DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıda 3 tutuklama (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e evlerinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Burdur Valiliği'nden açıklama yapıldı. Olayın aydınlatılmasına yönelik Burdur ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleriyle birlikte geniş kapsamlı koordineli çalışma yapıldığı ve olayın gerçekleştiği gün şüphelilerin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, 7,65 mm çapında tabanca, 9 mm çapında tabanca, uzun namlulu silah, seyyar dipçikli av tüfeği, yarı otomatik av tüfeği, av tüfeği, 7.65 mm 6 dolu fişek, 9*19 mm 20 dolu fişek, 9*19 mm çapında 38 boş kovan, 45 kalibre 16 boş kovan, çekirdeği hasar görmüş dolu 45 kalibre fişek, 45 kalibreye ait şekli bozulmuş 2 çekirdek, 9*19 mm çapında 4 mermi çekirdeği, 12 kalibre dolu 31 fişek, 16 kalibre dolu 12 fişek, boş şarjör ele geçirilmiştir. Haklarında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, silahla yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 5809 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılan şahıslardan Ş.G., D.B., E.E., 25.04.2020 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır" denildi.

ANTALYA

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Mardin'de yasağın 3'üncü gününde de sessizlik hakim

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Mardin'de, sessizlik sürüyor. Kısıtlamanın 3'üncü gününde tarihi cami ve kiliselerin yer aldığı cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlenirken, daha önce günlük binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi çarşılarda ise sessizlik sürdü.