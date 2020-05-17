DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-11

Karantina misafirlerinden yurt koridorlarında etkinliklerSUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek, getirildikleri Malatya'da karantinaya alınan 170 Türk vatandaşı, yerleştirildikleri yurdun koridorlarında çeşitli etkinlikler yaparak, zaman geçiriyor.

DHA YURT BÜLTENİ-11, System.String[]

Karantina misafirlerinden yurt koridorlarında etkinlikler

SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek, getirildikleri Malatya'da karantinaya alınan 170 Türk vatandaşı, yerleştirildikleri yurdun koridorlarında çeşitli etkinlikler yaparak, zaman geçiriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs'ta Suudi Arabistan'dan getirilip, Malatya'da Battalgazi Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 170 Türk vatandaşının bütün ihtiyaçları karşılanırken, zamanlarını geçirmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen çeşitli hediyeler veriliyor. Karantina kapsamında yurtlarda kalanlar zaman zaman kendi aralarında farklı aktiviteler de düzenliyor. Koridorlarda sosyal mesafe kuralına uyarak, şarkılar söyleyenler, 3 metre aralıklarla birbiriyle sohbet ediyor.

'YURTLARIMIZDA POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMEDİ'

Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, yurtların bahçesine karantinaya alınanlar adına fidan diktiklerini söyledi. Yurtlarda kalanların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve şu ana kadar karantinada kalanların hiçbirinde pozitif vakaya rastlanmadığını anlatan Kayhan, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını başladığından bu yana ülkemizde de bazı tedbirler alınmıştı. Bu tedbirlerin başında Gençlik Spor Bakanı'mızın özellikle yurtların hazır hale getirilmesi noktasında yurt dışından getirilecek olan vatandaşlarımızın getirilmesi ile ilgili hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şu ana kadar yurtlarımıza; Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır, Azerbaycan ve Katar'dan misafirlerimiz geldi. 14 gün boyunca burada karantinaya aldık. Süreci dolan misafirlerimizi gönderdik. Halen kalanlara da 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar hamdolsun hiçbir vatandaşımızda pozitif vaka tespit edilmedi. Karantina süreçleri sağlıklı bir şekilde devam etti."

Kayhan, karantina sürecinde vatandaşlara kitap ve çocuklara oyuncak hediye edildiğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışından Malatya'ya getirilen Türk vatandaşları da ülkelerinde oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yurtta görüntü

-Yurtta kalanlar

-Muhabir Taha Ayhan'ın anonsu

-Karantinada kalanlar röpler.

-Şarkı söylemeleri

-Gitar çalan

-Hep birlikte alkış çalanlar

-Çocuların oynaması

-Çocuklara oyuncak dağıtılması

-Odalara kitap dağıtılması

-Müdür Ebubekir Kayhan röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

======================

Rize'de drone ile maske denetimi sürüyor

RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı, polis ekiplerince drone ile havadan denetleniyor. Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurala uymayanlara 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağını belirtti.

İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararla Rize'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Polis ve zabıta ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri üzerinde maske takılıp takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetledi. 'Maskemle güvendeyim' adı verilen denetimlerde polis ekipleri de drone ile de kontrollerde bulundu.

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, kurallara aykırı davrananlara da cezai işlem uygulandığını söyledi. Gökduman, "Alınan kararın etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla arkadaşlarımız drone ile havadan denetimlerini yapıyor. Bu biz tespitleri yaptıktan sonra maske takmayan, yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulayacağız. İlimizde alınan kararlara vatandaşlarımız uyuyor. Vatandaşları bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Uymayanlara 3 bin 150 lira idari ceza işlem uygulanacaktır" dedi.

'İNSANLAR ÖLMEYİ BAYILMAK ZANNEDİYOR'

Kent sakini İbrahim Tabak, salgında insanların kendi için tedbir alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu uygulamaya gerek yok. İnsanlar kendileri için önem almalı. İnsanlar ölmeyi bayılmak zannediyor galiba. Kurallara hepimiz uymalıyız" diye konuştu.

Maskesiz sokağa çıkma yasağının yerinde bir karar olduğunu savunan Hasan Kutlu da, "Çok doğru bir karar. İnsanların daha dikkatli olması gerekiyor. Kendi sağlığımız için kuralla uymalıyız" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Drone detay.

-Vatandaş röp.

-Rize Emniyet Müdürü (Nurettin Gökduman Açıklama)

-Drone denetleme grüntüüsü

-Muhabir Anansu(Mehmet Can PEÇE)

HABER-KAMERA: Aytekin KALENDER- MEHMET CAN PEÇE  RİZE/ DHA

========================

Adana'da gece çıkan orman yangını, bu sabah söndürüldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda dün gece çıkan yangın, bugün itfaiye ekiplerince havadan da helikopter desteğiyle söndürüldü.

Gedikli Mahallesi'nde önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yanan ancak bir süre sonra söndürülen ormanlık alanda dün gece yine yangın çıktı. Dumanları görenler, itfaiye ve '177 Orman Yangın Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için gece boyu yoğun çaba sarf etti. Bu sabah Kozan Baraj Gölü kıyısında konuşlandırılan helikopter ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü henüz belirlenemedi.

Suudi Arabistan, Karantina, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 04:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Son Dakika

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, çıkıp söylesinler Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, çıkıp söylesinler         
16:26
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor         
15:15
İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı         
14:50
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi         
14:29
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı         
14:18
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi         
14:15
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim         
14:14
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde         
13:55
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı         
13:47
Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi         
13:05
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu         
13:00
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı         
12:45
Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı         
12:21
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek         
11:56
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu         
11:42
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet         
11:36
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş         
11:32
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı         
11:25
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi         
11:22
Bu fotoğrafa bakan tebessümünü gizleyemiyor! İşte en komik doğa fotoğrafları Bu fotoğrafa bakan tebessümünü gizleyemiyor! İşte en komik doğa fotoğrafları         
11:20
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor         
11:02
Hadise, İrem Sak'ın Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen         
10:52
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu 6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu         
10:47
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu         
10:36
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 16:45:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]