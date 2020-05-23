DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

TRABZON'DA DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 3 ÇAY İŞÇİSİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ YARALITRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı.

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TRABZON'DA DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 3 ÇAY İŞÇİSİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ YARALI

TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı. Kazada otomobildeki Azerbaycan uyruklu 3 çay işçisi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayları

Haber-Kamera: Sekçuk BAŞAR - TRABZON-DHA

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Muş'ta yasağın ilk günü polisin sıkı denetimi sürüyor

MUŞ'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kentte sıkı denetimlere başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kentte ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasında denetimlere başlayan polis, trafiğe çıkan araçları ve vatandaşları tek tek durdurarak, kimlik ve izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirleri hatırlatan ekipler, kurallara uymayanlara da idari para cezası kesiyor. Ekipler, kısıtlamanın son günü olan 26 Mayıs'a kadar denetimlerini sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Polis ekiplerinin şehir içi denetim noktasından detay

-Polis ekiplerinin araç denetimlerinden detay

-Polis ekiplerinin yaya denetimlerinden detay

-Denetim çalışmasından detaylar

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçamadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 'Kesik İbo' lakaplı cezaevi firarisi İbrahim Dalkıran, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan 13 yıl hapis cezası alan ve Kasım 2019'da Dalaman Açık Cezaevi'nden firar eden 'Kesik İbo' lakaplı İbrahim Dalkıran'ın Manavgat'ın Çayyazı Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda, İbrahim Dalkıran'ın Çayyazı Mahallesi'nde olduğunun tespit edilmesi üzerine bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin geldiğini gören İbrahim Dalkıran kaçmaya çalıştı. Sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan Dalkıran, gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan İbrahim Dalkıran, yapılan sağlık muayenesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliyeden görüntü

İbrahim Dalkıran'ın adliyeye getirilişi

Adliyeden detay

80 MB/// 00.43"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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Adana'da arife günü sessizliğe büründü

ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arife günü, meydanlar ve çarşılar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Adana sessizliğe büründü. Ramazan Bayramı arifesinde, Büyüksaat Çarşısı, 5 Ocak Meydanı, Çakmak Caddesi ve kentin diğer işlek noktaları, güvercinler ile sokak hayvanlarına kaldı. Polis ekipleri, meydanlarda ve çarşılarda denetimlerini sürdürüyor.

Çay, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 12:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

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