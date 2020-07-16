DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

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Sivas'a şehit acısı düştü (2)'AĞLAMAYIN, O GÜLÜMSEYEREK GİTTİ"Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu' kapsamında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Muhammed...
Sivas'a şehit acısı düştü (2)
'AĞLAMAYIN, O GÜLÜMSEYEREK GİTTİ"
Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu' kapsamında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir'in (31) Türk bayrağına sarılı cenazesi Siirt'te düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehidin cenazesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri ailesi ve yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi polis mangası tarafından askeri uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Dilber ve babası İbrahim Demir ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı aileyi yetkililer teselli etti. Şehidin eşi Hilal ve 2 yaşındaki kızı Azra Demir de aynı uçakla Sivas'a geldi.Şehit eşinin fotoğrafına sarılan acılı eş "Ağlamayın size Muhammed'i getirdim. O gülümseyerek gitti. Arkadaşı dedi bana 'gülmüş'. Ağlamayın, sevindirmeyin o alçakları" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kızı minik Azra'nın ise olan bitenden habersiz şekilde babasının mesai arkadaşının omuzuna yattığı görüldü. Şehidin cenazesi havaalanındaki karşılamanın ardından konvoy eşliğinde kent merkezine getirilerek Numune Hastanesi morguna konuldu. Şehit polis memuru Muhammed Demir'in cenazesinin, bugün akşam saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:11 Kaynak: DHA
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