DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Tarsus'ta 3 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilden yaralı olarak kurtuldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dağlık bölgede kontrolden çıkarak uçuruma düşen otomobilde yaralanan 3 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Pirömerli Mahallesi Attıran Çeşme Mevkii'nde meydana geldi. D.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 33 PS 747 plakalı otomobil dağlık alandan uçuruma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilde sıkışan D.K., E.K. ve İ.K., itfaiye ekipleri tarafından halatlarla 100 metrelik uçurumdan yukarıya çekilerek kurtarıldı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sedyeye alınan yaralının halatla yukarı çekilmesi

Yaralının 'Nefes alamıyorum' diye inlemesi

Diğer yaralının kadın sağlık çalışanı ile diyaloğu

Sağlık çalışanının yaralıya uyarısı

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

Bisikletiyle kamyon altında kaldı, yakınları fenalık geçirdi

ERZURUM'da evlerinin önünden geçen karayolunda bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Gürkan Zengin kamyonun altında kalarak öldü. Sinir krizi geçiren aile ve yakınları kamyon sürücüsü D.İ.'ye (57) saldırdı. Linç edilmek istenen şoför kısa sürede olay yerine gelen polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesinde Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. D.İ. idaresindeki 25 EJ 026 harfiyat taşıyan kamyon, Karayolları mevkiinden Kavak Cami istikametine giderken, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gürkan Zengin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka tekerleklerin altında kalan Zengin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya şahit olan yakınları taşla saldırdığı kamyonun camlarını kırdı ve sürücüsüne saldırdı. Gölbaşı Polis Merkezi'ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta olan kaza yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, sürücüyü olay yerindne uzaklaştırıp gözaltına aldı. Kazayı duyup olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Karayolunda üzerinde çocuğun bisikletiyle birlikte bulunduğu cesedi olay yeri çadır bariyerle kapatıldı. Cumhuriyet savcının olay yeri incelemesi ardından kamyon, polis kontorülünden bölgeden uzaklaştırıldı. Çocuğun cenazesi ise ambulansla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Ağıtlar yakan ve zaman zaman baygınlık geçiren Zengin'in yakınlarına olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Üç çocuk babası Serkan Zengin'in yaklaşık 8 yıl önce bir çocuğunun yine kamyon altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden genel görüntü

-Kamyon ve çekilen güvenlik şeridi

-Kamyonun kırım camları

-Ölen çocuğun yakınları

-Polislerin olay yerinde çalışması

-Bisikletiyle olay yerinde ölen çocuk

-Kaza yerinden genel ve detaylar

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

-Çevik kuvvet polisinin tedbir alması

-Ölen çocuğun etrafına çadırdan bariyer oluşturulması

-Olay yeri incelemesinden detay

-Ölen çocuğun yakınlarının ağıt yakması

-Kamyonun olay yerinden götürülmesi

-Ambulansın bölgeden ayrılması

-Bisikletin polis aracına konulması

Haber-Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Bursa'da polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

BURSA'da polis ekipleri, yılbaşından beri yaptığı çalışmalarda 3 bin 433 şişe gümrük kaçağı içki, 126 tarihi eser, 5 bin litre dezenfektan ve çok sayıda maske ele geçirdi, 55 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığa yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan 'ın göreve gelmesinin ardından yaklaşık 150 personelle operasyonlarını yoğunlaştıran KOM ekipleri, gümrük kaçağı alkol, kaçak tütün, tarihi eser ve sahte dezenfektanları piyasaya sürmeye çalışan kaçakçılara göz açtırmıyor. Polis ekipleri, yılbaşından beri yüklü miktarda kaçak malzemenin piyasaya sürülmesini engelledi.

KOM ekiplerinin 2020 yılı ilk 6 ayında yapılan operasyonlarında 3 bin 433 şişe içki, 2 bin 273 paket sigara, 67 elektronik sigara, bin 940 litre etil alkol, 179 cep telefonu, bin 426 cep telefonu aksesuarı, 126 tarihi eser, 400 puro, 5 bin litre dezenfektan ve çok sayıda maske ile 2 bin litre akaryakıt ele geçirilirken, bu operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyonlardan görüntüler

Haber: Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Eşi ve baldızıyla tartışan genç adama linç girişimi

BOLU'da, cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan kişi, çevredekiler tarafından linç girişimine uğradı. Vatandaşlar durumu anlayınca eşi ve baldızıyla tartışan kişiyi darp etmeyi bıraktı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyen kişi ile baldızı ve eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine genç adam, eşini eve götürmek istedi. Çift, evlerine gittiği sırada yanlarına gelen baldızı yeniden eniştesiyle tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, kadının darp edildiğini düşünerek genç adamı yere yatırıp linç etmek istedi. Vatandaşlar, eşi ve baldızının müdahalesiyle durumu anlayarak genç adamı darp etmeyi bıraktı.

Olayın sona ermesinin ardından çift evlerine gitmek için yola çıktığı sırada, baldız sinir krizi geçirerek ağladı. Kadının, çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, çifti ve baldızı ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Karı kocanın birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kalabalık grubun adamı yere yatırması

-Kadının müdahalesi

-Baldızın sinir krizi geçirmesi

Haber: Adnan KARABULUT/BOLU,

Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz (2)

RÖMORKÖRLERE KAYNAK YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine katılmak üzere yapımına başlanan, 90 ton çeki gücüne sahip 2 adet acil müdahale römorkörlerinin Omurga Kaynak Töreni'ne katıldı. Özel kıyafetlerini giyen Karaismailoğlu, römorkörlerin omurga kısımlarının kaynağını kendisi yaptı. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bu tersanede yapımına başlanacak olan acil müdahale römorkörlerimiz, yapımları tamamlandığında, her geçen gün yükü artan Türk boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde hizmet verecektir. 14 ile 16 ay gibi bir sürede tamamlanması öngörülen römorkörlerimizi denize indirdiğimizde gemi kurtarma, hazırda bekleme, refakat, römorkörcülük ve yangın söndürme hizmetlerinde kullanılacaktır. Bugün ilk kaynağını yapacağımız römorkörlerimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın temel faaliyetlerinden biri olan deniz trafiğini anlık olarak izleyip can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlamaya yönelik çalışmalarımıza destek olacaktır" dedi.

'DENİZLERİMİZ 7 GÜN 24 SAAT KONTROL ALTINDA'

Kıyılarda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin artırılması amacıyla gemi takip ve kontrol sistemlerini kurduklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bunun yanında, Ankara 'da kurulmuş olan Gemi Trafik Yönetim Merkezi (GTYM) bileşenlerinden oluşan Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS) 14 Mayıs 2019'da kuruldu. Diğer yandan Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi 2009 yılında kurulmuş olup, limanlarımıza gelen tüm gemiler 1000 deniz mili mesafeden kontrol edilmektedir. Bu sistemle (LRIT), aynı zamanda dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemilerin takibi sağlanmaktadır. Ankara'daki Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile Türk Arama Kurtarma Sahası içinde seyir yapan gemiler anlık olarak izlenmektedir. Bakanlığımız tarafından 2019'da Tekirdağ 'da kurduğumuz Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi de başarı ile çalışmaktadır. Bu demektir ki denizlerimiz 7/24 esasına göre sürekli kontrolümüz altındadır."

'GEMİ SANAYİMİZİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRDİK'

Türk gemi sanayisini bilgi, birikim ve tecrübe ile dünya klasmanında hak ettiği yere getirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizdeki tersanelerimizin gelişimi hızla devam etmektedir. Bugün tersane sayımız 83, yıllık üretim kapasitemiz 4,53 milyon detveyt tondur. Bu rakamlarla gemi inşa sektörümüz, dolaylı olarak, 500 bin kişinin geçim kaynağıdır. Bu rakamlar dikkate alındığında gemi inşa sanayimiz dünyada adet bazında 9'uncu, tonaj bazında ise 16'ncı sıradadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sektörde bizleri bugüne taşıyan bilgi, birikim ve tecrübemizi, teknoloji ve bilişim imkanlarımızla harmanlayarak, dünyada adından söz ettiren yatırımlara imza atıyoruz" diye konuştu.

'ULAŞIM, EKONOMİ VE BEREKET DEMEKTİR'

Gemi sanayisindeki başarıları anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Başarılarımız, pek çok başka alanda olduğu gibi 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yılmadan, yorulmadan yaptığımız çalışmaların eseridir. Ancak katedilen mesafe ve kazanılan başarılar, nihai hedef değil yeni hedefler için başlangıç noktasıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız, geçmişten bugüne hayata geçirmekte olduğu dev projelerle Türkiye'nin her noktasını denizden, karadan, havadan ve demir yollarıyla birbirine bağlarken, dünya ile de mesafeleri kısaltmıştır. Bu geleneği ve bu hamleyi güçlendirerek devam ettireceğiz. Çünkü ülkemiz dünya lideri olacağı ve dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacağı yakın bir geleceğe doğru hızla ilerlemektedir. Bizim görevimiz dünya standartlarında bir ulaşım ağı ve altyapıyla geleceğe hazır olmaktır. Çünkü ulaşım demek, ekonomi demek, bolluk, bereket demektir. Tarımın, turizmin, ticaretin altyapısı demektir. Gençlerimiz ve çocuklarımız için daha güçlü bir Türkiye'de daha yüksek bir yaşam kalitesi demektir.ö