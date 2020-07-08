DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün mahrem abileri ile operasyonel hatlar üzerinden irtibat sağladıkları tespit edilen 12 infaz koruma memuru yakalanarak, gözaltına alındı.

Tekirdağ 'da ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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