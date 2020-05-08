DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

2 katlı ahşap ev yangında kül oldu

Antalya Kumluca'ya bağlı Adrasan'daki bir turistik tesiste dün gece çıkan yangında, iki katlı ahşap ev yandı.

Adrasan Mahallesi Çakmak Mevkii, Ertaş Yolu üzerinde bulunan bir tatil köyünün ana binasından bağımsız 2 katlı ahşap yapıda, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı değerlendirilen yangını görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesine orman yangın ekipleri de yardımcı oldu. Tatil köyünde konaklama yapılmayan 2 katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından belirlenecek.