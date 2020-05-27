DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

2 katlı evde korkutan yangın

MERSİN'in Tarsus ilçesinde altı depo olan 2 katlı evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Özel Bahşiş Mahallesi'nde H.İ.'ye ait inşaat halindeki evin alt kısmında, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı ve depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mazot ve benzin bulunduğu öğrenilen alanda alevler bir anda her yeri sardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir itfaiyesi Akdeniz ve Tarsus ilçe ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, 1 ton sera naylonu, 1 adet su motoru ve yaklaşık 100 litre mazot yandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangına bakanlar

-Yükselen dumanlar

-Alevlerin görüntüsü

İtfaiye aracının gelmesi

-Toplanan kalabalık

-Yagına müdahele edilmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Bursa'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda yangın

Bursa'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda, eşyaların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı depoda hasar meydana geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan Ayakkabıcılar Çarşısı'nın en alt katındaki depoda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Eşyalar alev alırken, yangın kısa sürede depoyu sardı. Çarşı esnafının haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü;

-Alevli görüntü

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Kazada yaralanan çift için seferber oldular

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanarak araçta sıkışan çiftin kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, Gelibolu yönüne giden Veysel Çalik yönetimindeki 22 FB 201 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'na geldiği sırada şehir merkezinden, özel hastane yönüne seyreden Sabri Dalga idaresindeki 22 AC 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Çalik ve Dalga ile araçlarda yolcu olarak bulunan Pakize Yılmaz ve Kazibe Dalga yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Sabri ve Kazibe Dalga çifti için hem ekipler hem de çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Yaralı çift, ekipler ve vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan kavşak, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.