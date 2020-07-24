DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu

RİZE'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan elektrik teknikeri Emrah Köseoğlu'nun tedavisi sürüyor. O anları anlatan Köseoğlu, "Hayatım 2 milimetre ile kurtuldu" dedi.

Olay, çarşamba akşamı merkeze bağlı Salarha beldesinde meydana geldi. Bir çay fabrikasında çalışan elektrik teknisyeni Emrah Köseoğlu, bahçede yürürken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı ile gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köseoğlu'nun başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Kafatasını delen mermi ameliyatla çıkarıldı.

O ANLARI ANLATTI

Başına yorgun mermi isabet ettiğini öğrendiğinde çok şaşırdığını söyleyen Emrah Köseoğlu, "Vardiya bitimine bir saat kala fabrikanın içerisinde yürüyüşe çıktım. Sonra bir anda yere yığıldım. Ne olduğunu anlamadım. Beni kanlar içerisinde gören arkadaşlarım hemen yardım istedi. Beni hastaneye kaldırdılar. İlk anda vücudumu hissizleşti. Yavaş yavaş ellerimi hissettim, ama ayaklarımı hala hissetmiyorum. Dün öğleden sonra ameliyata girdim. Mermi çekirdeğini aldılar. Ama ayaklarım hala güçsüz his kaybı yaşamışım. Ayaklarımı hissediyorum ama kaldıramıyorum. Hayatım 2 milimetre ile kurtuldu"' dedi.

'İNSANA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMELİSİN'

40 yıl düşünse başına böyle bir olay gelebileceğini tahmin edemeyeceğini anlatan Köseoğlu, "Biz de genç olduk. Ama mermi atmak nedir? Mermi atıyorsun tamam da bunu toprağa veya denize atarsın. Bunun bir insana geleceğini düşünmelisin. Bir insanın canına kastedebilirsin. Düşüncesizce mermi atmak nedir. Bilinçli olmak çok önemli. Hiç atılmaması taraftarıyım ama atıyorsan bari toprağa at. Bir insanın canından etme. Bunu düşünülmesini istiyorum" diye konuştu.

'BÖYLE BİR DURUM KİMSENİN BAŞINA GELMESİN'Hayatında ilk defa 'yorgun mermi' diye bir şey duyduğunu söyleyen Köseoğlu'nun ağabeyi Enver Köseoğlu da, "Kardeşimin kafasında bir kanama olduğundan hastaneye kaldırıldı. Hastanede tomografi sonrası merminin kafasında isabet ettiğini öğrendik. İlk defa yorgun mermi diye bir şeyin varlığından haberimiz oldu. Merminin havadan gelip kafatasının çatlattığını söylediler. İçerde bulunan bir damara da baskı yapmış. Kardeşim şu anda belden aşağını hissetmekte zorlanıyor. Bu durumun kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Kimsenin canına mal olmasın. Bu bir insanda olmayabilir. Bir hayvana da denk gelebilirdi. Bir candan olmaya ne gerek var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHastane detaylarıEmrah Köseoğülu ile röp.Detaylar-Kafaya saplanan mermi filmi foto Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE - Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

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Bağışlar otizmli bireylere

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 13 kadın, geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama yönetimiyle 48 parçadan 6 metrekarelik kilim oluşturdu. 1 ayda oluşturulan 'korona kilimi' için bağış yapıldı. Elde edilen gelir, otizmli bireyler için bağışlandı.

Antalya'da koronavirüse karşı sanat eylemi için 13 kadın dikiş makinelerinin başına geçti. Kadınlar, evlerinde geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama tekniğini kullanarak, 'korona kilimi'ni oluşturdu. Evlerinde parça kumaşları, giyilmeyen kıyafetleri değerlendiren kadınlar, kenarı 40 santimetre olan karelerden 48 farklı parça dikti. Her biri 6 kat kumaşla işlenen ve desenlenen kareler, sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesiyle birleştirildi ve ortaya kilim veya yatak örtüsü olarak kullanılabilecek 6 metrekarelik çalışma çıktı.'Koronavirüse karşı sanat eylemi' olarak çıkan bu çalışma, Muratpaşa Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesine dönüştürüldü. Korona kilimi Aydın Kanza Sergi Salonu'nda yapılan müzayedede satışa çıkartıldı. Müzayedenin ilerleyen dakikalarında, kilim için bağış yapılmasına karar verildi. 'Otistik Çocuklarımız Sanatla Mutlu Olsun' başlığıyla gerçekleştirilen bağıştan elde edilen gelir, Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği'ne bağışlandı. Antalya'da bulunan bir otel tarafından otizmli öğrencilerin okuluna bir klima bağışladı. Ahmet Muhtar Kızıltan, kadınların faaliyetlerini desteklemek amacıyla, Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının dönem kartpostallarının orijinal halindeki gravürünü de satış için müzayedeye bağışladı. En çok bağış yapan kişi hem kilimin hem de gravürün sahibi olacak. Korona kiliminin son düzenlemelerinE, müzayedeye gelenler düğme yapıştırarak destek doldu. Otizmli bir genç de korona kiliminin son dokunuşunu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Müzayede alanından detay görüntülerKatılımcılardan detaylarKorona kilimden detaylarMilli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının dönem kartpostallarının orijinal halindeki gravürününden detayProje koordinatörü Mukadder Kavas'ın açıklamalarıAhmet Muhtar Kızıltan'ın açıklamalarıKorona kilimine düğme yapıştıran katılımcılardan ve otizmli çocuktan detaylarHABER- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Kedinin gözlerini oyup, yaktılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşaatta, gözleri oyulduktan sonra yakılarak öldürülmüş kedi bulundu.

Gemlik ilçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Başar Sokak'ta birkaç yıl önce başlayan bina inşaatı, müteahitinin işi yarıda bırakıp kaçması sonucu durdu. Boş kalan bina, uyuşturucu madde kullanıcılarının mekanı haline geldi. Bugün öğle saatlerinde binanın zemin katında bir sokak kedisi yakılarak öldürülmüş bulundu. Kedinin öldürülmden önce gözlerinin oyulduğu belirlendi. İnşaatta çok sayıda alkol şişesi bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlatı.

Görüntü dökümü;-Kediden detaylar-Çevreden detaylarHaber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa),

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Erzurum'da Cuma namazını Ayasofya işlemeli maske ile kıldılar

ERZURUM merkez Palandöken Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması münasebetiyle cuma namazına gelen vatandaşlara Ayasofya işlemeli maske dağıttı.15 Temmuz ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un şampiyonluğuna özel maske üreten Palandöken Belediyesi, bu kez de Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açıldığı tarihi güne özel maske üretti. Üzerinde Ayasofya Camii fotoğraflarının bulunduğu maskeler, Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki futbol sahalarında cuma namazı kılmaya gelen cemaate dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Belediye görevlilerinin maske dağıtımı-Ayasofya işlemeli maske ile namaz kılanlarHaber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Lavanta bahçesinde buluduğu altınları bozdurp TSK Vakfı'na bağışladı

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde geçen sezon lavanta bahçesine gelen bir ziyaretçi, içerisinde çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu altın dolu kutuyu düşürdü. Yaklaşık 1 yıldır sahibini arayan Ziya Doğan (71), sahibi çıkmayınca altınları kuyumcuda bozdurdu. Doğan, buradan sağlanan 14 bin 215 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Kutuyu geçen yıl ağustos ayında bahçesinde bulan Ziya Doğan, bu yıl da hasat sezonunda sahibi bulunamayan kutudaki altınları bugün ilçe merkezinde bir kuyumcuda bozdurdu. Doğan, altın karşılığı verilen 14 bin 215 lirayı, bankaya giderek TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Ziya Doğan, "Lavanta bahçemizde alışveriş merkezinde bir altın kutusu bulduk. Bahçemize gelen turlara ulaşarak, sahibini bulmak için onları aradık. Turla gelenlerden olmadığını öğrendik. Özel araçları ile gelenler tarafından düşürüldüğünü tahmin ettik. Bunun üzerine olayı basına yansıttık. Sahibine ulaşmak için gayret ettik. Bu kutu içiresinde Devlet Demir Yolları tarafından verilen 22 ayar madalya da vardı. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne müracaat ettim. Araştırma yaptılar. Bunun çok çok eski olduğunu ve sahibinin mutlaka öldüğünü ve torunlara kalmış olabileceğini söylediler. Bugüne kadar muhafaza ettik. Emanete muhafaza etmek zor. Bu sorumluluktan kurtulmak istedik. Bunun üzerine ben de TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladım. 14 bin 215 lira tuttu. Ziraat Bankasına yatırarak güzide kuruluş TSK'ya teslim ederek kurtuldum" dedi.Ziya Doğan, gazetecilerin 'Sahibi ortaya çıkarsa ne diyecekseniz' sorusuna ise "Yapacak bir şey yok 1 sene bekledik. Şimdiye kadar çıkmadı. Devlet Demiryolları'nı da aradım. Sahibine ulaşamadık. Beni sorumluluk altında bıraktı. Bir an önce teslim etmek istedim. Sahibi çıksaydı daha mutlu olacaktım. Bizde durmasının bir anlamı yok. Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmenin mutluluğu içindeyim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ziya Doğan'ın altın kutuyu kuyumcuda bozdurmasıDoğan'ın parayı bankaya götürüp bağışlamasıRöportajDetaylarHABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ===========================

Sivas'ta Ayasofya için şükür kurbanı kesildi

SİVAS'ta Nizam Derneği üyeleri Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından bugün cuma namazı sonrası şükür kurbanı kesti.86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için bugün Nizam Derneği üyeleri şükür kurbanı kesti. Paşa Cami önünde toplanan dernek üyeleri 'Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı' pankartı açtı.

Dernek adına basın açıklamasında yapan Nizam Derneği Genel Başkanı Kasım Kılıç, "Bugün Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının heyecanını, şevkini ve özlemini hep birlikte idrak ediyoruz. Ayasofya'nın açılışı Türk'ün, yeniden dirilişin ve tarih sahnesine yeniden çıkışının en bariz göstergesidir. Bu karar Türk istiklalinin en somut adımı olacaktır. Bugün 86 yıllık özlem sona erdi ve ilk cuma namazı kılındı. Anadolu'dan insanlar bu tarihi olaya şahitlik etmek üzere İstanbul'a akın ettiler. Milyonlar şükür namazı kıldılar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır" dedi.

Açıklamanın ardından dua edilerek, 8 adet koyun Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle kurban edildi.