DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

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6 saat önce

Van'da vefa destek grubuna silahlı saldırıVan'da Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi, köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken silahlı saldırıya uğradı.

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Van'da vefa destek grubuna silahlı saldırı

Van'da Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi, köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda belediye çalışanı ve bir sivil hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Van'da Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi, köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerinde belediye çalışanı ile bir sivil hayatını kaybetti, diğer belediye çalışanı ise yaralandı. Yaralanan belediye çalışanı, Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

GÖRÜTÜ GEÇİLECEK

VAN

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Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristler gri ve turuncu listede aranıyordu

ADIYAMAN'da, güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı 3 teröristten 2'sinin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde gri kategoride 500 bin TL ödül ile, diğerinin ise turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle arandığı belirlendi.

Adıyaman merkeze bağlı Yeşiltepe köyü kırsalında geçen perşembe günü jandarma tarafından hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütü PKK'ya ait 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ile belirlendi. Teröristlerden Bezar Komagene kod adlı Zeynal Alakuş ile Bager kod adlı Gaffari Yorulmaz'ın İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde gri kategoride 500'er bin TL ödülle, Sabri Pir kod adlı Zeynel Gözübüyük'ün ise turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle arandığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bombalamadan dolayı duman

Koru köyü tabelası

Jandarma ekipleri

Operasyon yapılan dağlık alan

Askeri araçlar

Askerlerin mayın taraması yapması

Askeri köpeğin bomba araması

-Ele geçirilen mühimmat fotosu

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Tekirdağ'a tarla yollarından gelmek isteyenler jandarmaya yakalandı

İSTANBUL'dan, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar geri çevrilirken, tarla yollarını kullanarak geçmek isteyenler de jandarma ekiplerine yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan illerden Tekirdağ'da, sonra seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Valilik de önceki gün, 16- 19 Mayıs tarihleri arasında kentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından seyahat kısıtlamasının sürdüğü İstanbul'dan birçok kişi, Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Gelen kişiler, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince durduruldu. Jandarma ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi. Seyahat belgesi olanların ise geçişlerine izin veriliyor.

TARLADAN GEÇERKEN YAKALANDILAR

Tekirdağ'a kaçak olarak gelmek isteyenler daha önce ekili tarlaları kullandı. Çiftçiler, kaçak geçiş yapanların kullandığı yerleri kazıp geçişleri engellerken jandarma ekipleri de sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ancak, Tekirdağ'a seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından özellikle İstanbul'da yaşayanlar ve seyahat belgesi almadan Tekirdağ'a gelmek isteyenler yine tarla yollarını kullanmaya başladı. Kaçak geçiş yapmak isteyenlerin geçiş güzergahlarında önlem alan jandarma ekipleri tarla ortasında yakaladığı kişilere  kişi başına 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Bu arada tarlalardan Tekirdağ sınırına kadar araçları ile gelenlerin bazıları da çiftçilerin yolları traktörleriyle bozması üzerine geçiş yapamadan geri döndü. Marmara Ereğlisi ilçesinde çiftçilik yapan Tahsin Meto, kaçak geçiş yapanların ekili arazilerine büyük zarar verdiğini belirterek, "Buradan geçenlere vicdan diyorum başka bir şey demiyorum. Allah insanı vicdansız bırakmasın. Tarlalarımıza büyük zarar veriyorlar. Bu ürünlere yazık günah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarlalardan detaylar

-Tarlada açılan yollar

-Muhabir Mehmet Yirun Anons

-Gelen bir otomobilden detaylar

-Tarladan geçen araçlar

-Tarladan geçiş yapmak için yolu inceleyenler

-Geçemeyenlerin dönüşleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,

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Köpeği, bindikleri motosikletle çekerek götürdüler

TOKAT'ın Zile ilçesinde, 2 gencin parkta gezdirdikleri köpeği motosikletin peşinden zorla çekerek götürme anları kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zile ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı'nda yaşandı. Bindikleri motosiklet ile parka gelen iki genç, yanlarında getirdikleri köpeği bir süre burada gezdirdi. Daha sonra tekrar motosiklete binerek hızlı şekilde hareket eden gençler, zincirle bağladıkları köpeği de peşlerinden çekerek götürdü. O anlar kameralara yansıdı.

Jandarma, Tekirdağ, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 03:04 Kaynak: DHA


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