DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Adana'daki tefeci operasyonunda 4.4 milyon liralık senet ele geçirildi

Adana'da tefeci operasyonu: 22 gözaltı (3)

4.4 MİLYON LİRALIK SENET ELE GEÇİRİLDİ

'Elmastaş' grubu olarak bilinen 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karışan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda, 4 milyon 474 bin 550 TL tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 TL para, 1 pompalı tüfek, 312 fişek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, 8 başka iş yerlerine ait kaşe ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu, hesaplardaki para miktarı tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.