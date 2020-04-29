DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Kanala uçtuğu otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi

KAHRAMANMARAŞ'ta, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü İsa Kara, aracının üzerine çıkarak, yardım istedi. Kara, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Osman Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yolda giden İsa Kara, direksiyon kontrolünü kaybetti. Bunun üzerine Kara, aracıyla sulama kanalına uçtu. Kara, suya gömülen otomobilden kurtuldu ve üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi. Sulama kanalının ortasındaki Kara'yı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kara, itfaiye merdivenine bağlanan iple itfaiye eri tarafından yukarı çekilerek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan İsa Kara, kendisini kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araç üstündeki İsa Kara

İtfaiye erini sürücüyü tutması

Yukarıya çekmesi

İtfaiye aracı üzerine indirmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı

HAKKARİ'de, ağrıyla gittiği hastanede ameliyata alınan Fedile Kızan'ın (63), karnından 3 kilo 400 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. Jinekolog Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Yunus Emre Purut ve Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Hanlıgil tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan Kızan, mutlu olduğunu söyledi.

Hakkari 'de yaşayan Fedile Kızan, karın ağrısı çekmeye başlayınca Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelerek, Jinekolog Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Yunus Emre Purut'a başvurdu.

Dr. Purut, yaptığı muayenede Kızan'ın yumurtalığında kitle olduğunu tespit etti. Kızan ameliyata alındı. Dr. Purut ve Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Hanlıgil tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, Kızan'ın karnından 23 santimetre çapında 3 kilo 400 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Kızan, doktorlar ve başhekime teşekkür etti.

Ameliyatı gerçekleştiren Yunus Emre Dr. Purut ise, "Yumurtalığında dev bir kitleyle geldi. Ameliyatını yaptık. Durumu iyi. Karnının içesinden futbol topundan biraz daha büyük yaklaşık 23 santimetrelik bir kitle çıkardık. Sağlığına kavuşan hastamızı bugün taburcu edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağlığına kavuşan Fedile Kızan

-Jinekolog Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Yunus Emre Purut'un açıklaması

-Hasta ile röportaj

-Hasta yakının açıklaması

-Hastanın yumurtalığında çıkartılan dev kitle

Behçet DALMAZ/VAN,

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Evlat nöbetindeki ailenin bebeğine, Cumhurbaşkanı Erdoğan isim verdi

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan (19) için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın'ın eşi, erkek bebek dünyaya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın oğluna 'Hamza' ismini verdi.

HDP il binası önünde, 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın'ın 4 gün önce erkek bebeği dünyaya geldi. Mutlu haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile paylaşan Aydın, bebeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermesini istedi. Soylu, Aydın'ın bu isteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Bakan Soylu, dün iftar vaktinde Süleyman Aydın'ı telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni doğan oğluna 'Hamza' ismini koyduğunu, ikinci ismin de kendilerinin koyabileceğini söylediğini iletti. Çok mutlu olduğunu ifade eden Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bebeğine isim koyduğu için teşekkür ederek ikinci bir isim düşünmediğini belirtti.

'HDP BİR OĞLUMU BENDEN ÇALDI, ALLAH YENİ BİR EVLAT NASİP ETTİ'

Bu sevincini evlat nöbetindeki diğer ailelerle paylaşan Aydın, HDP'nin bir oğlunu kendisinden alıp zorla dağa götürdüğünü belirterek, Allah'ın kendilerine yeni bir evlat daha nasip ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bir erkek oğlum oldu. HDP bir oğlumu ben çaldı, zorla dağa gönderdi. Allah bana bir evlat daha verdi. Eylemimizin ilk gününden beri bizi hiç yalnız bırakmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım. İçişleri Bakanımızdan rica ettim, oğluma bir isim versin diye. İçişleri Bakanımız da durumu Cumhurbaşkanımıza iletti. Cumhurbaşkanımız da oğluma Hamza ismini koydu. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza çok çok teşekkür ederim, oğluma isim verdikleri için. Allah onları başımızdan eksik etmesin inşallah."

BEYOĞLU, BEBEK İÇİN HEDİYE PAKETİ YOLADI

Aydın'ın yeni doğan bebeği için, Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu da içerisinde bebek ve hijyen seti olan bir hediye paketi gönderdi. Hediyeyi zabıta ekiplerinden teslim alan Aydın, Başkan Beyoğlu'nun kendilerine eylemlerinin ilk gününden beri destek olduğunu belirterek teşekkür etti.