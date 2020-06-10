DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep kurtarıldı*- Isparta'da oturdukları evin balkonunda oyun oynadığı sırada başı demir korkuluklara sıkışan 2 yaşındaki Zeynep Sare Kara, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep kurtarıldı

*- Isparta'da oturdukları evin balkonunda oyun oynadığı sırada başı demir korkuluklara sıkışan 2 yaşındaki Zeynep Sare Kara, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay önceki gün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın 2. katında ailesiyle birlikte yaşayan Zeynep Sare Kara, balkonda oynarken başını demir korkuluklara sıkıştırdı. Durumu gören ailesi Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye ekipleri hidrolik ayırma aracıyla demir korkulukları keserek Zeynep Sare Kara'yı kurtardı. Sağlık durumu iyi olan minik Zeynep ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiyenin müdahalesi ve Zeynep'in kurtarılması

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Kirazları yediler, para bırakıp helallik istediler

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde bir kiraz bahçesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, izinsiz yedikleri kirazlar karşılığında 12 lira 50 kuruşla birlikte not bırakarak, bahçe sahibinden helallik istedi. Bahçe sahibi Mehmet Mencik, "Gururlandım, memleketimde böyle insanların olması beni mutlu etti. İşçi kardeşlerimiz de gördüler. Ne kadar yedilerse helal ediyorum" dedi.

Kırsal Dağmarmara Karaköy Mahallesi'nde yaşayan çiftçi 60 yaşındaki Mehmet Mencik'in bahçesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, izinsiz kiraz yedi. Ardından 12 lira 50 kuruşla üzerinde, 'Hakkınızı helal edin, canımız çekti, kiraz yedik' yazılı not bıraktı. Sabah notla birlikte parayı bulan Mencik, şaşırdı. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen Mehmet Mencik, "Kağıdı ve parayı görünce merak ettim. Kağıdı okuyunca, 'Hakkınızı helal edin, canımız çekti, kiraz yedik' demişler. Gururlandım, memleketimde böyle insanların olması beni mutlu etti. İşçi kardeşlerimiz de gördüler. Ne kadar yedilerse helal ediyorum. Kimse ağaçlarımızın dallarını kırmasın. Herkes kirazlarımızdan yiyebilir, hakkım helal olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bahçeden görüntü

Notla paradan görüntü

Bahçe sahibi Mehmet Mencik ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

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Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu (2)

ALTINOK: YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN İHTİYAÇ

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok,  Cennet-Cehennem mağaralarına yapılan aansörün 2 yıl önce, yaşlılar ve engelliler için planlandığını, 10 milyon liralık projenin, ihtiyaç olduğunu söyledi. Bölgeyi gezen Altınok, "85 metre derinliğe 500 merdiven ile iniyoruz. Buraya inen yaşlı vatandaşların sıkıntıları oluyor. Yaşlı vatandaşlarımızın da aşağıya inip, görmeleri açısından iyi oldu. Asansörü yaparken, tarihi doku ile oynamamaya çalıştılar. İnsanlar buraya gelip aşağıya bakınca inmeye çekiniyor. Bizim geçmiş verilerimize göre, yıllık 100 bin ziyaretçimiz vardı. İnanıyorum ki bu sayı milyonu aşacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ZİYARETÇİ SAYISINI ARTTIRIR

Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük ise, "Şu an atıl durumdaki alan, rekreasyon alanına çevrildi. Bu çalışmalarla ziyaretçi sayımızın iki katına çıkacağına inanıyoruz. Buraya gelen yaşlı vatandaşlarımız, asansör yardımıya cennete inecek. Turizmciler olarak çalışmaları takip ettik. Çevreye herhangi bir zarar verilmedi. Diğer tarihi alanlarımızın da teknoloji yardımı ile turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Obruğa yapılan merdivenden görüntü

-Alanı gezen vatandaşlardan görüntü

-Sadık Altınok ile röp

-Ali Küçük ile röp

SÜRE: 03'46", BOYUT: 421

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN-Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

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Prof. Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı

İZMİR'de yaşanan 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir değerlendirme yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aynı fayın 6 buçuk büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek yaşanabilecek deprem fırtınasına karşı uyarılarda bulundu. Türkiye'nin 81 ilinde bir deprem seferberliği başlatıldığını da açıklayan Sözbilir, bilim insanlarının depremden daha az zararla çıkılması için yapılması gerekenlerle ilgili çalıştığını ifade etti.

İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Menderes ilçesinde dün (Salı) saat 18.44'te yerin 10.63 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'daki depremin ardından İzmir'deki sarsıntı da korkuya neden oldu. 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından 2.7 ve 2.8 büyüklüğünde artçılar yaşandığını da anlatan DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Torbalı'nın kuzeybatısında gerçekleştiğini söyleyerek "Bu depremin 40 kilometre uzunluğundaki Dağkızılca fayının etkisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu fay aslında büyük ölçekli bir fay. 6 buçuk büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Ama şu anda 3.8 büyüklüğünde bir depremle kendini gösterdi. O fayın kayma hızı, hareket mekanizması diğer faylara göre daha yavaş. Bu fayın çevresinde birçok fay var. Tuzla, İzmir ,Seferihisar, Gülbahce fayı var. Bu küçük ölçekli depremler diğer faylara da sıçrayabilir. Onlar da benzer büyüklükte depremler üretebilir ama aslında olaya daha büyük ölçekte bakacak olursak son bir ayda Türkiye'deki depremleri inceleyebiliriz. Aslında Türkiye'de çok sayıda depremler oluyor. Şu an sizinle konuşurken de birçok yerde sarsıntı yaşanıyor. Tabi bunlar 2,3,4 büyüklüğündeki depremler" dedi. En son Malatya depreminin 5 büyüklüğünde olduğunu anlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin bir anaç olabileceği gibi Elazığ depreminin artçı şoku olarak da değerlendirilebileceğini ifade etti. Sözbilir şöyle devam etti:

"Türkiye ölçeğinde baktığımızda 3,4 büyüklüğündeki depremler çok büyük ölçekli can ve mal kaybına yol açacak depremler olarak gösterilemez. 6 'yı aşmadığı sürece can kaybı yaşanmıyor. Özellikle Batı Anadolu ve İzmir ölçeğindeki faylar birbiriyle bağlantılıdır. Dolayısıyla birinde deprem olunca bazı kesimlerde deprem fırtınasına dönüşebilir. Ama bugüne kadar 3, 4 büyüklüğünde kendini gösterdi. Mesela Akhisar'daki deprem sayısı, bu sene orada 5 bini geçti. Dağkızılca fayı etrafındaki faylar da birbirini tetiklerse deprem fırtınasına görülebilir. Ama büyüklüğü 3 yada 4 büyüklüğünde olacağı için insanları sadece sarsıntı olarak rahatsız eder."

81 İLDE SEFERBERLİK

Türkiye'de 81 ilin tümünde afet risklerini azaltma projesinin devreye girdiğini de açıklayan DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerin öncesinde yapılması gereken çalışmalarla ilgili bir yönetmelik yayınlandığını söyledi. 2023 yılına kadar 81 ilde projenin süreceğini belirten Sözbilir, "İl afet risklerini azaltma kapsamında üniversiteler, belediye, valilik, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışacağı mekanizmayla önümüzde 3 yıl var. Bütün illerin hepsinin depremden az zararla çıkması için yapılması gereken çalışmalar başlatılacak. Deprem seferberliği 81 ilde başlatıldı, diyebiliriz. İzmir'de yaklaşık 8 aydır valilik koordinasyonunda çalışıyorduk. İzmir deprem master planı üzerinde AFAD ile çalıştık. Yaklaşık 60'ın üzerinde bilim insanı projede çalışıyor. Şu anda protokol aşamasına geldik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in harita üzerinde fayları anlatmasından görüntü,

-Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile detay görüntü,

-Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Sivas'ta larva ve sineklere karşı ilaçlama çalışması

SİVAS'ta Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde haşere ve sineklerin larvalama noktalarında ilaçlama çalışması yaptı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent genelinde sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasını engellemek için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri bu çerçevede ilk olarak il merkezinde başta çöp merkezleri ve konteynerleri olmak üzere ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, arıtma tesisi ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama yapıldı. 3 ilaçlama aracı ve 9 personelle çalışan ekipler, 66 mahallede tüm çöp konteynerleri, çöp toplama alanları, hayvan barınakları, kamusal alanlardaki park, bahçe, yol kenarlarındaki ağaç ve yeşil alanları ilaçladı. Ayrıca sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık ve kanallarda da çalışma yapıldı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ilkbahar ve yaz döneminde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte haşere ve sineklerin larvalama döneminde yoğun bir ilaçlama programına başladıklarını ifade ederek "Periyodik program çerçevesinde 66 mahallemizde hem hijyen ve temizliği sağlamak hem de koronavirüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artırılması ile bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla larva ilaçlamalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.

Isparta, İtfaiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

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