DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

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6 saat önce

Vezirköprü'deki karantinada 6'ıncı günSAMSUN'da koronavirüs salgını nedeniyle karantina kararı alınan Vezirköprü ilçesinde önlemler sürüyor.

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Vezirköprü'deki karantinada 6'ıncı gün

SAMSUN'da koronavirüs salgını nedeniyle karantina kararı alınan Vezirköprü ilçesinde önlemler sürüyor. Güvenlik güçleri, 6 gündür ilçe merkezine giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10 Nisan'da yaklaşık 95 bin nüfuslu Vezirköprü ilçesi için 14 günlük karantina kararı aldı. Bu kapsamda 159 mahallesi bulunan ilçe merkezi 17 noktada giriş ve çıkışlara kapatıldı. Yollara bariyerler ve iş makineleri konularak ulaşım durduruldu. Oluşturulan polis ve jandarma noktalarında yapılan kontrollerle güvenlik güçleri izin belgesi ve görevlilerin dışında vatandaşların ilçeden giriş ve çıkış yapmasına izin vermiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kapatılan yollardan detay

- Polis kontrolü

-Detaylar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ(Samsun),

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İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat işçisi, karantinaya alındı

İSTANBUL'da çalıştıkları inşaatta bazı işçilerin koronavirüs testi pozitif çıkınca, memleketleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine dönen 27 işçi, 14 günlük karantinaya alındı.

İstanbul'da bir konut inşaatında çalışan bazı işçilerin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yaklaşık bin kişinin çalıştığı inşaat durduruldu, diğer işçiler ise evlerine gönderildi. Memleketleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen 27 inşaat işçisi, Devlet Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildi. Kontrollerde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan işçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yurt binası

Güvenlik şeridi ve polisin nöbet tutması

-Yurt penceresine çıkan işçiler

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:  Kadir ÇELİK- GAZİANTEP

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Konya Beyşehir'de, 1 mahalledeki karantina süresi uzatıldı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, 4 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasıyla 14 gün karantinaya alınan Esence Mahallesi'nde süre, 2 1 Nisan'a uzatıldı.

Beyşehir'in Esence Mahallesi'nde, 4 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından 1 Nisan'da 14 gün karantina uygulaması başlatıldı. Mahallede başka kişilerin de test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina süresi uzatıldı. Kurulun 21 Nisan'da tekrar toplanacağı ve karantina uygulaması ile ilgili değerlendirme yapacağı öğrenildi. Karantinanın uzatılmasının nedenleri ise karantina kurallarına yerleşim merkezinde tam olarak uyulmaması, yapılan taramalarda şüpheli vakaların bulunması ve hastaneye gelen vakaların devam etmesi gösterildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mahallenin dışından detay

Jandarmanın önlem alması

Genel ve detay

Haber- kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA

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96 yaşında koronavirüsü yendi, sağlıklı yaşamın sırrını anlattı

SAMSUN'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 96 yaşındaki Kasım Akyüz, "Köyde doğal beslendim, uykuma dikkat ettim ve hiç sigara içmedim" dedi.

Atakum ilçesinde 20 Mart'ta vefat eden Refika Akyüz (94) için Amasya'nın Taşova ilçesindeki cenazesine katılanlardan birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca eşini kaybeden Kasım Akyüz ve oğlu Yusuf (65), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan baba ve oğlu tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan Kasım Akyüz ile Yusuf Akyüz, 8 Nisan'da taburcu oldu. Evine dönen baba ve oğlu 14 günlük karantina süresinin dolmasını bekliyor.

96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım Akyüz hayatı boyunca hep doğal beslendiğini söyleyerek "65 yaşına kadar köyde yaşadım. Gençliğimizde hep tarla tapanda çalıştım, ot biçtim, tarla sürdüm. Hep taze ev yapımı yoğurt, süt, kaymak tüketirim. Doğal besinlerle beslenirdim. Buğday ektim, kendi ürettiğimiz undan ekmek yapıp yedik. Erken uyuyup, erken kalkarım. Dikkat ederim. Alkol, sigara hiçbir şey tüketmedim. Kahvehane alışkanlığım da hiç olmadı. Doktora çok nadir giderim. Bu yaşıma kadar hiç ameliyat bile olmadım. Kendime dikkat ederdimö dedi.

Oğlu Yusuf Akyüz ise babasının hiçbir sıkıntısını kafasına takmadığını belirterek, "Babam hiçbir şeyi kendine dert etmez. Bizlere de bunu öğretti. Mutlu olmaya çalışır, kendini üzmek istemez. Sosyal bir insandır, insanlarla sohbet etmeyi çok sever. Türkiye gündemini takip eder mutlaka her gün gazete alır ver okur. Bize her zaman 'Yemenize dikkat edin, fazla yemek yemeyin ve zamanında yemeğinizi yiyin' der. Biz de onun dediklerini yapmaya çalışıyoruz. Babam 96 yaşında koronavirüsü yendi. Kas kaybı var, yürümekte zorlanıyor ama yaşı fazla olmasına rağmen virüsün etkilememesi bizi de hem sevindirdi hem de şaşırdık. Babam başardı, ben bunu bağışıklık sisteminin güçlü olmasına bağlıyorum. Erken teşhis ve ilaçların verilmesinin etkili olduğuna inanıyorum. Bizim ailemizde 9 kişi koronavirüs pozitif çıkması nedeniyle hastanede yattı, 8'i hastaneden çıktı 1'nin tedavisi ise devam ediyor. Onun da durumu iyiö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Koronavirüsü yenen 3 kişi alkışlarla taburcu oldu

Bursa'da koronavirüs tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

Çekirge Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle getirilen Rahim Demirbaş (69) ve Necati Duman (46) ile aynı hastanede çalışan hemşire Gülşah Engin'in (30) test sonuçları pozitif çıktı. 3 Mart'ta tedavilerine başlanan 3 kişi, sağlıklarına kavuşup taburcu edildi. Hastane personelinin alkışlarıyla uğurlanan Demirbaş ve Duman ile hemşire Ergin, 'evde kal' mesajı verdi.

Hastanede koronavirüs hastalarına müdahale ederken virüsün bulaştığını söyleyen hemşire Gülşah Engin, "Tedavim gayet güzel devam etti. Çok sıkıntı yaşamadım. Ama testim negatif çıkınca görevimin başına geri döneceğim. Gerçekten çok özverili çalışılıyor. Evinizde kalın lütfen. Sosyal temas sonrası bulaştı. 3,5 yaşında bir kızım var, eve gidiyordum. Kızımı görmüyorum. Yine buluşamayacağız, sosyal izolasyon dönemini bitirdikten sonra kavuşacağız. Onu çok özledimö diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:22 Kaynak: DHA

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