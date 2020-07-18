DHA YURT BÜLTENİ- 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 11

Şehit kardeşinin yanında toprağa verildiSAKARYA'nın Hendek ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe (38), Karabük'ün Eflani ilçesinde 15 Temmuz şehidi kardeşi Barış Efe'nin mezarı yanında toprağa verildi.

Şehit kardeşinin yanında toprağa verildi

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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe (38), Karabük'ün Eflani ilçesinde 15 Temmuz şehidi kardeşi Barış Efe'nin mezarı yanında toprağa verildi.

Dün sabah, TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi İkbaliye mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Nefes Rüzgar Efe yaşamını yitirdi. Nefes Rüzgar Efe'nin cenazesi memleketi Karabük'ün Eflani ilçesine getirildi. Bugün cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Burak Öz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Nefes Rüzgar Efe'nin cenazesi FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan kardeşi Barış Efe'nin yanında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazından görüntüCenazenin toprağa verilmesi

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük),

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Elektrik akımına kapılan işçi öldü, arkadaşı yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, balkon korkuluğunun montajını yaptığı sırada demir profilin elektrik hattına değmesi sonucu akıma kapılan Yusuf Fersatefendioğlu (35) hayatını kaybetti, akıma kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen kişi ise yaralandı.

Olay saat 15.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi Gonca Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Balkona korkuluğun montajını yapan Yusuf Fersatefendioğlu, elinde bulunan demir profilin elektrik hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ali Özer, Yusuf Fersatefendioğlu'nun elektrik akımına kapıldığını görerek yardımcı olmak isteyince akıma kapıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan Yusuf Fersatefendioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralan Ali Özer ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu, Eflani, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:45 Kaynak: DHA

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