DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Pençe Harekatı şehidi Piyade Uzman Onbaşı Köse, son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse (22), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ertuğrul Köse'nin cenazesi, önce Mevlana Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu gören anne Fatma ve baba İsmail Köse, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Burada alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Emin Yılmaz Sancaktar, milletvekilleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, bekar olan şehit Ertuğrul Köse Garnizon Şehitliği'nde son yolcuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Törene katılanlar

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Şehidin babası İsmail Köse'den detay

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Selam verilmesi dua okunması

-Şehidin askerler tarafından alınması

-Şehidin askerlerin omzunda taşınması

-Şehit cenazesinin araca konulması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Dondurmacıya kızdı, 'baba polisi ara, dondurmayı vermiyor' dedi

SİNOP'ta ünlü Maraş dondurmacısının şakasına maruz kalan Can Yılmaz (5), birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayınca babasına seslenerek, "Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyorö dedi. Küçük çocuğun donurmayı alma çabalarına ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ailesiyle birlikte Sinop sahilinde gezen Can Yılmaz'ın canı dondurma istedi. Maraş dondurmacısının önüne gelen Can Yılmaz, sipariş verdi. Dondurma toplarını külaha koyan dondurmacı, küçük çocuğu şakaladı. Meşhur dondurma şakası karşısında öfkelenen ve birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayan küçük Can, "Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyorö diye seslendi. Çocuğun üzüldüğünü gören dondurmacı, önce Can'dan özür diledi, daha sonra ise dondurmasını verdi. Dondurmayla birlikte yolda yürüyen Can, karşısına çıkan polise de durumu anlatarak, dondurmacıyı şikayet etti. Küçük çocuğun donurmayı alma çabalarına ait cep telefonu kamerası görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.