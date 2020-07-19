DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

80 tonluk beton mikserinin altında kalan işçi, 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

ANTALYA'da viyadükte virajı alamayarak devrilen beton dolu 80 tonluk mikserin sürücüsü Ramazan Alkın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. Alkın, kendisini kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaza saat 12.00 sıralarında Antalya- Isparta karayolunun 25'inci kilometresinde, yeni yapılan viyadükte meydana geldi. Ramazan Alkın'ın kullandığı 06 BR 4273 plakalı beton dolu 80 tonluk mikser, Organize Sanayi

Bölgesi istikametine dönerken virajı alamayarak devrildi. Yol kenarındaki demir korkuluklara takılarak yan yatan mikserin sürücü Ramazan Alkın sürücü koltuğunda sıkıştı. Haber verilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 kurtarma aracı ile sağlık ekipleri verilen adrese geldi. Sağlık ekipleri yaralıya sıkıştığı yerde serum takarken, itfaiye ekipleri 2 saat boyunca sürücüyü hayatta tutmak için büyük mücadele verdi. Kurtarma sırasında yaralı Alkın'ın görevlilere, "Ne olur çabuk olun. Ayağım gitti" diye seslenişi dikkati çekti. Trafik polisi ve jandarma ekiplerinin yol ve çevre güvenliği aldığı kurtarma bölgesine iki de vinç çağrıldı. 2 saatlik çalışmanın ardından mikser sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak, sedyeye alındı.

Kendisi için mücadele veren itfaiye erlerine teşekkür eden Ramazan Alkın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.