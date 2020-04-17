DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

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6 saat önce

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek (80), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

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Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek (80), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, Ankara'daki evinde 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Özbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 6 çocuk babası olan Özbek'in cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Mustafa Özbek, Nokta Camii'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazını kıldıran Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Özbek, kurucusu olduğu sendikanın 34 yıl genel başkanlığını yapmış, 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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İtfaiye ve polise saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı, sosyal mesafe cezası kesildi

KÜTAHYA'da alkol aldıkları bahçede yaktıkları ateş evin duvarına sıçraması sonucu yangın çıkaran ve ihbar üzerine gelen itfaiye ile polis ekibine saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Bölcek Mahallesi'nde oturan İ.Ş, H.İ. ve M.B. gece evlerinin bahçesinde alkol alırken ısınmak ateş yaktı. Alevler kısa bir süre sonra evin duvarına sıçrarken, küçük çaplı yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri Sarıtaş sokak üzerindeki eve sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına mücadele edecekleri sırada İ.Ş, H.İ. ve M.B.'nin saldırısına uğradı. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de saldıran 3 şüpheli çıkan arbedenin ardından gözaltına alındı.

SOSYAL MESAFE CEZASI

Şüphelilerden aşırı alkollü olduğu belirtilen ve baygınlık geçiren 1 kişi ambulansta tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken Şehit Mehmet Kartal Polis merkezi Amirliğine götürülen 3 kişiye görevli memurlara mukavemet ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari ceza kesildi.

Kalp Krizi, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:29 Kaynak: DHA

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