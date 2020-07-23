DHA YURT BÜLTENİ- 11 - Son Dakika

TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Fatih Kafkas, Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Ahatlı Köyü Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve maden işçileri katıldı. Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş cenaze namazını kıldırdı. Kafkas'ın cenazesi, köyde aile mezarlığında toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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