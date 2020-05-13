DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Tokat'ta karantinadaki 36 işçide koronavirüs tespit edildi

KUVEYT'ten Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Tokat'a getirilen 280 Türk işçiden 36'sının koronavirüs testi pozitif çıktı.

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 280 Türk işçi 14 günlük karantinaya alındı. Yurtta sağlık kontrolünden geçirilen işçilere koronavirüs testi yapıldı. Bir kaç gün önce işçilerden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer işçilere de test yapıldı. Yapılan testlerde pozitif vaka sayısında artış görüldü. Test sonuçları pozitif çıkan 36 hasta ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 36 işçinin tedavisine başlandığı öğrenildi.