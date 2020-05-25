DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Serik'te pozitif vaka sayısı 31'e çıktı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan 15 sokaktaki vatandaşlar için ekmek dağıtıldı. Bölgede yapılan yeni testlerle birlikte pozitif vaka sayısı da 31'e çıktı.

Serik'te Covit-19 vakası tespit edilmesinin ardından karantinaya alınan Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta oturan vatandaşlara mahalle muhtarı ve hayırseverlerin desteğiyle 500 ekmek dağıtıldı. Muhtar Zafer Korkmaz, kendi aracı ile getirdiği ekmekleri, karantina bölgesi içerisinde bulunan muhtar azası Durmuş Meke ve gönüllülere teslim etti. Gönüllüler de ekmekleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Muhtar Zafer Korkmaz, "Karantinadaki mahalle sakinleri için az da olsa eksiklerimiz oluyor. Ekmek yetmeyebiliyor. Biz hayırseverlerden toplayarak karantina bölgesine dağıtıyoruz. İlaç ve diğer ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyoruz. En kısa sürede hayırlısıyla karantinanın sona ermesini istiyoruz" dedi.

SAYI 31'E YÜKSELDİ

Öte yandan bölgede test sonucu pozitif çıkanların sayısının 31'e yükseldiği ve bunların Serik Devlet Hastanesi 'ndeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Bunların yanında pozitif vakalarla temas ettiği tespit edilen şüpheli 14 kişi de test sonuçları çıkana kadar gözetim altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhtarın ekmek dağıtması

Muhtarı ekmekleri gönüllü dağıtıcılara vermesi

Muhtar ile röportaj

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Fırtınada kırılan ağaç dallarıyla yaralandı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu. Ağaçların dalları kırılırken, parçaların isabet ettiği 1 kişi hafif yaralandı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatıları yerinden sökülüp, uçarken, ağaçların ise dalları kırıldı. Bahçecik köyünde ismi öğrenilemeyen kişi, parçaların isabet etmesiyle ayağından hafif yaralandı. Belediye ekipleri, fırtınanın etkili olduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı.