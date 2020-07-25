DHA YURT BÜLTENİ- 11 - Son Dakika

Tencere seti için birbirleriyle boğuştular

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir zincir markette indirimde olan tencere setini almak için iki kadının kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir zincir marketin şubesinde yaşandı. İddiaya göre indirimde olan tencere setini alabilmek için iki kadın birbiriyle boğuştu. Yere koyduğu tencere kutusunun üzerine kapanan kadın tencere setini vermemek için uzun süre direndi. Diğer kadın müşteri ise bir hamleyle tencere setini aldı. O anlar bir müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Markete polis çağırılması üzerine kadınlardan biri marketten ayrıldı. İki kadının da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

(Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu kamerasında tencere seti için boğuşan kadınların görüntüsüİki kadının diyaloglarıHaber-Kamera: KONYA,DHA))

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Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, körfez açıklarında 3 yunusun su sporları yapanlara yakın yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu. Cep telefonu ile o anları görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaşan Salih Tunç, heyecanlanıp, büyük keyif aldığını söyledi.

Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, personelini denetlemek için jet ski ile Uzunyalı mevkiindeki su sporları istasyonundan denize açıldı. Personellerini denetlendikten sonra dönüşe geçen Tunç'un karşısına 3 yunus çıktı. Yunuslar, jet ski ile ilerleyen Tunç'a bir süre eşlik etti. Jet skiyi durduran Tunç, suya dalıp, çıkaran adeta bir gösteri sunan yunuslara 20 metre kadar yaklaşıp, cep telefonu ile o anları görüntüledi. Sahilden yaklaşık 300 metre açıkta dolaşan 3 yunus, çevrede bulunan teknecilerin ilgisini çekti. Deniz paraşütü yapan bir teknenin çevresinde bir süre dolaşan yunuslar, dalarak gözlerden kayboldu.

O anları cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşanMarmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, "25 yıldır çok yunus gördüm ama ilk defa bu kadar korkmadan ve yakın şekilde yüzdüklerini gördüm. Bu muhteşem anı cep telefonumla çektim. Yanımda bir kişi daha olsaydı denize atlayıp yunuslarla beraber yüzecektim. Bu güzel olay kelimelerle anlatılmaz yaşanması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Plajda Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç ile röp.-Tunç'un 3 yunusu çektiği cep telefonu görüntüleriHaber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Yozgatlı kasap, kurban kesim tekniğini uygulamalı anlattı YOZGATLI kasap Hasan Demirtaş, her Kurban Bayramı'nda kesim sırasında yaşanan kazaların önüne geçmek için, büyükbaş kurbanların yatırılmasını uygulamalı olarak anlattı.

Yozgat'ta uzun yıllardır kasaplık yapan Hasan Demirtaş, özellikle büyükbaş hayvanların sorun yaşanmadan kurban edilebilmesi için pratik ve güvenli yöntemler olduğunu söyledi. Demirtaş, dev cüsseli büyükbaş kurbanlıkların 'veteriner yöntemiyle' kolayca kesime hazır hale getirilebileceğini belirtti. Büyükbaş bir kurbanlığın, yaklaşık 10 metre uzunluğunda sağlam bir iple bağlanarak, kolay bir şekilde yatırılacağını belirtti.

"İpin bir ucu önce kurbanlık hayvanın boynuzlarına bağlanıp, sonra ipi boynun üzerinde, omuz hizasına getirilip göğsünden bir kere doladıktan sonra aynı şekilde sırtından alınıp karın bölgesinden bir daha bağlayıp geriye doğru çekildiğinde hayvan kısa sürede kendiliğinden yatmaktadır. Bu teknikle kurbanlık hayvan hem rahat bir şekilde yatırılıp eziyet çekmemiş olur, hem de çevresine zarar veremez" dedi.

YIKANAN KURBANLIKLAR SATIŞA HAZIRLANDIKurban pazarlarında kurbanlık satışları başlarken, hayvan sevkiyatları sırasında kirlenen kurbanlıklar, yıkanarak satışa hazırlandı. Besiciler, kurbanlıklarını fırça ve tarak yardımıyla temizledi. Kirlerinden arınan büyükbaş hayvanlar, hortumla tutulan suyun altında sakinleştirildi.

BÜTÇEYE GÖRE KURBANLIK

Besicilerden Burhan Açıkgöz, "Hayvanların büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Pazarda 6 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar büyükbaş kurbanlık var. Hisse fiyatları da bin 500'den başlıyor. Herkes bütçesine göre gelip hayvanlarını seçiyor" diye konuştu.