteriz kampanyasını görünce ben de destek olmak istedim. Tuvalimi satarak elde ettiğim parayla bağışta bulundum" dedi.

Baba Aytaç Oran ise, "Koronavirüs salgını nedeniyle devletimizin yapmış olduğu bir çağrı var. Dolayısıyla tüm vaktimizi çocuklarla evde geçiriyoruz. Kızım da küçüklükten beri tuval çalışması yapıyor. Bu sırada da başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasından kendisi de etkilendi. Kampanyaya katılmak için bir fikir birliği oluştu. O sırada da tuvali satma önerisi getirdi. Ben de kendi aile grubumuzda ve sosyal medyada paylaştım. 200 lirayla bir açılış yapıldı, sonrada 500 lira gibi bir rakamla satışını yaptık. Böyle bir zor dönemde ülkemize bir katkıda bulunmak istedik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Evden görüntüler

-Nisa'nın yaptığı tablonun görüntüleri

-Nisa ve babaının konuşmaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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15 gün tazeliğini koruyan ekmeğe talep arttı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlar, ekşi hamurdan yapılan ve 15 gün tazeliğini koruyan ekmeği tercih etmeye başladı.

Kırıkçalı Mahallesi'nde ekşi hamur ile üretilen ve 15 gün tazeliğini koruyan ekmek, evden çıkamayanların tercihi oldu. Tok tutması ve lezzetinin yanı sıra oda 15 gün tazeliğini koruyan ekmeğin koronavirüs tedbirleri ile evden çıkamayanlar tarafından tercih edilmeye başlandığını anlatan Mine Emek, "Ekmeğimizi ekşi hamuru mayalayarak yaklaşık 4 saat dinlendirdikten sonra hazırlıyoruz. Odun ateşinde pişirdiğimiz ekmeğimiz ekşi hamurla yapıldığı için ömrü uzun oluyor. Ortalama oda sıcaklığında ekmeğimiz 15 gün tazeliğini koruyor. Koronavirüs salgınından beri dayanıklı olmasından kaynaklı satışlarımız arttı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kırıkçalı Mahallesi

Ekmek pişirilmesi

Mine Emek ile röp

Ekmek alan Mustafa Yılmaz ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Evden çıkmayan vatandaşlara psikolog desteği

MERSİN'de Mezitli Belediyesi ekipleri yardım talebinde bulunan vatandaşlara psikolog desteği veriyor.

Belediye bünyesinde kurulan kriz masasına ulaşan vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam eden ekipler, dezenfektan seti, kitap, gıda yardımı gibi talepleri yerine getiriyor. Ekipte yer alan psikolog da evden çıkamayan vatandaşlara, virüslü günleri sorunsuz atlatmaları konusunda ipuçları vererek moral desteği sağlıyor.

Virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara destek olabilmek adına tüm birimlerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığının altını çizen Belediye Başkanı Neşet Tarhan , "Korona virüsünün tüm dünyayı abluka altına aldığı günümüzde zorunlu olarak evlerinde kalan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmiş 60 yaş üstü vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz kriz merkezimize ulaşarak temel gereksinimlerini talep eden vatandaşlarımıza moral desteği de vermek adına, psikoloğumuz ve bir çiçeğimizle gidiyoruz. Kriz masası ekibimiz talep edilen ihtiyaçları ve çiçeği verirken psikoloğumuz da bu kötü günlerin üstesinden nasıl gelebilecekleri konusunda ipuçları veriyor. Çok özel geri dönüşler alıyoruz. Yaptığımız bu sürprizimiz kısa bir süreliğine de olsa vatandaşlarımızın mutlu olmasına vesile oluyor Kriz masamız gelen talepleri değerlendirirken diğer personelimizde Mezitli'de yaşamın devamı için gereken çalışmalara devam ediyor. Tüm kenti baştan aşağıya temizleme ve dezenfektan çalışmalarımız devam ediyor. Yine kurs eğitmenlerimiz de sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla da evde kalan vatandaşlarımızın zamanlarını kaliteli bir biçimde geçirmelerini sağlıyor. Tüm halkımızdan bu özel günlerde dayanışmayı artırarak virüsün değil iyiliğin bulaşıcılığına olduğunu herkese yaymamız gerekiyorö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Görevlilerin ev ziyaretinden görüntü

-Yaşlıların kapıya gelmesi

-Yaşlılara hediye verilmesi

-Yaşlıların konuşması

-duygusal anlar yaşanması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN,

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