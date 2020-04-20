DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Yasak sonrası Bursa'daki pazarlarda yoğunluk

BURSA'da, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyulurken, aynı zamanda kurulan pazarlardaki yoğunluk dikkat çekti.

İnegöl ilçesinde, 48 saatlik sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından kurulan pazar yerlerinde yoğunluk gözlendi. Pazara akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri de pazar yeri girişinde önlemler aldı. Vatandaşlar hijyen tünellerinden geçirilerek içeri alınırken, ekipler maske ve eldivenin yanı sıra sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Görüntü dökümü;

-Pazardan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

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Kemer Balıkçı Barınağı'nda yıkım

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan balıkçı barınağındaki kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımına başlandı.

Kemer ilçe merkezinde bulunan balıkçı barınağındaki kaçak ve uygunsuz yapıların; Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü , Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi 'nin istişaresi sonucu yıkılmasına karar verildi. Bugün ekipler balıkçı barınağına gelerek, uygunsuz ve kaçak olan yapıların yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım çalışmalarında belediye personelinin yanı sıra herhangi bir olay yaşanmaması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı. Yıkımın bir kısmını belediye personeli yaparken diğer kısmını ise yapıları yapan kişiler gerçekleştirdi.

Idyros Antik Kenti'nin kemerlerinin de bulunduğu birinci derece arkeolojik sit olan alanda yapılacak iyileştirme ve tarihi dokuya uygun rekreasyon çalışmalarının ardından tekrar Kemer'de bulunan balıkçıların yer alacağı bir yer haline getirilecek. Bu sayede kötü bir görüntünün bulunduğu balıkçı barınağının, Türkiye 'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisinin olduğu Kemer'de turistlerinde uğrak noktası haline getirilmesi hedefleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Barınaktan drone görüntüsü

Ekiplerin yıkım çalışması

Detaylar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER,

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Gazipaşa'da kamyonetle minibüs çarpıştı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kaza araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Denizkızı kavşağında meydana geldi. Ali A.'nın kullandığı 07 AIF 555 plakalı minibüs, Uğur Mumcu Caddesi'nden D400 karayoluna çıktığı sırada; şehir merkezinden Anamur istikametine dönüş yapan İdris Ü.'nün kullandığı 07 AFB 335 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet yan yatarak devrildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Tarafların kendi aralarında anlaşması sonrası araçlar olay yerinden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan araçlar

Genel ve detay görüntüler

78.1 MB/// 00.43"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

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Yasak sonrası Diyarbakır'da hareketlilik

DİYARBAKIR'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle yağmurlu havaya ve 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi. Yaya kontrol noktalarında, 'sosyal mesafe' uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı 'nca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta bu hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından ilk gün, Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarının kalabalık olduğu görüldü. Yağmurlu havaya ve 'evde kal' çağrılarına rağmen Diyarbakırlılar, dışarı çıktı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla özellikle yayaların yoğun olduğu bölgelerde oluşturulan kontrol noktalarında sosyal mesafenin korunması için uyarı yapıldı. Ateş ölçümü de yapılırken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

Sur içinde esnaflık yapan Murat Şenyiğit, "2 günlük sokağa çıkma yasağından sonra buraya gelen insanların çoğu alışverişe gelen değil meraklı insanlar" dedi.